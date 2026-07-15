Nueva ruta para viajar a Venezuela: vuelven los vuelos directos entre Miami y Maracaibo 

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Foto: AFP

American Airlines inauguró su nueva conexión directa entre Miami y Maracaibo, una ruta que vuelve a unir ambas ciudades después de siete años.

El servicio comenzó el martes 14 de julio con un vuelo directo cada día entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional La Chinita.

La nueva operación llega mientras Venezuela continúa recuperándose de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Los vuelos comerciales hacia y desde Caracas permanecen suspendidos por los daños registrados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

En este contexto, Maracaibo gana mayor importancia aérea para los viajeros que necesitan desplazarse entre Estados Unidos y Venezuela.

✈️🇻🇪 Today, @AmericanAir launched its inaugural daily, nonstop service from MIA to Maracaibo. We're proud to welcome back this crucial link to Western Venezuela. 💛💙❤️ pic.twitter.com/2Vi4LD9KK2 — Miami Int'l Airport (@iflymia) July 14, 2026

Vuelos Miami-Maracaibo: American Airlines estrena una ruta diaria

El primer servicio de la nueva ruta fue el vuelo AA 4325, que partió desde Miami a las 10:10 am.

Su llegada a Maracaibo estaba prevista para las 1:30 pm (ET), completando una conexión directa sin escalas.

La operación estará a cargo de Envoy Air, aerolínea regional que presta servicios para American Airlines.

Además, el itinerario contempla un vuelo de ida diario y otro de regreso cada día con un costo de entre mil 135 dólares y dos mil 784 dólares.

La frecuencia busca responder especialmente a la demanda de la comunidad venezolana y zuliana que reside en el sur de Florida.

Con esta nueva operación, Maracaibo recupera su conexión directa con Miami después de siete años sin este servicio.

La ruta Miami-Maracaibo cobra importancia por el cierre de Maiquetía

American Airlines había anunciado la nueva conexión el 12 de junio, antes de los terremotos que afectaron gravemente varias regiones de Venezuela.

Sin embargo, el cierre temporal de Maiquetía cambió el escenario aéreo del país y aumentó la importancia de la conexión con Maracaibo.

Los daños en el principal aeropuerto venezolano obligaron a suspender los vuelos comerciales hacia Caracas y trasladar operaciones a otras terminales.

La incertidumbre sobre los vuelos entre Miami y Venezuela continúa mientras los pasajeros esperan nuevas informaciones sobre la reapertura de Maiquetía y la normalización de las operaciones.

American Airlines ha señalado que planea recuperar sus operaciones hacia Caracas cuando el aeropuerto pueda reabrir al tráfico comercial.

Mientras tanto, Maracaibo ofrece una alternativa directa para viajeros procedentes del sur de Florida.

🇺🇸🇻🇪: Luego de 7 años, American Airlines retoma hoy sus vuelos entre Miami y Maracaibo.



Segundo destino de la aerolínea en Venezuela luego de Caracas. pic.twitter.com/ASfjT1tZm2 — dgaviacion_ (@dgaviacion_) July 14, 2026

American Airlines vuelve a conectar Miami y Maracaibo después de siete años

La historia de American Airlines en Venezuela comenzó en 1987.

La compañía suspendió sus operaciones en el país en 2019 y permaneció fuera del mercado venezolano durante varios años.

El pasado 30 de abril, American retomó sus vuelos comerciales entre Estados Unidos y Caracas.

Ahora, la apertura de la ruta hacia Maracaibo representa un nuevo paso dentro de su regreso progresivo al mercado venezolano.

“Este lanzamiento refleja nuestro compromiso continuo con el país”, afirmó Pascual Álvarez, director general de American Airlines para la región.

El ejecutivo también destacó la importancia de mantener conexiones cuando los viajeros necesitan más alternativas de transporte.

El aeropuerto de Valencia recibe más pasajeros tras el cierre de Maiquetía

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, también ha recibido parte de las operaciones trasladadas desde Maiquetía.

El presidente de la Cámara de Turismo de Carabobo, Argenis Sánchez, informó que el movimiento aumentó cerca de 120%.

Antes de la contingencia, solamente dos aerolíneas internacionales operaban desde esa terminal, según explicó Sánchez a Unión Radio.

Actualmente, trece compañías mantienen operaciones aéreas nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Valencia.

La terminal atiende conexiones hacia destinos como Madrid, Panamá, Colombia y Cuba.

El incremento de vuelos también ha provocado un mayor movimiento de pasajeros dentro del aeropuerto.

Sánchez recomendó a los viajeros llegar con suficiente anticipación debido al aumento de las operaciones.

Según su recomendación, los pasajeros deberían presentarse en el aeropuerto entre cinco y seis horas antes de la salida.

También pidió evitar acudir al terminal únicamente para solicitar información o comprar boletos.

Las consultas deberían realizarse mediante los sitios oficiales de las aerolíneas o agencias de viaje.

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