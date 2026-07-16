El entrenamiento de Greeicy que evidencia su talento para bailar: “Me caí solo con verte”

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Greeicy Rendón, actriz y cantante colombiana. Foto: Giorgio Viera / AFP

La cantante colombiana Greeicy Rendón es una de las artistas latinas con mayor talento para bailar. No como Shakira, con la famosa soltura de caderas que volvió a mostrar con “Dai Dai”, sino por la sabrosura que le pone a cualquier merengue, salsa, reguetón o incluso bachata.

A través de las redes sociales, la intérprete de 33 años sorprendió a sus fans con un reto que evidencia por qué baila como las diosas. Montada sobre una pequeña tabla de surf, colocada encima de un cilindro, Greeicy demostró que su equilibrio está en un nivel altísimo.

Por más que la tabla se movía de un lado a otro, la caleña ni siquiera soltó algún gesto de inseguridad. Incluso, ella misma dominaba el ritmo, danzó con las manos, se acomodó el cabello y hasta se puso en cuclillas.

Si sus 23 millones de seguidores ya estaban acostumbrados a verla bailar, Greeicy elevó sus movimientos a otro nivel.

Desde los comentarios, algunos famosos latinos quedaron atónitos con su destreza. Una de ellas fue la influencer colombiana Andrea Valdiri, incluida en los Top Creators de Forbes en 2024, y quien le comentó: “Dios mío, Padre Santo”.

Lo mismo hizo la presentadora y modelo Carolina Cruz Osorio, que escribió: “Tanta perfección, muñeca divina”.

Su pareja, el cantante Mike Bahía, la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, la viajera Melissa Martínez y la influencer venezolana Aleska Génesis también le dejaron mensajes en el video. Otros usuarios dijeron: “Me caí con solo verte” (sic), “qué ganas me dieron de no volver a comer” (sic) y “¿Es IA o es solo mi envidia?” (sic).

La canción que promocionó Greeicy con su video viral

Aunque Greeicy ya ha lanzado varios temas exitosos, como “Amantes” y “Los besos”, la colombiana aprovechó su reto viral de equilibrio para promocionar su nuevo tema: “Solecito Vení”.

Pero no la canta sola, sino que está bien acompañada de la banda venezolana Rawayana. “Ya tienen una mística, medio hippie, me invita a meditar y yo entré en una trippy. Saludamos al sol, qué rico su calor, y si sale la luna todo se pone mejor”, dice un extracto de la canción, publicada el 22 de mayo en YouTube.

Cabe destacar que no es la primera vez que Greeicy se sube a bailar en una tabla de surf para probar su equilibrio en redes sociales. Hace algunas semanas repitió el reto con otro de sus temas, “Quiero+”, sin embargo, su destreza no fue tan superior como ahora.