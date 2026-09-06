La Casa Blanca lanza videojuegos sobre migración y genera críticas

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Foto: AFP

La Casa Blanca incorporó esta semana dos videojuegos centrados en la política migratoria del gobierno de Donald Trump y rápidamente generó críticas entre los detractores de las estrictas medidas frente a los extranjeros.

El principal descontento se desencadenó por presentar como entretenimiento temas relacionados con la vigilancia fronteriza, las deportaciones y la construcción del muro.

Las producciones forman parte de una nueva sección de juegos retro publicada en el sitio oficial de la Presidencia.

La nueva plataforma, denominada “Arcade”, reúne cinco juegos inspirados en títulos clásicos y utiliza la estética de los antiguos videojuegos de máquinas recreativas.

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Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

De ese grupo, “Build the Wall” y “Rio Run” son los que abordan directamente la inmigración y las operaciones en la frontera entre Estados Unidos y México.

La iniciativa apareció en un momento de fuerte debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump, mientras las autoridades mantienen sus operaciones de detención y deportación de inmigrantes.

Casa Blanca y sus videojuegos sobre inmigración

Uno de los títulos, “Build the Wall”, toma elementos de la mecánica de Tetris. El objetivo consiste en colocar bloques para construir una barrera mientras el juego plantea la necesidad de “proteger la frontera” frente a una supuesta amenaza.

La propia Casa Blanca describe el juego en su plataforma como una defensa contra “la horda que se aproxima”.

El segundo, “Rio Run”, utiliza una dinámica similar a la del clásico Snake. En este caso, el jugador debe realizar labores de patrullaje a lo largo del Río Grande y bloquear a personajes que representan a personas que intentan cruzar la frontera.

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Los dos títulos están acompañados por otros tres videojuegos que no están directamente relacionados con inmigración: “Flappy Bill”, “Supply Line” y “Trump Savings Tycoon”.

Críticas por convertir la política migratoria en entretenimiento

La aparición de los videojuegos provocó cuestionamientos debido a la manera en que representan un asunto que involucra consecuencias reales para miles de familias.

Las críticas se concentran particularmente en “Rio Run”, debido a que convierte acciones asociadas con el control migratorio y las deportaciones en una dinámica propia de un juego.

En cuanto a “Build the Wall”, The Tetris Company afirmó que no participó en la creación del título ni autorizó el uso de la marca o propiedad intelectual de Tetris. La compañía indicó que estaba revisando el asunto.

Mientras los videojuegos buscan presentar las políticas de Trump desde una perspectiva de entretenimiento, quienes se oponen a las normas contra migrantes consideran que el formato resulta una burla para cientos de familias dolientes.

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