Niños a la escuela de noche en Estados Unidos: la polémica por el horario de verano permanente

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Cada año, millones de personas en Estados Unidos adelantan o atrasan sus relojes como parte del cambio de horario de verano, lo que influye en la situación de las escuelas.

Sin embargo, la posibilidad de eliminar esta práctica ha generado un nuevo debate sobre cómo afectaría a la salud, la seguridad y las rutinas familiares.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) ha señalado que mantener el horario estándar permanente sería la alternativa más adecuada desde el punto de vista de la salud pública, debido a que se ajusta mejor a los ciclos naturales de luz y sueño.

Pero la discusión también ha generado preocupación entre algunas familias, especialmente por el impacto que un horario fijo durante el invierno podría tener en los niños que deben salir temprano hacia la escuela.

¿Por qué preocupa el horario permanente de verano en Estados Unidos?

El principal argumento de quienes cuestionan un horario permanente de verano está relacionado con la falta de luz natural durante las primeras horas del día.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las horas de luz varían significativamente durante el año dependiendo de la ubicación geográfica. En los estados más al norte, los amaneceres durante el invierno pueden ocurrir más tarde.

Esto significa que, en algunas comunidades, los estudiantes podrían salir de sus casas o esperar el autobús escolar cuando todavía está oscuro.

La preocupación no es que los niños asistan literalmente a clases durante la noche, sino que parte de su rutina previa al inicio de la jornada escolar podría desarrollarse sin luz natural.

¿Qué impacto tendría en los niños que van a la escuela en Estados Unidos?

Organizaciones relacionadas con la salud infantil y el sueño han señalado que la exposición a la luz natural tiene un papel importante en la regulación del reloj biológico.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) sostiene que los horarios escolares y laborales deberían considerar los ritmos naturales de sueño y vigilia, especialmente en niños y adolescentes.

Entre las preocupaciones planteadas por especialistas están:

Menor exposición a la luz natural durante la mañana

Cambios en los horarios de sueño

Mayor dificultad para despertarse temprano en invierno

Posibles riesgos para estudiantes que caminan o esperan transporte escolar en condiciones de poca iluminación

El debate entre horario permanente de verano y horario permanente de verano

Durante años, legisladores han debatido si el país debería mantener de forma permanente el horario de verano o el horario estándar.

Quienes apoyan un horario permanente de verano argumentan que permitiría tener más horas de luz durante las tardes para actividades familiares, comerciales y recreativas.

Por otro lado, organizaciones como la AASM han expresado su respaldo al horario estándar permanente por considerar que está más alineado con la biología humana.

Este debate también está relacionado con propuestas como Sunshine Protection Act y cómo cambiaría la hora en EE.UU, una iniciativa legislativa que busca establecer un horario permanente de verano en el país.

Qué cambiaría si Estados Unidos elimina el cambio de hora

Actualmente, la mayoría de Estados Unidos cambia los relojes dos veces al año:

En marzo comienza el horario de verano

En noviembre regresa el horario estándar

Eliminar esta práctica implicaría elegir uno de los dos sistemas y mantenerlo durante todo el año.

El cambio podría afectar diferentes áreas de la vida diaria, como:

Horarios escolares

Jornadas laborales

Transporte público

Actividades deportivas

Rutinas familiares

Por eso, los especialistas consideran que la decisión tendría consecuencias diferentes según la región del país.

Estados de Estados Unidos donde no cambia la hora

Aunque la mayoría del país participa en el cambio de horario, existen excepciones.

Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan el ajuste estacional de relojes.

Estas zonas mantienen sus propios sistemas debido a sus características geográficas y climáticas.

¿Cambiará pronto el horario en Estados Unidos?

Por ahora, Estados Unidos mantiene el sistema actual de cambio de hora.

Cualquier modificación requiere una aprobación del Congreso y una nueva legislación federal.

Mientras continúa el debate, las familias deberán seguir ajustando sus relojes según el calendario oficial.

Para muchos padres, la discusión no se trata únicamente de mover el reloj una hora, sino de cómo una decisión nacional podría afectar la seguridad, el descanso y las rutinas escolares de millones de niños en Estados Unidos.

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