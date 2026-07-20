GEM se quedará en Venezuela por cinco años para ayudar a reconstruir casas: así puedes apoyar

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Foto: AFP

Global Empowerment Mission (GEM) anunció que permanecerá en Venezuela durante cinco años para acompañar la recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos del 24 de junio.

La organización aseguró que su operación no se limitará a la entrega de ayuda de emergencia, sino que avanzará hacia proyectos de reconstrucción de viviendas, apoyo agrícola y recuperación de actividades económicas.

El presidente de GEM, Michael Capponi, regresó al sur de Florida después de permanecer dos semanas y media en Venezuela y aseguró que la crisis humanitaria continúa y requiere una respuesta prolongada.

La organización explicó que estableció una operación permanente en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre, desde donde mantendrá el envío de suministros y coordinará las siguientes etapas de asistencia.

Gracias @Felixpago por todo su continuo apoyo a esta misión tan importante para proporcionar esta ayuda tan necesaria a #Venezuela https://t.co/QBLeutgvR3 — Global Empowerment Mission (@GEMmissions) July 19, 2026

¿Por qué Global Empowerment Mission decidió quedarse cinco años en Venezuela?

GEM explicó que la magnitud de la emergencia requiere una respuesta de largo plazo y no únicamente una intervención inmediata.

“Esto no es algo típico que podamos olvidar después de tres semanas o un mes. Tenemos que llevar a cabo una tarea muy importante, una verdadera maratón”, afirmó Capponi tras regresar a la sede de la organización en Doral, Florida.

El presidente de la organización señaló que el objetivo es mantener un flujo constante de ayuda a través del almacén instalado en Venezuela, debido a que muchas familias seguirán necesitando apoyo durante la recuperación.

“Debemos mantener el flujo de ayuda a través de este almacén indefinidamente porque la gente va a necesitar ese tipo de apoyo”, agregó.

¿Qué ayuda está entregando Global Empowerment Mission en Venezuela?

Durante la primera fase de respuesta, GEM se ha concentrado en la distribución de suministros básicos para las familias afectadas.

Entre los productos entregados se encuentran:

Alimentos

Agua

Productos de higiene personal

Fórmulas para bebés

Carpas

Generadores eléctricos

El director para América Latina de GEM, Luis Velásquez, explicó que la organización llegó a Venezuela el 27 de junio, tres días después del doble terremoto, y que sus equipos ya han entregado ayuda en 11 comunidades de La Guaira.

“Las cajas contienen 20 artículos como frijoles, arroz, mermelada, atún, salchichas, agua y sopas instantáneas, entre otros”, explicó.

¿A cuántas personas ha ayudado Global Empowerment Mission tras los terremotos?

Según los datos proporcionados por la organización, GEM ha apoyado hasta ahora a 115 mil personas afectadas por la emergencia.

Desde el inicio de la operación, la organización coordinó:

16 aviones de carga con suministros humanitarios

con suministros humanitarios 7 contenedores marítimos

5 lanchas de desembarco militares para transportar ayuda

Además, mantiene centros logísticos en Estados Unidos, incluido su espacio en Doral, Florida, donde recibe donaciones provenientes de diferentes estados del país.

La organización indicó que actualmente cuenta con una capacidad de almacenamiento equivalente a aproximadamente cinco tiendas Costco, desde donde prepara nuevos envíos hacia Venezuela.

¿Qué proyectos de reconstrucción prepara GEM para Venezuela?

La organización explicó que la ayuda humanitaria representa sólo la primera etapa de su intervención.

A partir de agosto, GEM prevé comenzar proyectos relacionados con:

Reconstrucción de viviendas

Reparación de ventanas y estructuras dañadas

Agricultura

Recuperación de actividades industriales y comerciales

Velásquez explicó que la meta es acompañar a las comunidades mientras recuperan sus medios de vida.

“La crisis es una gran oportunidad para pensar, para reinventarse, para luchar”, afirmó.

¿Cuál es la meta diaria de entrega de ayuda?

GEM indicó que busca ampliar su capacidad de distribución hasta alcanzar 5 mil familias por día, lo que representaría aproximadamente 20 mil personas diariamente.

La organización sostiene que mantener una cadena logística estable será uno de los principales retos durante los próximos años, debido a la necesidad de continuar enviando suministros y apoyar la recuperación de las comunidades.

¿Cómo pueden las personas interesadas apoyar la ayuda humanitaria en Venezuela?

Las personas que quieran contribuir con los esfuerzos de asistencia tras los terremotos pueden consultar los canales oficiales de las organizaciones humanitarias que participan en la respuesta.

Global Empowerment Mission mantiene habilitados mecanismos de apoyo para financiar sus operaciones de emergencia y reconstrucción, incluyendo la recepción de donaciones económicas y materiales a través de: https://www.globalempowermentmission.org/mission/venezuela-earthquakes/

La organización recomienda verificar siempre que los aportes se realicen mediante sus plataformas oficiales para evitar fraudes o campañas no autorizadas.

¿Cuál es la situación de las familias afectadas por los terremotos?

Los efectos del desastre continúan afectando a miles de personas en la zona norte de Venezuela.

Durante las jornadas de entrega de ayuda, algunos habitantes explicaron que permanecen fuera de sus viviendas debido a daños estructurales o al temor de regresar a inmuebles considerados inseguros.

Familias como la de Yelitza Serrano, de 49 años, explicaron que continúan enfrentando dificultades económicas y de vivienda tras perder estabilidad laboral y condiciones básicas de vida.

La operación de GEM forma parte de una respuesta internacional más amplia que busca atender las necesidades inmediatas y acompañar la reconstrucción durante los próximos años.

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