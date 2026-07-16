El protocolo del ICE ante la muerte de inmigrantes bajo custodia

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Migrantes en la frontera de EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai

La pregunta duele, pero cada vez aparece con más frecuencia en el debate migratorio. ¿Qué sucede cuando un inmigrante muere en manos del ICE? En Estados Unidos existe un protocolo que obliga a investigar cada fallecimiento ocurrido durante un operativo o bajo custodia de la agencia. Además de las revisiones internas, intervienen autoridades federales y, si la persona era extranjera, también el consulado de su país.

¿Qué sucede cuando fallece durante una detención?

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), toda muerte bajo custodia es considerada un hecho de máxima importancia y activa una cadena de procedimientos obligatorios.

Entre las primeras medidas se encuentran:

Notificar el fallecimiento a directivos de ICE en un plazo de hasta 12 horas.

a directivos de ICE en un plazo de hasta 12 horas. Informar a los familiares , al consulado correspondiente , al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Congreso y a otras autoridades.

, al , al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Congreso y a otras autoridades. Realizar una revisión médica y una investigación sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos.

y una investigación sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos. Publicar información preliminar del caso en el sitio oficial de ICE y, posteriormente, un informe más detallado.

La agencia sostiene que todos sus centros de detención deben ofrecer atención médica, odontológica y de salud mental desde el ingreso del migrante y durante toda su permanencia bajo custodia.

¿Quién investiga la muerte de un inmigrante bajo custodia del ICE?

La investigación no queda únicamente en manos de la oficina donde ocurrió el fallecimiento.

ICE explica que su Oficina de Responsabilidad Profesional analiza las circunstancias de la muerte para determinar si los agentes y el centro de detención cumplieron con las políticas vigentes. Los resultados también son enviados al Departamento de Seguridad Nacional, incluida su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles.

Si existen indicios de uso excesivo de la fuerza, negligencia médica o posibles violaciones a los derechos humanos, pueden intervenir otras instancias federales, como la Oficina del Inspector General del DHS o el FBI, además de abrirse procesos judiciales independientes.

Cuando la víctima es extranjera, el consulado de su país suele brindar acompañamiento legal a la familia, apoyar los trámites de repatriación del cuerpo y solicitar el esclarecimiento de los hechos. En algunos casos, los gobiernos también pueden presentar notas diplomáticas o impulsar acciones legales.

¿Cuántos inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE?

El tema ha cobrado mayor atención por el aumento de fallecimientos registrado durante los últimos meses.

Un análisis publicado por KFF señala que, hasta el 18 de marzo de 2026, 46 personas habían muerto bajo custodia o en centros de detención del ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025.

El informe destaca varios datos relevantes:

33 muertes ocurrieron durante 2025 , la cifra más alta en más de dos décadas.

, la cifra más alta en más de dos décadas. La población detenida superó las 68 mil personas en febrero de 2026, un incremento superior al 70% respecto al cierre de 2024.

en febrero de 2026, un incremento superior al 70% respecto al cierre de 2024. 32 fallecimientos estuvieron relacionados con complicaciones médicas preexistentes que se agravaron durante la detención.

estuvieron relacionados con complicaciones médicas preexistentes que se agravaron durante la detención. También se reportaron 9 suicidios y 5 muertes por otras causas, incluidos accidentes durante operativos.

KFF advierte que el incremento de personas detenidas podría favorecer el hacinamiento, dificultar el acceso a servicios médicos y aumentar el riesgo de enfermedades contagiosas dentro de algunos centros migratorios.

El mismo análisis recoge investigaciones, demandas judiciales y reportes periodísticos que documentan presuntas deficiencias en la atención médica, retrasos en tratamientos, falta de personal sanitario y problemas en el seguimiento de pacientes con enfermedades graves.

ICE, por su parte, sostiene que mantiene estándares nacionales de salud y seguridad y que cada fallecimiento es revisado mediante un proceso formal de supervisión.

La respuesta a qué sucede cuando un inmigrante muere en manos del ICE no termina con un informe administrativo. Cada caso abre preguntas sobre la actuación de las autoridades, el acceso a la atención médica y el equilibrio entre la aplicación de la ley migratoria y la protección de los derechos humanos. Ese debate sigue creciendo al mismo ritmo que aumentan las detenciones en Estados Unidos.

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