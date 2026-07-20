Un asteroide podría acercarse a la Tierra: el plan de la NASA para evitar una catástrofe

GENERANDO AUDIO...

NASA prepara un plan de emergencia por si se acerca un asteroide. Foto Leonardo.ai.

La idea de queun asteroide podría acercarse a la Tierra parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, para la NASA es un escenario que merece preparación, no miedo. La agencia espacial lleva años diseñando herramientas para detectar estas amenazas con suficiente anticipación y, si llega el momento, intentar evitar un impacto que podría tener consecuencias devastadoras para el planeta.

¿Por qué la NASA advierte que un asteroide podría acercarse a la Tierra?

Cada día, miles de objetos rocosos viajan por el Sistema Solar. La inmensa mayoría nunca representa un riesgo, pero algunos cruzan órbitas cercanas a la Tierra y son catalogados como objetos cercanos a nuestro planeta.

Con motivo del décimo aniversario del Día Internacional del Asteroide, celebrado el 30 de junio, la NASA volvió a poner sobre la mesa una realidad que los científicos conocen desde hace décadas: la probabilidad de un gran impacto es baja, pero no es inexistente. Precisamente por eso, la mejor defensa consiste en localizar cualquier amenaza mucho antes de que se convierta en una emergencia.

Bruce Betts, científico de The Planetary Society, ha advertido que ignorar este riesgo sería un error. A su juicio, si la humanidad nunca desarrolla mecanismos para prevenir un impacto, tarde o temprano un asteroide podría golpear la Tierra y provocar pérdidas humanas.

¿Qué es el NEO Surveyor y cómo ayudará si un asteroide amenaza a la Tierra?

La pieza central del plan de la NASA es el Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor), un telescopio espacial diseñado exclusivamente para encontrar objetos potencialmente peligrosos.

La misión comenzó a tomar forma durante la primera década de este siglo, aunque recibió su aprobación definitiva en 2022. Actualmente atraviesa la fase de pruebas y, si el calendario se mantiene, será lanzada en 2027.

Su función será detectar, rastrear y clasificar al menos el 90% de los asteroides y cometas cercanos a la Tierra que superen un determinado tamaño. Gracias a sus sensores infrarrojos podrá identificar cuerpos celestes que resultan difíciles de observar con telescopios convencionales.

Detectarlos con años de anticipación cambia completamente el panorama. En vez de reaccionar a última hora, los científicos tendrían tiempo para calcular trayectorias, estimar riesgos y decidir cuál es la mejor respuesta.

¿Cuál es el plan de emergencia de la NASA ante un posible impacto de un asteroide?

La estrategia forma parte del Plan de Preparación y Acción ante Objetos Cercanos a la Tierra, un protocolo que combina tecnología, coordinación internacional y respuesta de protección civil.

El plan se sostiene sobre tres grandes pilares:

Detección temprana, mediante el telescopio espacial NEO Surveyor , capaz de localizar amenazas antes de que representen un peligro real.

, capaz de localizar amenazas antes de que representen un peligro real. Desviación anticipada, utilizando la técnica del impacto cinético, que consiste en enviar una nave para modificar ligeramente la trayectoria del asteroide. Esta tecnología ya fue demostrada con éxito durante la misión DART, que logró alterar la órbita del asteroide Dimorphos.

que consiste en enviar una nave para modificar ligeramente la trayectoria del asteroide. Esta tecnología ya fue demostrada con éxito durante la misión DART, que logró alterar la órbita del asteroide Dimorphos. Respuesta global coordinada, en caso de que el impacto resulte inevitable. En ese escenario, la NASA compartiría información con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas (UNOOSA) para organizar evacuaciones, proteger a la población y minimizar las consecuencias.

Lo interesante es que este protocolo no parte del supuesto de que el desastre ocurrirá mañana. Parte de una idea mucho más sensata: prepararse antes de que sea demasiado tarde.

La experiencia demuestra que los riesgos de gran impacto son extremadamente bajos. Aun así, basta recordar que los dinosaurios desaparecieron tras la colisión de un enorme asteroide hace millones de años para entender por qué la vigilancia espacial nunca ha dejado de ser una prioridad.

Hoy, más que intentar adivinar cuándo llegará una amenaza, la NASA apuesta por algo mucho más práctico: verla venir con suficiente tiempo para cambiar su destino… y quizá también el nuestro.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.