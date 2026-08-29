Green Card, ciudadanía, permiso de trabajo y más: estos son sus costos en septiembre de 2026

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Los costos varían si se realizan en papel o en línea. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuenta con una serie de tarifas establecidas por cada trámite migratorio: desde la solicitud de residencia permanente hasta la naturalización.

Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, en algunos casos esos montos cambian según si el formulario se presenta en línea o en papel.

De acuerdo con el Formulario G-1055 de USCIS, la última actualización de la tarifa oficial de la agencia, publicada el 29 de mayo de 2026 y vigente hasta el momento, la diferencia de costo varía según el trámite o documento, pero puede ser menor a los 100 dólares en el caso de la Green Card.

¿Cuánto cuesta tramitar la residencia permanente (Green Card)?

La solicitud para obtener la residencia permanente, conocida como Green Card, se presenta en el Formulario I-485 y su costo depende de la edad del solicitante y de si se presenta junto con la de uno de los padres. Según el mismo listado de tarifas de USCIS, estos son los montos:

Solicitante mayor de 14 años: 1,440 dólares en papel o 1,390 dólares en línea .

. Menor de 14 años que presenta su Formulario I-485 junto con el de uno de sus padres: 950 dólares en papel o 900 dólares en línea.

Quienes ya tienen su visa de inmigrante aprobada desde el extranjero deben pagar, antes de recibir la tarjeta física, la Tarifa de Inmigrante de USCIS, de 235 dólares.

Ya con la residencia, renovarla o reemplazar la tarjeta —por pérdida, robo o un cambio de datos— se hace con el Formulario I-90, que cuesta 465 dólares en papel o 415 dólares en línea.

Autoridades aplicarán revisión caso por caso para Green Card. Foto: Shutterstock

¿Cuánto cuesta el trámite de ciudadanía?

La naturalización, el proceso para convertirse en ciudadano estadounidense después de tener la residencia permanente, se solicita con el Formulario N-400. Según USCIS:

Costo general: 760 dólares en papel o 710 dólares en línea.

Si el ingreso familiar documentado no supera el 400% de las Guías Federales de Pobreza y se presenta la documentación que lo respalde, el formulario baja a 380 dólares , aunque solo se puede tramitar en papel.

, aunque solo se puede tramitar en papel. Quienes cumplen con los requisitos de servicio militar de las secciones 328 o 329 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad no pagan nada.

Quienes ya son ciudadanos por haber nacido de padres estadounidenses en el extranjero y necesitan comprobarlo usan el Formulario N-600 (Certificado de Ciudadanía), con un costo de 1,385 dólares en papel o 1,335 dólares en línea; y quienes necesitan reemplazar un certificado de naturalización o ciudadanía ya emitido presentan el Formulario N-565, que cuesta 555 dólares en papel o 505 dólares en línea.

¿Va a subir el costo de la naturalización?

El Departamento de Seguridad Nacional propuso, en un aviso publicado el 23 de junio de 2026 en el Registro Federal, subir la tarifa del Formulario N-400 de 760 a 1,330 dólares en papel y de 710 a 1,280 dólares en línea —un aumento de entre 75% y 80%—, además de eliminar tanto la exención de tarifa como la tarifa reducida para quienes no superan el 400% de las Guías Federales de Pobreza.

La propuesta también alcanzaría al Formulario N-336, el recurso para pedir una audiencia sobre una decisión de naturalización, cuyo costo subiría de 830 a 1,475 dólares en papel y de 780 a 1,425 dólares en línea; los solicitantes que califican por servicio militar mantendrían su exención. El período para enviar comentarios públicos sobre la propuesta cerró el 24 de agosto de 2026, y hasta el momento de la redacción de esta nota el Departamento de Seguridad Nacional no ha publicado una regla final ni una fecha de entrada en vigor, por lo que los montos vigentes por ahora siguen siendo los de la sección anterior.

¿Cuánto cuesta el permiso de trabajo?

El permiso de trabajo, formalmente Documento de Autorización de Empleo (EAD), se solicita con el Formulario I-765 y su costo depende de la situación migratoria de quien lo pide.

La tarifa general —inicial, de reemplazo o de renovación— es de 520 dólares en papel o 470 dólares en línea, de acuerdo con USCIS, aunque hay varias excepciones: quienes tienen una solicitud de residencia (Formulario I-485) pendiente que presentaron con su pago a partir del 1 de abril de 2024 pagan una tarifa reducida de 260 dólares, tanto en papel como en línea, por el permiso de trabajo.

Quienes la presentaron antes de esa fecha, entre el 30 de julio de 2007 y el 1 de abril de 2024, y ya pagaron la tarifa del I-485, no pagan nada adicional; y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pagan la misma tarifa general, de 520 dólares en papel o 470 dólares en línea.

¿Se puede pagar menos o pedir una exención?

Para quienes no pueden cubrir estos montos existe el Formulario I-912, la solicitud de exención de tarifa, que no tiene costo y permite pedir que USCIS condone total o parcialmente el pago de ciertos trámites, aunque no todos los formularios califican. USCIS señala que las tarifas exigidas por la Ley Pública 119-21 —una serie de cobros adicionales creados para trámites específicos, como el de asilo— no se pueden exentar bajo ninguna circunstancia, sin importar si el resto del trámite sí calificó para la exención.

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