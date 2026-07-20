Cuántos tatuajes tiene Lionel Messi y qué significa cada uno

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Messi porta varios tatuajes simbólicos en el brazo derecho. Foto: Paul Ellis / AFP

Lionel Messi tiene al menos 15 tatuajes que ha dejado ver públicamente, en el brazo, las piernas e incluso la espalda. Aunque probablemente tenga más, cada uno guarda un significado emocional vinculado con su familia, su historia como futbolista y sus creencias más personales.

Uno de los más llamativos está en su brazo derecho, que prácticamente lo tiene todo tatuado, y donde porta gran parte de los diseños. Y en su pierna izquierda se aprecia el “10” y una pelota, dos dibujos que casi siempre están ocultos por los calcetines de fútbol.

La selección de Argentina disputó este domingo la final del Mundial 2026, partido que perdió 1-0 contra España, luego de 90 minutos más los 30 de prórroga. Messi, entre lágrimas, se quedó a las puertas del bicampeonato en lo que seguro fue el mejor Mundial de su carrera.

¿Qué significan los tatuajes de Lionel Messi?

No hay una cifra oficial sobre la cantidad exacta de tatuajes que tiene el astro argentino, debido a que algunos están incluidos en composiciones más grandes y otros fueron modificados con los años. Sin embargo, estos son los más expuestos:

1. Flor de loto

Según reseña AD Magazine, la flor de loto en su brazo derecho simboliza la pureza del cuerpo y del alma, el renacimiento y la resiliencia. Para Messi implica el camino que recorrió desde su infancia en Rosario hasta convertirse en campeón del mundo y uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Sin embargo, también refleja su capacidad para salir adelante frente a las dificultades. La flor de loto florece en aguas fangosas, lo que le otorga un el significado de “pureza que emerge del caos”.

2. Una corona

En el bíceps derecho lleva una corona que hace juego con la que tiene tatuada su esposa, Antonela Roccuzzo. El tatuaje simboliza la unión de la pareja: ella es su reina y él es su rey, una muestra permanente de su compromiso y amor.

3. El ojo de Antonela

Muy cerca de la corona aparece también uno de los ojos de Antonela. De acuerdo con el diario argentino La Nación, es de los tatuajes más personales para el futbolista y representa la importancia que tiene su esposa en su vida, además de mantenerla simbólicamente siempre cerca.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llevan más de 19 años juntos como pareja. Oficializaron su noviazgo aproximadamente en 2007 y se casaron el 30 de junio de 2017 en la ciudad de Rosario, Argentina.

4. El rosetón de la Sagrada Familia

En el codo derecho luce un rosetón inspirado en las ventanas de la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. En la arquitectura, un rosetón se refiere a una ventana circular calada, adornada con vidrieras y decoraciones geométricas.

El diseño para Messi rinde homenaje a la ciudad donde construyó la mayor parte de su carrera profesional y alcanzó reconocimiento mundial, vistiendo la camiseta del FC Barcelona (2004-2021).

5. El reloj gigante

En el antebrazo derecho se aprecia su tatuaje más expuesto: un gran reloj antiguo. Simboliza el valor del tiempo y recuerda que cada momento es irrepetible, especialmente aquellos compartidos con la familia y los seres queridos.

Además, las manecillas del reloj marcan las 10:10, una referencia directa al dorsal que más ha utilizado en su carrera. En sus inicios con el FC Barcelona también lució el “30” y el “19”.

6. Los engranajes del reloj

Debajo del reloj aparecen varios engranajes que complementan el diseño, respetando las características antiguas. Representan el funcionamiento de la vida y el paso constante del tiempo, además de la importancia de que cada pieza cumpla su función.

7. Jesucristo

En el hombro derecho tiene tatuado el rostro de Jesucristo. Este diseño refleja su fe cristiana, algo que Messi nunca ha ocultado en el campo ni en entrevistas.

8. Un rosario

Por último en el brazo derecho, Messi lleva en la manga un rosario que hace referencia directa la ciudad argentina de Rosario, donde nació en 1987. Es un homenaje permanente a sus orígenes y a la tierra donde comenzó su historia.

9. El retrato de su madre

Probablemente haya sido su primer tatuaje. Se trata del rostro de Celia Cuccittini, ubicado en la espalda, debajo del hombro izquierdo. Messi ha explicado en distintas ocasiones la importancia que tuvo durante su infancia y su carrera.

10. Las manos de Thiago

Ya en las piernas, exactamente en el gemelo izquierdo, aparecen las huellas de las manos de su hijo mayor, Thiago, acompañadas por un corazón con su nombre. El tatuaje fue realizado tras convertirse en padre y simboliza el profundo cambio que significó la llegada de su primer hijo.

11. Las fechas de nacimiento de su familia

En el gemelo derecho lleva tatuadas las fechas de nacimiento de Antonela, Thiago, Mateo y Ciro. Es una forma de llevar siempre presentes los momentos más importantes de su núcleo familiar.

12. Los labios de Antonela

En la parte inferior de la cadera izquierda, habitualmente oculto, aparecen los labios de Antonela estampados en forma de beso. Se trata de otro de los homenajes que el futbolista dedicó a su esposa.

13. La pelota de fútbol

En la pierna izquierda luce un balón de fútbol. Aunque parece cliché, el diseño representa la pasión por el deporte que cambió su vida y lo convirtió en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

14. El número 10

A Messi no le bastaron las 10:10 en las manecillas del reloj antiguo, sino que junto a la pelota aparece el número 10, el dorsal que ha llevado durante gran parte de su carrera con el FC Barcelona y la selección argentina. Es uno de los símbolos más representativos de su legado deportivo.

15. El nombre de Mateo

En uno de sus brazos también lleva tatuado el nombre de su segundo hijo, Mateo, escrito en vertical. El diseño se suma a los homenajes familiares en su colección de tatuajes.

16. La fecha de su matrimonio

Además de los diseños más conocidos, Messi también lleva grabada en uno de sus dedos anulares la fecha de su boda con Antonela, XXX-VI-XVII (30 de junio de 2017), escrita en números romanos.

Lejos de ser pura estética, los tatuajes de Lionel Messi están cargados de simbolismo. Con el paso de los años, el futbolista ha tatuado su vida en su cuerpo, como una manera de rendir homenaje a las personas, momentos y detalles más importantes.