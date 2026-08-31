Un choque legal entre dos estados dejó libre a un expolicía de ICE acusado de dispararle a un inmigrante

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Texas rechazó la petición de Minnesota para bloquear la salida de Castro. Foto: AFP

Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de disparar en enero contra una vivienda en el norte de Minneápolis, salió libre la madrugada del jueves 27 de agosto de una cárcel del condado de Cameron, en Texas, pese a los cargos criminales que enfrenta en Minnesota.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dejó vencer el plazo legal de 90 días para firmar la orden de extradición que pedía el estado vecino, y esa omisión fue la causa directa de su salida.

A Castro se le acusa de haber disparado, el 14 de enero, contra la puerta principal de esa vivienda habitada, durante un operativo bautizado Operación Metro Surge. La bala hirió en una pierna a Julio César Sosa-Celis y terminó en la pared de un cuarto infantil.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Castro fue atacado con palas y escobas, versión que la fiscalía de Minnesota contradice con evidencia del propio hecho. Lo que sigue sin resolverse es si Castro llegará a pisar una corte en Minnesota, o si el pulso entre ambos estados se lo impedirá.

¿Cómo se convirtió un tiroteo en Minneápolis en una pelea entre dos gobiernos?

Un juez del condado de Hennepin encontró causa probable contra Castro, y el 18 de mayo la fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó formalmente cuatro cargos por asalto en segundo grado y uno por presentar un falso reporte de un crimen, de acuerdo con el comunicado oficial de su oficina. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los agentes de ICE”, advirtió entonces Ellison, según la misma fuente.

11 días después, el 29 de mayo, Castro fue arrestado en una vivienda en Harlingen, en el sur de Texas, la zona donde normalmente opera como agente de ICE y a la que había regresado después de su paso temporal por Minneápolis durante la Operación Metro Surge, según la fiscalía del condado de Hennepin y KRGV.

Casi 3 meses más tarde, el 18 de agosto, Ellison demandó al gobernador Abbott ante una corte federal y pidió que un juez lo obligara a firmar la extradición y bloqueara cualquier liberación de Castro mientras avanzaba el caso, según la demanda presentada por la fiscalía. Abbott nunca firmó ese documento. En cambio, ligó el caso a reclamos de Texas sobre un presunto fraude en programas de asistencia social de Minnesota, reportaron CBS News y NPR.

Minnesota Attorney General Keith Ellison sued Texas Gov. Greg Abbott on Tuesday, seeking to compel the extradition of ICE agent Christian Castro, who was charged with wounding a man and then lying to justify the shooting during the agency’s crackdown in Minneapolis. Abbott said… pic.twitter.com/uJQSWGxTEv — The Associated Press (@AP) August 19, 2026

¿Qué pasó cuando Minnesota intentó frenar su liberación?

Una corte federal de Texas rechazó, el 26 de agosto, la petición urgente de Minnesota para bloquear la salida de Castro, al considerar que llegaba antes de tiempo. Ellison respondió el mismo día que respetaba la decisión, pero que estaba en fuerte desacuerdo con ella, e insistió en que Abbott tiene una obligación legal y constitucional clara de firmar la orden, de acuerdo con el comunicado de su oficina.

Un día después, el jueves 27 de agosto, a las 6:59 de la mañana, Castro salió de la cárcel porque venció el plazo de 90 días que marca la ley de Texas para retener a un fugitivo sin extradición firmada. “Esto no es política, esto no es un juego”, dijo Ellison, quien acusó a Abbott de jugar “el juego político de convertir a Texas en un estado santuario para acusados de delitos graves” e insistió en que Castro sigue siendo un fugitivo que todavía debe responder por sus delitos, según el comunicado del 27 de agosto.

¿Qué le espera a Castro después de su liberación?

El caso no terminó con su salida de la cárcel texana. Un funcionario de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Fox 9 que Castro fue suspendido sin goce de sueldo mientras el DHS revisa lo que declaró bajo juramento sobre el tiroteo, según ese reporte.

Lo que sigue sin resolverse para Castro incluye:

Una posible sanción disciplinaria de ICE que, según la misma fuente, podría llegar hasta su despido

Un posible proceso penal aparte por las declaraciones que dio bajo juramento tras el tiroteo

El caso penal que sigue abierto en Minnesota, con los cuatro cargos por asalto y uno por falso reporte, aunque él ya no esté detenido en Texas

El litigio entre Ellison y Abbott, que continúa en la corte federal de Texas pese a su liberación

Sosa-Celis, la persona a la que Castro hirió de bala, forma parte de la comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, cuyo estatus de protección temporal atraviesa este año un periodo de incertidumbre.

El caso también se suma a una serie de choques entre autoridades locales y agentes de inmigración durante los operativos de este año: mientras Minnesota busca hacer responsable a un agente por lo ocurrido en una vivienda, otros estados eligieron el camino contrario y aprobaron sus propias leyes para blindarse frente al ICE.

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