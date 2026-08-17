Ayuda legal gratis en Nueva York: esta es la línea de apoyo para inmigrantes

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Las personas que necesiten ayuda legal gratis en Nueva York sobre un proceso migratorio en Nueva York pueden comunicarse con la Immigration Legal Support Hotline, un servicio gratuito y confidencial creado para facilitar el acceso a asistencia legal.

La línea puede ser utilizada independientemente del estatus migratorio y ofrece atención en el idioma que prefiera cada persona.

Número de teléfono: 1-800-354-0365.

El servicio cobra especial relevancia cuando existen reportes de un aumento de operativos del ICE en diferentes zonas de Nueva York.

¿Cómo funciona la línea de ayuda legal gratis en Nueva York para inmigrantes?

La Immigration Legal Support Hotline de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración de Nueva York (MOIA) ayuda a inmigrantes a encontrar proveedores confiables de servicios legales de inmigración en los cinco distritos.

Es importante tener en cuenta que la línea no ofrece los servicios legales directamente ni agenda citas con abogados. Después de recibir información básica sobre la situación de la persona, el personal puede derivar el caso para que la persona pueda acceder a asistencia legal gratuita.

¿Cuándo funciona la línea de ayuda en Nueva York?

La línea atiende durante los siguientes horarios:

Lunes: 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

9:00 a. m. a 8:00 p. m. Martes: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

9:00 a. m. a 6:00 p. m. Miércoles: 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

9:00 a. m. a 8:00 p. m. Jueves: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

9:00 a. m. a 6:00 p. m. Viernes: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

9:00 a. m. a 6:00 p. m. Último sábado de cada mes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

The ICE raids and cruelty we are seeing inflicted on children are unacceptable.



The federal government has stripped legal representation from hundreds of thousands of unaccompanied children. Many will soon face an impossible choice: navigate our immigration system alone or risk… pic.twitter.com/exIZbcfcH5 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) August 13, 2026

¿Quién puede llamar a la línea de ayuda legal gratis en Nueva York para inmigrantes?

Uno de los puntos importantes del programa es que no exige un estatus migratorio específico para solicitar asistencia.

Esto significa que las personas pueden comunicarse con la línea para conocer qué recursos legales están disponibles según su situación.

La atención también está disponible en diferentes idiomas. Esto permite que una persona explique su situación y reciba información en el idioma con el que se sienta más cómoda.

La línea no sustituye la representación de un abogado en todos los casos. Sin embargo, puede servir como un primer punto de contacto para identificar qué tipo de asistencia legal necesita una persona y dónde puede obtenerla.

¿Por qué es importante buscar ayuda legal gratis en Nueva York?

Los procesos de inmigración pueden involucrar diferentes procedimientos, documentos y plazos. Una decisión tomada sin conocer las consecuencias puede afectar las opciones legales disponibles posteriormente.

Por esa razón, las organizaciones que ofrecen asistencia legal recomiendan buscar orientación antes de firmar documentos, aceptar determinadas decisiones migratorias o proporcionar información relacionada con un proceso.

La situación puede ser especialmente delicada cuando una persona está detenida o cuando enfrenta una actuación de las autoridades migratorias.

En esos casos, contar con información legal permite conocer cuáles son los derechos que corresponden y qué alternativas pueden existir.

¿Cuánto dinero destinó Nueva York a estos servicios?

La ciudad informó que destinó 16.9 millones de dólares a servicios legales de inmigración para niños no acompañados.

Además, el presupuesto de servicios legales de inmigración de este año contempla otros 32 millones de dólares. Estos recursos incluyen programas de respuesta rápida y representación para personas que se encuentran detenidas.

¿Qué hacer si ICE llega a tu casa o trabajo?

Una situación con ICE no significa que una persona deba responder todas las preguntas de los agentes o firmar documentos inmediatamente.

Las personas tienen determinados derechos constitucionales, aunque su situación migratoria sea irregular. Entre ellos se encuentra el derecho a permanecer en silencio y, en determinadas circunstancias, a solicitar asesoría legal.

Si ICE llega a una vivienda, por ejemplo, es importante no abrir la puerta automáticamente y preguntar si los agentes tienen una orden judicial. En un lugar de trabajo también existen diferencias entre las áreas públicas y aquellas que no están abiertas al público.

Por eso, tener guardado el número de la línea de asistencia puede resultar útil antes de que ocurra una emergencia.

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