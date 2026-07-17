Alerta en Florida por llegada de polvo del Sahara y riesgos para la salud

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Te decimos qué es el polvo del Sahara, presente en Florida. Foto Leonardo.ai.

Respirar suele ser un acto del que nadie se acuerda… hasta que el aire cambia. Eso es justamente lo que ocurre con la alerta por polvo de Sahara en Florida, donde una nube de partículas procedentes del desierto africano ya comenzó a afectar la calidad del aire. Aunque el fenómeno es habitual en esta época del año, las autoridades sanitarias piden no minimizar sus efectos, especialmente entre las personas más vulnerables.

La nube de polvo sahariano llegó al sur de Florida después de recorrer miles de kilómetros desde el norte de África a través del océano Atlántico. De acuerdo con AARP, los meteorólogos dicen que serán tres masas de polvo las que alcanzarán a Estados Unidos durante julio.

¿Es peligrosa la alerta por polvo de Sahara en Florida?

La respuesta depende de cada persona. Para la mayoría, el fenómeno puede traducirse en cielos brumosos y atardeceres más intensos. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que las partículas suspendidas en el aire pueden penetrar hasta los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

Eso incrementa el riesgo de:

Ataques de asma

Empeoramiento de la EPOC y otras enfermedades respiratorias

Irritación en ojos, nariz y garganta

Tos, congestión nasal y síntomas similares a las alergias estacionales

Aunque esta nube no tendría la intensidad del histórico episodio registrado en Florida en 2020, especialistas citados por Sun Sentinel consideran que quienes padecen problemas respiratorios deben mantenerse atentos durante los próximos días.

¿Quiénes corren mayor riesgo por el polvo del Sahara?

Los CDC identifican varios grupos que podrían resentir con mayor facilidad el deterioro de la calidad del aire.

Entre ellos destacan:

Adultos mayores

Niños y bebés

Personas con asma o alergias respiratorias

Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, incluida la EPOC

Quienes viven con enfermedades cardiovasculares

A veces se piensa que basta con no tener asma para estar fuera de peligro. No siempre es así. Una exposición prolongada a concentraciones elevadas de partículas puede provocar molestias incluso en personas completamente sanas.

¿Cómo protegerte durante la alerta por polvo de Sahara?

Más que alarmarse, lo importante es adoptar medidas sencillas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomienda consultar diariamente el Índice de Calidad del Aire (AQI), disponible en AirNow, donde basta con ingresar el código postal para conocer las condiciones del lugar donde vives.

Si los niveles de contaminación aumentan, los expertos aconsejan:

Reducir el tiempo al aire libre , sobre todo si realizarás ejercicio

, sobre todo si realizarás ejercicio Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que entren partículas

para evitar que entren partículas Utilizar un purificador de aire con filtro HEPA cuando sea posible

cuando sea posible Usar mascarilla N95 si debes permanecer en exteriores durante periodos prolongados

si debes permanecer en exteriores durante periodos prolongados Proteger los ojos con gafas y mantener una buena hidratación

En Estados Unidos, este fenómeno suele alcanzar su mayor intensidad entre finales de junio y mediados de agosto, especialmente en Florida, otros estados del sur y el Caribe.

El polvo del Sahara no suele representar una emergencia para toda la población, pero sí es un recordatorio de que la calidad del aire también influye en nuestra salud. Revisar el pronóstico antes de salir puede parecer un hábito menor. En días como estos, puede marcar una diferencia importante.

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