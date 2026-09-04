Por qué hospitales y ambulancias les están cobrando directamente a personas detenidas por ICE

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Proveedores médicos esperan cobrar más de 5 millones dólares a ICE. Foto: AFP

Hospitales y compañías de ambulancias cobran facturas médicas, de hasta miles de dólares, directamente a personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos estados de EE. UU., pese a que las propias reglas de la agencia obligan a darles esa atención de forma gratuita.

El problema estalló después de que ICE dejara de pagarle a sus proveedores médicos el 3 de octubre de 2025, cuando el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) rompió el convenio que procesaba esos pagos desde hacía más de dos décadas, según una investigación del San Francisco Chronicle.

Las propias normas de detención de ICE exigen ofrecer “atención médica, dental y de salud mental médicamente necesaria y apropiada, y servicios farmacéuticos, sin costo para el detenido”, según el Estándar 4.3 de las Normas Nacionales de Detención que la propia agencia tiene publicado.

Sin embargo, con el sistema de pagos colapsado desde hace casi un año, personas detenidas —y otras ya liberadas— han terminado recibiendo facturas médicas y hasta cartas de cobradores de deudas por atención que, según esa misma norma, nunca debieron pagar.

Seis proveedores médicos consultados por el Chronicle dijeron que, hasta julio de 2026, esperaban cobrar cerca de 5.6 millones de dólares por atenciones brindadas desde octubre de 2025, algunas correspondientes a cientos de visitas médicas de personas detenidas.

¿Por qué dejaron de pagarle a hospitales y ambulancias?

El Departamento de Asuntos de Veteranos procesaba los reclamos médicos de las personas detenidas por ICE desde hacía más de 20 años, hasta que en agosto de 2025 notificó que terminaría el convenio, según documentos obtenidos por la organización American Oversight mediante una solicitud de información pública.

Legisladores republicanos habían presionado para que el VA se deslindara del tema, acusando que esos pagos desviaban fondos pensados para excombatientes, algo que el propio VA rechazó porque ICE reembolsaba cada servicio que se le facturaba, de acuerdo con el Chronicle. Desde el 3 de octubre de 2025, ICE no le ha pagado a ninguno de sus proveedores médicos, según registros regulatorios de la propia agencia.

Ante la falta de pagos, ICE pidió permiso para saltarse el proceso normal de licitación y contratar de emergencia a una nueva empresa procesadora, calificando la situación de “emergencia absoluta”, según documentos revisados por el Chronicle. La empresa elegida, Acentra Health, había recibido para agosto de 2026 unos 40 millones de dólares de un contrato por 67.5 millones para construir el nuevo sistema de pagos, pero ese portal seguía sin funcionar.

La abogada Claire Trickler-McNulty, quien fue subdirectora de ICE, cuestionó que la agencia no haya resuelto antes el problema: “con decenas de miles de millones de dólares, deberían poder encontrar una solución”, dijo sobre un presupuesto que este año fiscal asciende a 104,000 millones de dólares.

¿Ya le están cobrando a los detenidos?

Mientras ICE resuelve el problema de fondo, varios hospitales y servicios de ambulancia decidieron no cobrarle la deuda a sus pacientes y esperar el pago, aunque eso también los ha dejado con pérdidas millonarias. Entre los casos documentados por el Chronicle y otras fuentes especializadas en salud están:

El hospital UCHealth, en Colorado, acumulaba casi 4 millones de dólares sin cobrar por más de 150 atenciones desde octubre de 2025

Scripps Health, un sistema de salud sin fines de lucro de San Diego, acumuló 3 millones de dólares en facturas impagas entre octubre de 2025 y agosto de 2026

University Health, en el condado de Bexar, Texas, tenía más de 1,000 reclamos pendientes por más de 2.2 millones de dólares

El servicio de ambulancias sin fines de lucro de Moshannon Valley, en Pensilvania, esperaba unos 197,000 dólares —el 13% de sus ingresos anuales— solo por traslados desde un centro de detención

Los Fresnos Ambulance Services, en Texas, no había recibido pago alguno por sus traslados desde octubre de 2025 y esperaba 45,000 dólares

Sin embargo, en varios centros de detención del país, las personas detenidas —o ya liberadas— han empezado a recibir esas facturas directamente en vez de que el proveedor absorba la pérdida.

