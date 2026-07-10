ICE detiene a un inmigrante con permiso de trabajo vigente en un operativo vial en San Antonio: la videollamada que expuso todo

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Alejandro llamó a su esposa mientras era arrestado. Foto: AFP

Alejandro Almeida viajaba la mañana del 5 de julio rumbo a Midland, Texas, para cumplir con su trabajo, cuando una patrulla estatal detuvo el vehículo en el que iba junto a varios compañeros. Padre de familia venezolano y con un proceso migratorio activo, Almeida llamó por videollamada a su esposa apenas notó que la revisión podía complicarse, y esa grabación terminó documentando su propia detención, según reconstruyó Univision San Antonio KWEX.

Durante los primeros minutos, la conversación con la agente estatal transcurrió con calma, entre preguntas sobre el trabajo y la familia. Todo cambió cuando la oficial anunció que enviaría una fotografía de la licencia de Almeida a las autoridades migratorias, un paso que en cuestión de minutos terminó con él esposado y sin una explicación clara sobre el motivo real de su arresto, más allá de que “inmigración lo pidió”.

¿Qué pasó exactamente durante la videollamada de Alejandro Almeida?

“Estoy preocupado, estoy muy preocupado”, se le escucha decir a Almeida en el video mientras la agente revisaba los documentos del grupo. Minutos después, ya con la certeza de que sería trasladado, le dijo a su esposa “amor, me van a llevar preso” sin soltar el teléfono.

Cuando Almeida preguntó por qué lo detenían, la propia agente reconoció que no tenía una respuesta clara para darle, más allá de que la orden venía de inmigración. Aprovechando los minutos que le quedaban en la llamada, le dejó instrucciones a su esposa sobre el dinero de la semana y le pidió que cuidara a su hijo, entre lágrimas y sin soltar el celular hasta que los agentes lo subieron a la patrulla.

En el mismo vehículo viajaban otras personas con procesos migratorios en curso, incluidos algunos con solicitudes de asilo pendientes, pero solo Almeida y un acompañante identificado como Ricardo Varela quedaron bajo custodia. Hasta el momento, la familia no tiene información sobre cuánto tiempo permanecerá detenido ni sobre el siguiente paso en su caso.

¿Por qué una parada de tráfico terminó en manos del ICE?

El caso de Almeida no ocurre en el vacío. En ciudades de Texas, incluida Dallas, las policías locales han ampliado en los últimos meses su cooperación con el ICE, lo que en la práctica permite que una parada de tráfico común termine con el traslado de un inmigrante a manos de la agencia federal.

No es la primera vez que esta familia enfrenta una situación así. La cuñada de Almeida, identificada como Betania, y sus dos hijos de 9 y 11 años, fueron detenidos meses atrás cuando caminaban hacia la parada del autobús escolar, y permanecieron bajo custodia varias semanas antes de ser liberados el 14 de mayo, según el mismo reporte de Univision San Antonio KWEX.

¿Es un caso aislado? Lo que muestran las cifras de arrestos en Texas

El caso de Almeida encaja en una tendencia más amplia que documentó un análisis de datos de la organización Deportation Data Project, elaborado con cifras obtenidas por profesores de la Escuela de Derecho de UC Berkeley y reportado por San Antonio Current. Entre los hallazgos más relevantes están:

Los arrestos del ICE en Texas se duplicaron entre febrero de 2025 y febrero de 2026, impulsados sobre todo por detenciones de personas sin cargos ni condenas penales.

Desde junio de 2025, los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales superaron a los de personas con cargos pendientes o condenas, una tendencia que antes iba en sentido contrario.

Para diciembre de 2025, el ICE ya había arrestado en Texas al doble de personas sin antecedentes penales que de delincuentes convictos.

A nivel nacional, la proporción de arrestos de personas sin condena previa pasó de 42% durante la administración Biden a 59% durante la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó esa lectura de los datos y aseguró, a través de un vocero citado por San Antonio Current, que casi el 70% de los arrestos del ICE corresponden a “criminales extranjeros ilegales”, y que muchas de las personas contadas como “sin antecedentes” en realidad son terroristas o abusadores de derechos humanos que simplemente no tienen expediente en EE. UU.

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