Cuánto cuesta salir de un centro de detención de ICE con una fianza de inmigración

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El mínimo es de 1,500 dólares. No existe un tope máximo. Foto: AFP

Las fianzas de inmigración para salir de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuestan hoy mucho más que hace apenas un año: los montos típicos pasaron de 7 mil 500 dólares a un rango de entre 10 mil y 15 mil dólares.

El mínimo que exige la ley federal es de mil 500 dólares, pero no existe un tope máximo: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fija un primer monto al momento de la detención, y un juez de inmigración puede revisarlo después en una audiencia de fianza, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) y la propia ICE.

En la práctica, ese piso legal de mil 500 dólares rara vez se aplica: en 2026 se documentaron fianzas medianas de 7 mil dólares o más, y casos individuales de hasta 50 mil dólares.

Cómo se determina el monto de la fianza

Para fijar la cifra, el DHS y, después, el juez de inmigración evalúan tres factores principales: si la persona representa un peligro para otros o para la propiedad, si es probable que se presente a sus futuras audiencias, y si representa una amenaza a la seguridad nacional, según establece el Departamento de Justicia.

También se toma en cuenta la capacidad de pago del detenido, su historial de arrestos o condenas, y sus vínculos con la comunidad —empleo, familia o propiedades en el país—, de acuerdo con la guía informativa de ICE para personas detenidas.

Por qué el costo real es cada vez más alto

La mediana de las fianzas otorgadas pasó de 5 mil dólares o menos a finales de 2025, a 7 mil dólares o más entre enero y febrero de 2026, de acuerdo con una investigación de Michigan Public, estación pública afiliada a NPR.

El abogado George Pappas, exjuez de inmigración en Massachusetts, explicó a ese medio que montos tan altos, en la práctica, buscan “evitar que la gente tenga la oportunidad de salir”. Entre los casos más altos que documentó ese medio están:

Una fianza de 50 mil dólares para un hombre identificado como Ali Petit Oropeza, el monto más alto registrado

30 mil dólares para un solicitante de asilo cubano

20 mil dólares para un padre mexicano de cinco hijos ciudadanos estadounidenses

15 mil dólares para un solicitante de asilo mauritano

El mismo patrón lo documentó por separado WFYI, que registró solicitudes de fianza de hasta 50 mil dólares y una tendencia clara al alza: “Antes, 7 mil 500 dólares habría sido un monto enorme; este año, vemos con frecuencia 10 mil, 15 mil dólares”, dijo a ese medio la abogada Lee Vanderlinden, covicepresidenta del Midwest Immigration Bond Fund, un fondo comunitario que ayuda a familias a reunir el dinero.

De más de 100 personas que lograron una fianza tras litigios documentados por Michigan Public, solo alrededor de una docena recibió el monto mínimo de mil 500 dólares.

La directora ejecutiva de la ACLU Puerto Rico, Annette Martínez, cuestionó la decisión de la Corte de Inmigración al denegar el derecho a fianza a un inmigrante arrestado en días recientes.



Programa completo: https://t.co/ABfsb7nmqB pic.twitter.com/iPwSymfrcL — Centro de Periodismo Investigativo (@cpipr) August 28, 2026

Cómo se paga la fianza y quién puede hacerlo

El pago debe hacerse a través del portal en línea CeBONDS, mediante transferencia Fedwire o ACH, o a través de compañías de fianzas certificadas, de acuerdo con ICE. Antes, el trámite se hacía en persona con cheque de caja o giro postal en una oficina de ICE, un método que el sistema CeBONDS ha ido reemplazando.

Pueden pagar la fianza ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, despachos legales u organizaciones sin fines de lucro. La propia persona detenida solo puede pagar su propia fianza si se trata de una fianza de salida voluntaria o de una orden de supervisión, según ICE. Existen tres tipos de fianza:

Fianza de entrega: garantiza que la persona se presente a sus citas con ICE

Fianza de salida voluntaria: exige comprobar que la persona salió del país antes de una fecha límite

Fianza de orden de supervisión: garantiza el cumplimiento de las condiciones de supervisión tras la liberación

Qué pasa con el dinero, y por qué una fianza aprobada no siempre significa libertad

Si la persona cumple con todas sus citas, ICE debe devolver el dinero de la fianza una vez que el caso concluye; si el resultado es una orden de deportación, el reembolso solo procede después de que la persona haya salido del país.

Faltar a una sola audiencia significa perder el monto completo, de acuerdo con la guía informativa de ICE para personas detenidas.

Que un juez conceda la fianza no garantiza una salida inmediata: el gobierno puede apelar esa decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que puede mantener a la persona detenida durante meses adicionales mientras se resuelve el recurso, según documentó Michigan Public.

El medio citó el caso de Jose Puerto-Hernández, de 18 años, a quien un juez le concedió una fianza de 5 mil dólares pero que siguió detenido mientras el gobierno apelaba la decisión. El juez federal Paul Maloney determinó en ese caso que la administración intentaba “actuar como fiscal y juez a la vez”.

Al monto de la fianza se suman otros costos que no forman parte del total oficial, pero sí del gasto real de sacar a alguien de un centro de detención: representación legal —el gobierno no ofrece abogado gratuito en los procesos migratorios, que son de carácter civil—, traslados a veces de cientos de kilómetros hasta la casa de la familia, y gastos de manutención mientras dura el proceso, según documentó WFYI.

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