ICE owes millions in unpaid bills to hospitals and, in some cases, detainees themselves have been directly billed for care, records show. https://t.co/jciqNNjaIm — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) September 2, 2026

Casos de inmigrantes que han recibido cobros por atención médica

Antonio, un solicitante de asilo venezolano de 62 años radicado en Chicago, salió de una cirugía de emergencia —esposado a la cama del hospital— con facturas por 17,210 dólares que nadie más va a pagar, contó a los reporteros del Chronicle.

Llevaba tres meses detenido en una cárcel de Kentucky y pidió ver a un doctor en tres ocasiones por un dolor abdominal que empeoraba, pero solo lo revisó una enfermera hasta que, tras una cena, se desmayó del dolor: en el hospital le diagnosticaron que la vesícula se le había reventado por cálculos biliares que nunca se habían tratado.

“Pensé que esto era algo que ICE iba a pagar… yo estaba bajo su custodia”, dijo Antonio, quien tras salir de detención no pudo recuperar su empleo en una fábrica de cajas de cartón y no tiene forma de cubrir la deuda.

Un caso similar ocurrió con un hombre de Sacramento que solicitaba asilo, a quien una empresa de cobranza empezó a perseguir por una factura de 634 dólares correspondiente a un análisis de sangre que le hicieron mientras estaba detenido en California City: tras meses de quejarse de sangre en las heces y al toser, se desmayó en su celda en octubre y el personal del centro lo llevó esposado y en camioneta a una sala de emergencias, de acuerdo con el Chronicle.

Ese tipo de cobro tampoco se limita a las emergencias mayores, pues en la cárcel de Leavenworth, Kansas, a los detenidos también les cobraban copagos por atención dental, y un hombre con un dolor de muela severo tuvo que aguantar más de tres meses sin tratamiento porque no podía pagar ni el ibuprofeno de la comisaría, según una carta formal que la ACLU y otras ocho organizaciones enviaron a ICE.

¿Qué dice el gobierno sobre estos cobros?

El vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chandler Rebel, respondió al Chronicle que las personas detenidas siguen teniendo acceso a una amplia gama de servicios médicos, incluida atención de emergencia, traslados y consultas con especialistas, aunque reconoció que esas citas “no son inmediatas y pueden tardar en conseguirse”.

“Esta es la mejor atención médica que muchos de estos extranjeros han recibido en toda su vida”, agregó Rebel, sin referirse directamente a los cobros documentados por el periódico.

Cobrarle a alguien que el propio gobierno tiene bajo custodia viola el debido proceso constitucional, que obliga al Estado a costear la atención médica de las personas que detiene, explicó el decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, Erwin Chemerinsky, quien calificó estas facturas de “sencillamente escandalosas” porque, dijo, “las personas en detención de ICE no pueden simplemente ir y conseguir su propio doctor o atención médica”.

¿Qué se está haciendo para frenar estos cobros?

Legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles ya exigen respuestas y cambios concretos, entre ellos:

Los congresistas Delia Ramírez y Mark Takano exigieron el 6 de julio de 2026 una respuesta por escrito de los secretarios del VA y el DHS, con plazo hasta el 17 de julio, además de una sesión informativa para el personal del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara.

La ACLU y ocho organizaciones más pidieron por escrito a ICE eliminar los copagos y garantizar medicamentos gratuitos para los detenidos en la cárcel de Leavenworth, Kansas.

La ACLU de Michigan envió una carta similar sobre las condiciones médicas en el centro de detención de North Lake.

Trickler-McNulty agregó al Chronicle que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS —encargada tradicionalmente de revisar quejas por cobros indebidos a personas detenidas— perdió casi todo su personal en 2025, lo que a su juicio explica por qué el problema “parece estar creciendo a nivel de todo el sistema”.

El problema de los cobros ocurre junto a una crisis más amplia de atención médica en los centros de detención: una investigación conjunta de The Associated Press y KFF Health News, publicada en junio de 2026, documentó negligencia médica en más de 300 casos judiciales repartidos en al menos 33 estados, y contabilizó 51 muertes bajo custodia de ICE desde que inició el segundo gobierno de Trump.

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