Revocación de visas en EE. UU.: ¿qué hacer si su permiso de entrada fue anulado?

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Cómo saber si mi visa está vigente o fue revocada. Foto: Shutterstock

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó a sus usuarios que las autoridades consulares no están en la obligación de notificar individualmente a las personas cuando sus visas son revocadas. Por esta razón, el gobierno estadounidense pide a los usuarios verificar el estatus de sus documentos por su propia cuenta antes de comprar boletos o tomar su vuelo. A continuación, te explicamos el paso a paso de cómo investigar tu estado consular antes de emprender tu viaje.

Mediante un informe oficial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que la manera en la que sus titulares de visas pueden consultar su estatus en tiempo real es a través de la plataforma web del Centro Electrónico de Solicitudes Consulares (CEAC).

A veces, la visa puede aparecer como válida en el sistema y aun así el titular puede ser rechazado al momento de abordar el vuelo hacia Estados Unidos o al intentar ingresar al país estadounidense ante los oficiales de control migratorio.

¿Cómo consultar el estado de su visa en el sistema?

Para consultar el estado de su visa, ya sea de inmigrante o de no inmigrante, visite el Centro Electrónico de Solicitudes Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El procedimiento requiere seguir estos sencillos pasos:

Visite el centro de solicitud en línea del portal web del CEAC.

Elija el tipo de visa correspondiente a su caso (inmigrante o no inmigrante).

Ingrese su número de caso de visa o número de formulario.

Complete los otros dos campos obligatorios que incluyen su número de pasaporte y las primeras cinco letras de su apellido.

Es importante destacar que: “no llame a la Embajada para consultar el estado de su visa o el proceso de revocación, ya que esta información no puede facilitarse por teléfono”, explica su web oficial.

¿Qué debo hacer si mi visa aparece revocada?

Si en el sistema se le indica que tiene la visa revocada y la persona viajará a Estados Unidos, debe presentar su nueva solicitud de visa de no inmigrante y pagar la tarifa MRV correspondiente al trámite.

Las autoridades estadounidenses recomiendan que, si desea hacer la nueva solicitud, lleve a su entrevista toda la documentación relevante, incluidos los registros de viajes anteriores hacia y desde Estados Unidos.

Si tienes una emergencia y debes adelantar tu cita puedes hacerlo solicitando el adelanto a través de la web oficial del sistema de citas para visas de Estados Unidos.

¿Pueden deportarme si mi visa es revocada?

Las revocaciones de visa no necesariamente resultan en su deportación inmediata, dijeron las autoridades. En el caso de tener un caso de salida o proceso pendiente dentro del país, podría ser recategorizado por las autoridades migratorias, pero perdería su estatus de viajero de negocios o turismo.

Desde que Donald Trump asumió el cargo en la presidencia, su administración ha aumentado las restricciones de visas a los solicitantes, exigiendo más información de su historial en redes sociales, pago de fianzas para tramitar las visas y aplicando la prohibición a ciudadanos de ciertos países.

En los últimos meses, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 175 mil visados a personas que han sido condenadas o acusadas de delitos, así como a personas que se han manifestado públicamente en contra de las políticas estadounidenses, en particular en Oriente Medio.

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