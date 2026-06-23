Karol G viene al MetLife de Nueva York y al SoFi de Los Ángeles: cómo conseguir entradas para ‘Viajando Por El Mundo TropiTour’

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Karol G realizará la séptima gira de su carrera. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro

La próxima gira de Karol G, “Viajando Por El Mundo TropiTour”, comienza oficialmente el 24 de julio de 2026. La colombiana hizo el anuncio con un divertido video donde empaca todo su material artístico para recorrer Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Del 14 al 16 de agosto, la cantante se presentará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que el 17 y 18 de septiembre acudirá al MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey. A través del sitio web Ticketmaster puedes conseguir entradas para los conciertos en ambas sedes.

Una vez que ingreses a la plataforma encontrarás el listado completo de eventos y solo debes hacer clic en “buscar entradas” para empezar el proceso de compra. También puedes ubicar la presentación más cercana a tu casa filtrando el código postal.

En el caso del MetLife Stadium, los costos de boletos oscilan entre 155 y 1,629 dólares, dependiendo de los asientos y cercanía en el escenario. En el SoFi Stadium varían entre 175 y 1,345 dólares.

Además de Ticketmaster, también puedes revisar en el sitio web de Live Nation. Aunque la plataforma está en inglés, puedes llevarla a español con el traductor de Google.

Considera que la disponibilidad de los boletos podría variar según la ubicación y fecha. Karol G, que en abril posó para la revista Playboy, es una de las artistas latinas más famosas de la actualidad, así que podría haber un ‘sold out’ en las próximas semanas.

Cómo conseguir entradas para conciertos de Karol G: paso a paso

Paso 1: Activa una cuenta en Ticketmaster con tu correo electrónico

Paso 2: Regístrate para la preventa para que seas informado (opcional)

Paso 3: Ingresa a la fila virtual para ver las entradas y paquetes disponibles

Paso 4: Selecciona la ubicación donde estarán tus asientos

Paso 5: Completar la compra

Además de las entradas generales, existen paquetes VIP que incluyen tickets premium. Aunque son más costosos, entre 669 y 1,629 dólares, estos te permiten comprar mercancía exclusiva alusiva al evento, acceder a áreas exclusivas, entre otros beneficios.

En caso de que no alcances a adquirir boletos en las plataformas oficiales, podrías intentar a través de StubHub, sitio web dedicado a la reventa legal en Estados Unidos.

Sin embargo, es importante revisar las condiciones vigentes del programa de protección al cliente antes de comprar cualquier entrada. Considera además que los precios de los tickets podrían ser más elevados debido a la demanda.

‘La Bichota’, que recientemente sorprendió con unas Reebok que han sido tendencia de moda, arrancará oficialmente su gira el 24 de julio en Chicago y se extenderá en Estados Unidos hasta el 15 de octubre.

Seguidamente, viajará por Latinoamérica entre noviembre de 2026, mes que incluye seis días de conciertos en México, y febrero de 2027.

Finalmente, la colombiana continuará sus presentaciones en Europa, del 3 de junio al 24 de julio de 2027. Cantará en España, Portugal, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Alemania y culminará en el estadio San Siro de Milán, Italia.