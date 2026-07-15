TPS 2026: a qué migrantes aplica la extensión del permiso de trabajo y hasta cuándo es válida

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Esto beneficia a quienes tienen un permiso de trabajo vigente. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) extendió, de manera automática, la vigencia del permiso de trabajo (EAD) para beneficiarios del TPS de siete países, mientras los tribunales inferiores ajustan sus órdenes al fallo más reciente de la Corte Suprema sobre este programa.

Los beneficiarios de Haití mantienen su permiso vigente hasta el 24 de julio, mientras que los de Birmania (Myanmar), Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen tienen como nueva fecha límite el 17 de julio, de acuerdo con Littler Mendelson, despacho especializado en derecho laboral y migratorio que revisó la actualización de USCIS.

La extensión, sin embargo, no aplica de forma automática a todos los beneficiarios de TPS de esos países. Solo califican quienes tienen un permiso de trabajo con una fecha de vencimiento específica, ya publicada por USCIS para cada país.

¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el TPS?

El origen de esta cadena de extensiones está en el fallo que la Corte Suprema emitió el 25 de junio en el caso Mullin v. Doe, con una votación de seis votos a tres, según reportó SCOTUSblog, el medio especializado en cobertura de la Corte Suprema.

La mayoría, encabezada por el juez Samuel Alito, determinó que la ley que creó el programa TPS le impide a los tribunales revisar las decisiones del Gobierno para terminar una designación de TPS, lo que dejó sin efecto los bloqueos judiciales que protegían a beneficiarios de Haití y Siria en Washington D.C. y Nueva York.

La jueza Elena Kagan escribió la disidencia, junto con las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, y argumentó que los beneficiarios haitianos y sirios “piden solo una cosa: poder quedarse en este país mientras continúan litigando sus casos”, según la opinión citada por SCOTUSblog. El fallo no solo afecta a Haití y Siria, porque al limitar la capacidad de los tribunales inferiores para frenar este tipo de decisiones, también redujo el margen legal de cualquier otro país con TPS para impedir, por la vía judicial, que el Gobierno termine su designación.

El 10 de julio, USCIS publicó una actualización que algunos permisos de trabajos de personas con TPS de Haití continúan siendo válidos hasta el 24 de julio de 2026, mientras el gobierno implementa la reciente decisión de la Corte Suprema. pic.twitter.com/i53cKlCiIA — Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) July 13, 2026

¿A qué países aplica la extensión del permiso de trabajo y hasta cuándo?

Mientras distintos tribunales del país ajustan sus órdenes al criterio fijado por la Corte Suprema, USCIS decidió extender temporalmente los permisos de trabajo que ya tenían una orden judicial activa a su favor.

La actualización, publicada el 10 de julio, reemplazó una guía anterior que había fijado esa misma fecha como límite provisional mientras se esperaban las decisiones de los tribunales, de acuerdo con Littler Mendelson.

La nueva fecha límite depende del país de origen del beneficiario y de la fecha de vencimiento que ya tenía impreso su documento:

Haití : el permiso queda vigente hasta el 24 de julio para documentos con fecha de vencimiento original del 3 de febrero de 2026, 3 de agosto de 2025, 3 de agosto de 2024, 30 de junio de 2024, 3 de febrero de 2023, 31 de diciembre de 2022, 4 de octubre de 2021, 4 de enero de 2021, 2 de enero de 2020, 22 de julio de 2019, 22 de enero de 2018 o 22 de julio de 2017.

: el permiso queda vigente hasta el 24 de julio para documentos con fecha de vencimiento original del 3 de febrero de 2026, 3 de agosto de 2025, 3 de agosto de 2024, 30 de junio de 2024, 3 de febrero de 2023, 31 de diciembre de 2022, 4 de octubre de 2021, 4 de enero de 2021, 2 de enero de 2020, 22 de julio de 2019, 22 de enero de 2018 o 22 de julio de 2017. Etiopía : vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 12 de junio de 2024 o el 12 de diciembre de 2025.

: vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 12 de junio de 2024 o el 12 de diciembre de 2025. Siria : vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 30 de septiembre de 2025, el 31 de marzo de 2024, el 30 de septiembre de 2022 o el 31 de marzo de 2021.

: vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 30 de septiembre de 2025, el 31 de marzo de 2024, el 30 de septiembre de 2022 o el 31 de marzo de 2021. Somalia : vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 17 de marzo de 2023, el 17 de septiembre de 2024 o el 17 de marzo de 2026.

: vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 17 de marzo de 2023, el 17 de septiembre de 2024 o el 17 de marzo de 2026. Sudán del Sur : vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 3 de noviembre de 2023, el 3 de mayo de 2025 o el 3 de noviembre de 2025.

: vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 3 de noviembre de 2023, el 3 de mayo de 2025 o el 3 de noviembre de 2025. Yemen : vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 3 de marzo de 2026, el 3 de septiembre de 2024 o el 3 de marzo de 2023.

: vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 3 de marzo de 2026, el 3 de septiembre de 2024 o el 3 de marzo de 2023. Birmania (Myanmar): vigente hasta el 17 de julio para documentos con vencimiento el 25 de noviembre de 2025, el 25 de mayo de 2024 o el 25 de noviembre de 2022.

Quien tenga un permiso con una fecha distinta a las señaladas debe verificar directamente con USCIS o con un abogado de inmigración si su caso está cubierto. Estas extensiones no representan una resolución definitiva sobre el futuro del TPS, sino un alivio temporal mientras avanza el litigio en los tribunales inferiores.

¿Cómo deben reportar esta extensión los empleadores en el formulario I-9?

USCIS también publicó instrucciones específicas para las empresas que emplean a beneficiarios de TPS alcanzados por estas prórrogas. En la Sección 1 del formulario I-9, el trabajador debe escribir la frase “según orden judicial” en el espacio reservado para la fecha de vencimiento del documento.

En la Sección 2, le corresponde al empleador anotar la nueva fecha de vencimiento según el país de origen del trabajador: el 24 de julio para Haití, y el 17 de julio para Birmania, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. USCIS recomendó además dejar una anotación sobre la extensión judicial y conservar la notificación oficial junto con el formulario, mientras que las empresas que usan E-Verify deben capturar esas mismas fechas al validar o actualizar los registros laborales de sus empleados.

Por ahora, es probable que estas fechas se sigan modificando conforme avance el litigio en los tribunales inferiores, de acuerdo con Littler Mendelson, por lo que se recomienda a los beneficiarios y a sus empleadores confirmar cualquier cambio directamente con la agencia o con un abogado de inmigración.

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