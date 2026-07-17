“Unidos por Venezuela”: el concierto benéfico en Miami que reúne a Ricardo Montaner, Feid, Elena Rose y más

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Silvestre, Elena Rose y Marc Anthony estarán en el concierto. Fotos: Cuartoscuro

Un numeroso grupo de cantantes latinos han decidido formar parte del concierto benéfico “Unidos por Venezuela”, que tiene el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del doble terremoto que devastó la zona norte-centro del país caribeño, el pasado 24 de junio.

El histórico evento se realizará el próximo 16 de agosto, en el Kaseya Center de Miami, a partir de las 6:00 pm ET.

Grandes cadenas y productoras, como TelevisaUnivision, PIMENTO Entertainment, Maestro Cares Foundation, iHeartRadio y CMN se unieron para hacer posible el espectáculo. Además, habrá un teletón internacional para apoyar a las víctimas que perdieron sus viviendas y seres queridos.

Un balance oficial del 15 de julio, difundido por el Gobierno venezolano, precisó que la cifra de personas fallecidas aumentó a 4 mil 829, mientras que 16 mil 740 personas han resultado heridas.

¿Qué artistas latinos cantarán en el concierto “Unidos por Venezuela”?

Un cartel difundido por Ricardo Montaner, que también apoya a los venezolanos con su fundación “The House Project”, menciona a artistas de múltiples géneros y nacionalidades. Hasta el momento, estos son los confirmados:

Ricardo Montaner

Marc Anthony

Elena Rose

Silvestre Dangond

Feid

Olga Tañon

Mau y Ricky

Lasso

San Luis

Piso 21

Jay Wheeler y Zhamira Zambrano, una relación que conquista a miles.

Además de los intérpretes, la cadena Univision informó que también asistirán actores, atletas, influencers y líderes de la comunidad latina en los Estados Unidos.

¿Cómo obtener entradas para el concierto?

Este viernes 17 de julio, a partir de las 10:00 am ET, los boletos comenzarán a venderse exclusivamente en la plataforma Ticketmaster.

Una vez que ingreses al sitio web y se habiliten los tickets, podrás elegir el tipo de boleto que deseas comprar (General o VIP). Seguidamente, elige los asientos y continúa con el proceso de compra.

El concierto “Unidos por Venezuela” también será transmitido por Univision, la plataforma de streaming ViX y las aplicaciones oficiales de iHeartRadio y Spotify.

A medida que el concierto transcurra, los televidentes podrán hacer sus donaciones a través de códigos QR que serán compartidos en pantalla. Asimismo, estará activa una ventana por mensajería instantánea, redes sociales y para aportes corporativos.

Con la música como punto de encuentro y la solidaridad como principal protagonista, “Unidos por Venezuela” busca convertirse en una de las iniciativas benéficas más importantes para apoyar a los damnificados por los terremotos.