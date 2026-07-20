Dueño de restaurante solidario con Venezuela es detenido por ICE

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Jorge tenía un caso pendiente en el momento de la detención. Foto: AFP

Agentes de ICE detuvieron el 16 de julio pasado a Jorge Luis Vilchez Lopez, dueño del restaurante Caracas Latin Food en El Paso, Texas, el mismo negocio que apenas unas semanas antes se había convertido en centro de acopio para las víctimas de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el arresto y explicó que Vilchez Lopez entró a EE. UU. con visa el 22 de septiembre de 2019 y permaneció en el país después de que ese documento venciera, el 21 de marzo de 2020, de acuerdo con KFOX.

Su caso de asilo, sin embargo, seguía pendiente ante un juez de inmigración al momento de su detención, según su familia y lo publicado por Caraota Digital, un dato que el comunicado del DHS no menciona. El restaurante aseguró que mantendrá cerrado su servicio hasta el día sábado 25 de julio, mientras la familia de Vilchez Lopez pedía apoyo para cubrir los gastos de su defensa legal.

¿Quién es Jorge Vilchez Lopez?

Vilchez Lopez llegó a EE. UU. en septiembre de 2019 buscando, según su familia, seguridad y la oportunidad de construir un futuro mejor, y desde entonces vivió en El Paso, donde abrió su restaurante. En 2021 perdió a su madre; su padre permanece en Venezuela y sus hermanas radican en Estados Unidos, de acuerdo con Caraota Digital.

“Quienes conocen a Jorge saben que es una persona humilde, responsable y compasiva”, dijo su familia en un comunicado citado por Caraota Digital, que también aseguró que nunca ha tenido antecedentes penales ni problemas con la justicia durante su estancia en el país, una afirmación que corresponde a la familia y no a una fuente oficial.

¿Dónde está detenido y qué sigue en su caso?

El localizador de detenidos de ICE ubica a Vilchez Lopez en el Otero County Processing Center, en Nuevo México. El DHS dijo que su caso será visto por un juez de inmigración del Departamento de Justicia y que recibirá el debido proceso, pero no precisó una fecha para la primera audiencia ni si enfrenta cargos adicionales más allá de la permanencia irregular.

La familia de Vilchez Lopez abrió una recaudación de fondos para cubrir estos gastos:

Honorarios de un abogado de inmigración

Costos legales ante la Corte de Inmigración

Una posible fianza migratoria, si un juez la concede

Otros gastos mientras continúa el proceso

Caracas Latin Food, por su parte, describió lo que atraviesa su dueño como “un momento personal muy difícil” en una publicación de Instagram, y dijo confiar en que el caso se resuelva a su favor mientras el restaurante sigue funcionando con normalidad.

¿Qué pasó en los terremotos de Venezuela que Vilchez ayudó a atender?

El 24 de junio, dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el centro de Venezuela con apenas un minuto de diferencia, con epicentro en el estado de Yaracuy, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y lo reportado por Univision. El estado costero de La Guaira resultó el más golpeado y fue declarado zona de desastre natural.

Para el 30 de junio, el saldo había subido a mil 943 personas fallecidas, 10 mil 571 heridas y más de 15 mil damnificadas, según el conteo más reciente publicado por Univision citando a las autoridades venezolanas, cifras que las propias autoridades y la ONU advirtieron que podrían seguir creciendo.

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