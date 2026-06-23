Hasta 15,000 dólares para familias afectadas por las redadas de ICE en Los Ángeles: quién califica y cómo solicitar la ayuda

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La ayuda no depende del estatus migratorio y no es un préstamo. Foto: AFP

El actuar de ICE en todo el país, y con particular intensidad en ciudades con grandes concentraciones de población migrante como Los Ángeles, dejó a miles de familias “varadas” y sin la oportunidad de cubrir gastos y pagos rutinarios para el día a día. Ante esto, y considerando su postura ante la política migratoria de la administración Trump, el Condado de Los Ángeles activó un programa de alivio de hasta 15 mil dólares por vivienda.

El apoyo cubre hasta seis meses de renta atrasada, hipoteca o servicios básicos. Además de aclarar, según autoridades californianas, que el estatus migratorio no es un requisito para acceder al programa.

¿Qué familias pueden recibir los 15 mil dólares?

De acuerdo con el Departamento de Asuntos del Consumidor y los Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA), la elegibilidad está definida en torno a un requisito central: haber experimentado pérdida repentina de ingresos como consecuencia de operaciones de enforcement migratorio federal. Califican inquilinos con renta impagada, propietarios con hipoteca atrasada y, en ciertos casos, personas desplazadas por los incendios de enero de 2025 con dificultades de vivienda activas.

El techo de ayuda es de 15 mil dólares por unidad habitacional —con excepciones limitadas— y los fondos pueden destinarse a renta vencida, hipoteca, servicios como electricidad y agua, y otros gastos directamente vinculados al impacto de las redadas.

El programa priorizó a propietarios con cuatro unidades o menos y a hogares cuyos ingresos no superan el 80% de la mediana del condado. Tal como lo confirmó la supervisora Janice Hahn al momento de aprobarse el fondo, la ayuda no depende del estatus migratorio y no es un préstamo.

ICE dress up like city utility workers—trick homeowner into coming outside to detain him.



2 agents lied saying he had to move his parked truck so they could "fix the street light."



Then 8 agents jumped out of hiding to tackle him.



"It was literally a kidnapping," said lawyer.… pic.twitter.com/BN0ZWbiAnx — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) June 21, 2026

¿Por qué Los Ángeles otorga este apoyo?

Las operaciones federales de deportación en el área de Los Ángeles comenzaron el 6 de junio de 2025 y transformaron la vida cotidiana de comunidades enteras. Más de 4 mil 100 personas fueron detenidas solo en el condado en las primeras semanas, de acuerdo con datos de la Fundación Comunitaria de California.

El impacto económico fue devastador: el Departamento de Oportunidad Económica del condado (DEO) y la Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles (LAEDC) calcularon que entre junio y diciembre de 2025 la región perdió más de 11 mil 700 empleos, cerca de 932 millones de dólares en ingresos laborales y una producción económica estimada en 2 mil 500 millones de dólares.

Fue esa magnitud la que llevó a la Junta de Supervisores a aprobar, en septiembre de 2025, el Programa de Alivio de Renta de Emergencia —LAERRP— impulsado por las supervisoras Lindsey P. Horvath e Hilda L. Solis, con un fondo inicial de $30 millones ampliado a más de $37 millones en una segunda ronda en febrero de 2026.

¿Cómo solicitarlo y qué pasa si las inscripciones ya cerraron?

El portal oficial del programa —lacountyrentrelief.com— indica actualmente que el período de solicitudes está cerrado. La primera ronda cerró el 23 de enero de 2026. La segunda, que por primera vez permitió a los inquilinos aplicar directamente sin depender de su arrendador, cerró el 11 de marzo.

Los expedientes presentados están en proceso de revisión y los aplicantes podrían ser contactados para documentación adicional, de acuerdo con el DCBA, que administra el programa.

Sin embargo, queda una vía activa para quienes no alcanzaron a aplicar. El mismo portal tiene habilitado un formulario de interés donde las familias pueden registrarse para recibir notificación si se abre una nueva ronda de fondos. El número de contacto del programa es el (877) 849-0770, disponible de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m., hora del Pacífico.

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