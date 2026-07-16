Muere inmigrante venezolano tras sufrir presunto paro cardíaco en traslado de ICE

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ICE reportó 33 muertes de personas detenidas en 2025. Foto: AFP

Un inmigrante venezolano de 45 años murió el lunes 13 de julio en Georgia, mientras era trasladado en autobús entre dos centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Jesús Manuel Arenas-Silva fue encontrado inconsciente a bordo del vehículo alrededor de las 7:46 de la mañana, cuando viajaba del Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento D. Ray James, en Folkston.

El personal pidió ayuda médica e inició maniobras de reanimación, pero Arenas-Silva fue declarado muerto en un hospital menos de una hora después, según el comunicado que la propia agencia publicó el miércoles. La causa oficial de su muerte, sin embargo, todavía no se conoce.

El deceso, que vuelve a colocar en el “ojo del huracán” a ICE y sus operaciones, también se convierte en la muerte número 22 bajo custodia de la agencia en lo que va de 2026, de acuerdo con el mismo comunicado, una cifra alarmante en el contexto antimigratorio divulgado por la Administración Trump.

¿Qué pasó exactamente con Jesús Manuel Arenas-Silva?

ICE reportó que la causa probable de la muerte fue un paro cardíaco, aunque la determinación oficial está pendiente de una autopsia. La oficina del sheriff del Condado de Irwin confirmó que la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) abrió una investigación aparte sobre lo ocurrido en el autobús.

Arenas-Silva había ingresado a EE. UU. de manera irregular en octubre de 2021, cerca de Calexico, California, después de haber sido considerado inadmisible días antes en el puerto de entrada de San Luis, Arizona.

Un juez de inmigración en Atlanta había ordenado su expulsión a Venezuela el 27 de abril. ICE lo detuvo el 9 de julio en Dallas, Georgia, durante un operativo de control migratorio, precisamente por esa orden de deportación pendiente.

Tras el deceso, la hermana de Arenas-Silva y organizaciones de defensa de inmigrantes en Georgia denunciaron, en un comunicado conjunto citado por The Guardian, que el día del arresto ICE al principio “ignoró” la petición de la familia para que se le permitiera llevar sus medicamentos, y luego sólo lo dejó tomar uno de ellos.

Arenas-Silva alcanzó a llamar a su hermana desde el centro de detención para contarle que no le habían dado la medicina que necesitaba. “Estoy 100% segura de que no recibió la atención adecuada”, dijo ella en ese comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional respondió reenviando el comunicado original de ICE, en el que se lee: “mientras estuvo bajo custodia, Arenas-Silva recibió atención médica y fue visto por profesionales de la salud”.

Footage from a security camera captured the shooting Monday during an immigration enforcement operation in the city of Biddeford. The incident marked the second time in a week that ICE used deadly force and at least the ninth death since President Donald Trump began his… pic.twitter.com/rxx9ir03dA — The Associated Press (@AP) July 14, 2026

¿Por qué es polémico el Centro de Detención del Condado de Irwin?

El lugar donde estuvo detenido Arenas-Silva no es una instalación cualquiera. Ese centro, de operación privada, perdió su contrato con ICE en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, después de que una enfermera que trabajaba ahí denunciara maltrato médico a las personas detenidas.

Un año antes, en 2020, el lugar se había hecho conocido por denuncias de que a mujeres detenidas se les practicaron procedimientos ginecológicos sin su consentimiento, acusación que una investigación de un subcomité del Senado confirmó en un informe de 2022.

“Nunca debió haber sido detenido en el tristemente célebre Centro de Detención del Condado de Irwin, especialmente dada su condición médica”, dijo Azadeh Shahshahani, directora legal y de incidencia de Project South, organización de derechos civiles con sede en Georgia.

¿Por qué la cifra de muertes bajo custodia de ICE sigue subiendo?

La muerte de Arenas-Silva no ocurrió de forma aislada. En abril, cuando NBC News reportó la cifra más reciente hasta ese momento, el conteo de fallecimientos en custodia de ICE durante 2026 llegaba a 17.

El año pasado, ICE reportó 33 muertes de personas detenidas, la cifra más alta en más de dos décadas, después de 11 en 2024. Human Rights Watch documentó que la tasa de mortalidad de migrantes detenidos está en su nivel más alto en más de una década y se ha más que duplicado desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump.

Un momento de crisis en ICE

La muerte de Arenas-Silva se suma, además, a otros episodios violentos ocurridos en operativos migratorios apenas en los últimos días:

Tras esa serie de incidentes, ICE suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos durante sus operativos migratorios. La medida busca reducir el riesgo de confrontaciones armadas como las que ya cobraron varias vidas este mes.

El caso también generó reacción política e internacional. La congresista Pramila Jayapal escribió que “debemos seguir luchando por rendición de cuentas para todos los que han perdido a un ser querido” y pidió el fin del uso de centros de detención con fines de lucro. A finales de junio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ya había advertido sobre las muertes bajo custodia migratoria en EE. UU. y pidió investigaciones “prontas, independientes, imparciales y efectivas”.

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