Primer agente de ICE acusado por el Departamento de Justicia por los operativos migratorios mintió seis veces

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Foto: Shutterstock

Un agente de la U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) fue acusado por el Departamento de Justicia de realizar seis declaraciones falsas ante el FBI sobre un tiroteo ocurrido durante un operativo migratorio en Minneapolis, Minnesota por el que había sido detenido y luego liberado el 27 de agosto de una cárcel del condado de Cameron en Texas.

Christian Jeremiah Castro, de 52 años, enfrenta seis cargos federales relacionados con la versión de los hechos que ofreció a los investigadores sobre un enfrentamiento ocurrido el 14 de enero de 2026, cuando disparó su arma de servicio y una persona resultó herida.

El agente en cuestión había comenzado a trabajar para la agencia (ICE) en septiembre de 2025, después de haber formado parte de la Patrulla Fronteriza durante aproximadamente ocho años.

De acuerdo con la acusación federal, los hechos ocurrieron mientras Castro y otro agente intentaban detener a un hombre venezolano identificado en los documentos judiciales como “A.A”.

Según el Departamento de Justicia, el hombre continuó conduciendo, posteriormente huyó a pie y Castro lo persiguió hasta el patio delantero de una vivienda.

Allí se produjo un breve forcejeo en el que también intervino otra persona que residía en el lugar. La acusación sostiene que la interacción física duró aproximadamente 11 segundos.

NEW: An ICE officer was indicted for lying about a shooting in Minnesota.



w/ @joshgerstein https://t.co/Td3P2b5Gmj — Kyle Cheney (@kyledcheney) September 3, 2026

Posteriormente, mientras las personas ingresaban a la vivienda, el oficial ejecutó un disparo a través de la puerta principal. El proyectil alcanzó a un residente venezolano en una pierna.

De acuerdo a ABC News, se trata del primer caso federal de la administración Trump contra un oficial de ICE involucrado en sus operativos de control migratorio a nivel nacional.

De qué acusa el Departamento de Justicia al agente de ICE

La acusación federal no se centra directamente en el disparo, sino en lo que Christian Castro presuntamente dijo posteriormente a investigadores del FBI.

De acuerdo con el documento presentado ante una corte federal de Minnesota, el agente habría descrito una situación mucho más prolongada y violenta de la que, según los investigadores, realmente ocurrió.

Una de las declaraciones dadas por el acusado, según los reportes dados por los fiscales, sostiene que un hombre desconocido tomó “una escoba roja del porche” y comenzó a golpearlo.

En otro de los cargos, se afirma que Castro dijo que un segundo hombre apareció con una pala negra para nieve y también lo golpeó.

La acusación sostiene que ninguna de esas personas lo atacó con esos objetos y que tampoco existió ese supuesto tercer individuo.

El agente también habría dicho que el hombre al que intentaba detener lo golpeó con la escoba mientras él se encontraba en el suelo. Esa afirmación constituye otro de los cargos incluidos en la acusación, pues se intuye que también es información imprecisa.

La sexta declaración cuestionada está relacionada con la duración del enfrentamiento. Castro habría dicho que permaneció aproximadamente tres minutos peleando en el suelo con el hombre que intentaba detener.

La acusación federal establece que el contacto físico duró aproximadamente 11 segundos.

¿Qué puede enfrentar el agente de ICE?

El Departamento de Justicia sostiene que el uniformado proporcionó deliberadamente información falsa a un agente federal durante una investigación oficial.

El gran jurado lo acusó de seis violaciones de la sección 1001 del Título 18 del Código de Estados Unidos, relacionada con declaraciones falsas y relevantes ante el gobierno federal.

De ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cinco años de prisión por cada uno de los seis cargos.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal el 2 de septiembre y Christian Castro compareció inicialmente ante un juez magistrado en Texas, el viernes en la mañana, y se declaró no culpable de los cargos.

Como resultado de esa decisión, fue liberado con una fianza no garantizada de 75 mil dólares y un monitor de tobillo GPS.

Por otro lado, el Departamento de Justicia indicó que continúa evaluando la evidencia y que no ha descartado presentar cargos adicionales.

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