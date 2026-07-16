Ola de calor en Nueva York: cómo encontrar el centro de enfriamiento más cercano

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Centro de enfriamiento en El Bronx, Nueva York. Foto: Angela Weiss / AFP

Más de 500 centros de enfriamiento están activos para combatir la ola de calor en Nueva York. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que identifica los estados del país más afectados, las temperaturas en la Gran Manzana ya alcanzaron los 106 °F / 41 °C.

Cada centro de enfriamiento está equipado con potentes aires acondicionados y generalmente están ubicados dentro de iglesias, escuelas, ancianatos, bibliotecas y centros comunitarios en los complejos de vivienda pública.

¿Cómo encontrar un centro de enfriamiento ante la ola de calor en Nueva York?

Tienes dos opciones: llamar al 311 y consultar directamente las ubicaciones o visitar el mapa interactivo en línea, a través del sitio web oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York.

Una vez que ingreses a la plataforma, que puedes seleccionar en idioma español, tienes varias alternativas para localizar un centro de enfriamiento:

1. Escribir una palabra clave en la barra de búsqueda, como el distrito, calle o avenida.

La plataforma te desplegará varias referencias y al seleccionar una te indicará en el mapa dónde queda el centro de enfriamiento.

Mapa interactivo. Foto: Gobierno de la Ciudad de Nueva York / Captura de pantalla

2. Pulsar o hacer clic en “Cercana”

Si tienes activado el GPS en tu dispositivo, la plataforma buscará automáticamente el centro de enfriamiento más cercano a tu ubicación.

Es la opción más práctica y rápida si estás en la calle y necesitas protegerte del calor, especialmente en horas pico: entre 12:00 y 5:00 de la tarde.

3. Consulta el mapa completo

Si vas a la parte inferior de la plataforma encontrarás la opción “Ver el mapa”, que te desplegará el mapa completo de todos los centros de enfriamiento que están disponibles en Nueva York.

Aunque la búsqueda es menos precisa que las dos anteriores, te permite conocer ubicaciones estratégicas en la Gran Manzana, sobre todo si tienes que movilizarte lejos de casa o del lugar donde trabajas.

Si definitivamente no hay un centro de enfriamiento cercano a tu ubicación o no sabes dónde está, las autoridades de salud aconsejan visitar un lugar fresco, como la casa de un amigo, un centro comercial, un museo, un café o una biblioteca.

“Cuando no hace un calor extremo, pero aún así hace calor, también puede refrescarse en parques, áreas con sombra, rociadores o piscinas”, recomienda el sitio web de la ciudad de Nueva York.

El Departamento de Parques de NYC ofrece una lista completa de piscinas que puedes visitar para refrescarte. Considera que algunas están dentro de centros recreativos y otras están al aire libre y son gratuitas.

¿Qué hacer si estás en Nueva Jersey o Connecticut?

Nueva Jersey y Connecticut, estados vecinos de Nueva York, también cuentan con centros de enfriamiento para resguardarse y combatir las altas temperaturas.

Si te ubicas en el Estado Jardín, puedes visitar el sitio web de los NJ Cooling Centers para encontrar el más cercano. La plataforma te permite buscar un condado específico o consultar la lista completa. Asimismo, puedes llamar al 211 para recibir información.

En el caso de Connecticut, el estado también ofrece un mapa interactivo para localizar todos los centros de enfrentamiento que están disponibles. También puedes enviar un correo electrónico a info@ctunitedway.org o llamar al 211, que suele ser la opción más rápida.

El comisionado de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington, confirmó en días recientes la muerte de 19 personas, “presuntamente relacionadas con el calor”, mientras que en Europa ya ha provocado la muerte de casi 5 mil personas.

Los centros de enfriamiento previenen problemas graves de salud, como el agotamiento por calor o un golpe de calor que, según Mayo Clinic, puede provocar mareos, náuseas, confusión, dolor de cabeza y pulso acelerado, entre otros síntomas. Jamás te confíes de las altas temperaturas.