“KPop Demon Hunters” celebra su primer aniversario: dónde serán las funciones gratuitas en Estados Unidos

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Foto: AFP

Los seguidores de “KPop Demon Hunters” podrán ver la película gratis en varias ciudades de Estados Unidos durante julio. La compañía Netflix confirmó una serie de eventos especiales para celebrar el primer aniversario del largometraje, que incluyen proyecciones al aire libre, exhibiciones en salas de cine y una transmisión global para los fanáticos de la producción.

La compañía explicó que las actividades forman parte de una celebración internacional que también llegará a países como Corea del Sur, Japón, Australia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Según Netflix, el objetivo es reunir nuevamente a la comunidad de seguidores que convirtió a la película en uno de los títulos más comentados de su catálogo.

HAPPY FIRST BIRTHDAY KPOP DEMON HUNTERS pic.twitter.com/JMI41i4lyM — Netflix (@netflix) June 20, 2026

Dónde serán las funciones gratuitas de “KPop Demon Hunters” en Estados Unidos

Netflix confirmó que las proyecciones gratuitas al aire libre se realizarán en parques, anfiteatros y espacios públicos de distintas ciudades estadounidenses en julio de 2026.

Las fechas anunciadas son las siguientes:

12 de julio: The Woods, Lake City, Florida (K-Pop Demon Hunters Dance & Sing-Along)

12 de julio: Crayola Experience, Orlando, Florida (KPop Demon Hunters Pop Up)

14 de julio: Thunder Bay Community Auditorium, Thunder Bay, Ontario, Canadá (K-Pop Hunters Show)

24 de julio: UP District Festival Field, Fargo, Dakota del Norte (K-Pop Demon Hunters Experience).

Netflix recomienda consultar los organizadores locales de cada evento para confirmar horarios, capacidad y posibles cambios de programación.

La película también volverá a los cines

Además de las funciones al aire libre, “KPop Demon Hunters” regresará temporalmente a las salas de cine en Estados Unidos como parte de las actividades del aniversario.

La plataforma indicó que la película estará disponible en cines seleccionados durante este mes, aunque no publicó una lista completa de ubicaciones. Por ello, los interesados deberán consultar la cartelera de los complejos cinematográficos de su zona para verificar disponibilidad.

La programación también incorporará comentarios en vivo y participaciones de creadores de contenido.

Nuevas ediciones de la banda sonora para coleccionistas

Netflix también confirmó el lanzamiento de ediciones especiales de la banda sonora de “KPop Demon Hunters” en CD y vinilo, una iniciativa dirigida a los seguidores más entusiastas de la franquicia.

Las nuevas versiones incluirán cuatro canciones adicionales y artículos coleccionables relacionados con la película. La compañía no detalló todos los contenidos, aunque adelantó que algunos productos estarán disponibles en cantidades limitadas.

Un aniversario que busca reunir a los fanáticos

La celebración del primer año de “KPop Demon Hunters” va más allá de una simple proyección. Con funciones gratuitas, exhibiciones en cines, eventos digitales y nuevos productos para coleccionistas, Netflix busca mantener viva la conexión entre la película y una comunidad que continúa creciendo dentro y fuera de Estados Unidos.

Las actividades gratuitas representan una de las principales apuestas de la plataforma para reunir nuevamente a los seguidores de la historia en una experiencia compartida fuera de casa.

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