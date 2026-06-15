Las mega audiencias migratorias que están acelerando deportaciones: qué son, cómo funcionan y por qué debes revisar tu fecha de corte hoy

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Aunque la orden se puede revertir, conlleva mucho tiempo y recursos. Foto: AFP

Los tribunales de inmigración de Estados Unidos pusieron en marcha una nueva estrategia para procesar casos a mayor velocidad: las llamadas mega audiencias migratorias o sesiones donde más de 100 personas son citadas al mismo tiempo ante un juez migratorio

La práctica ya opera en Chicago, Boston, Dallas y San Antonio, y abogados especializados advierten que se extenderá a más ciudades. Sin embargo, lo que más alarma a los defensores de inmigrantes es el adelanto en las fechas de audiencia programadas para 2027, 2028 o 2030, a veces sin dar aviso previo. Lo anterior ha provocado que quien no se presenta reciba automáticamente una orden de deportación en ausencia, aunque nunca haya sabido que su cita cambió.

¿Qué son las mega audiencias y cómo cambian el proceso migratorio?

Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), a la primera cita que alguien comparece ante un juez de inmigración se le llama “master calendar hearing”, que no es otra cosa que cuando el juez establece el calendario del caso y el inmigrante confirma si tendrá representación legal. Históricamente asistían entre 20 y 30 personas por sesión; con las mega audiencias, ese número supera el centenar en una sola sala.

Los abogados presentes describen un formato tipo salón de clases, donde el juez da instrucciones generales a todos al mismo tiempo y les pide levantar la mano para confirmar que entienden. De acuerdo con AILA, esto reduce el acceso a intérpretes y prácticamente elimina la posibilidad de hacer preguntas sobre cada caso en particular.

La medida se enmarca en la meta del presidente Donald Trump de alcanzar un millón de deportaciones al año, frente a las más de 440,000 expulsiones registradas en 2025. Para agilizar el proceso, el Departamento de Justicia también incorporó nuevos jueces y abogados militares en funciones judiciales temporales, en lo que describe como la mayor expansión de personal de la EOIR en años recientes.

Las mega audiencias eliminan la posibilidad de responder dudas. Foto: AFP

¿Cuál es el riesgo de recibir una orden de deportación sin saberlo?

El peligro concreto no está en la audiencia misma, sino en que las fechas cambian sin que el inmigrante se entere. Abogados reportaron a NPR casos donde la corte reprogramó audiencias fijadas para años después con muy pocos días de anticipación, sin notificación por correo ni por los sistemas electrónicos del tribunal.

Cuando alguien no aparece en la fecha asignada, el juez puede emitir una orden de deportación in absentia, es decir, en ausencia. Con esa orden, ICE tiene autoridad para detener y deportar sin necesidad de un nuevo proceso, incluso si el caso tenía argumentos sólidos para continuar.

Revertir una orden así es posible, pero exige demostrar que la ausencia se debió a falta de notificación o a causas excepcionales; el proceso puede volverse largo y costoso. Ante esto, expertos recomiendan revisar el estado del caso a diario, precisamente por el ritmo al que las cortes están moviendo fechas.

¿Cómo verificar la fecha de tu audiencia migratoria?

Antes de dar los pasos concretos, conviene aclarar un término que genera confusión: “fecha de corte“. Este término es una expresión que en el mundo migratorio se asocia comúnmente a las fechas de prioridad del Boletín de Visas del Departamento de Estado, vinculadas a peticiones familiares o laborales.

Lo que las mega audiencias ponen en riesgo es la fecha de audiencia ante el tribunal, la cual se determina como el día en que una persona debe presentarse ante el juez. Esa fecha es la que puede moverse sin aviso.

Para consultarla hay dos caminos. El primero es el portal de la EOIR en acis.eoir.justice.gov, donde se puede buscar el caso ingresando el número de expediente (A-number). El segundo es llamar al 1-800-898-7180, línea disponible en español las 24 horas, que con ese mismo número indica la próxima fecha de audiencia de forma automática.

Si la fecha cambió y no hubo notificación, o si la nueva cita es en un plazo muy corto, los abogados recomiendan buscar ayuda legal de inmediato, ya sea con un abogado privado o con una organización sin fines de lucro. Presentarse sin representación siempre es mejor que no aparecer: la ausencia es lo que activa la orden de deportación, y esa es la situación más difícil de revertir.

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