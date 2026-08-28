Arrestos de ICE en San Diego e Imperial alcanzan récord en julio

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Poco menos de 2 mil personas fueron detenidas en esta zona en julio. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a cerca de 1,964 personas en San Diego e Imperial, los dos condados más al sur de California, durante julio, la cifra mensual más alta desde que comenzó el segundo gobierno de Trump.

Ese número convierte a julio en el mes con más detenciones migratorias registradas hasta ahora en esa región de la frontera, de acuerdo con datos de arrestos de ICE obtenidos y analizados por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de California de Berkeley, que consiguió esa información mediante una demanda judicial bajo la Ley de Libertad de Información.

El aumento en San Diego e Imperial no es un caso aislado, sino parte de una escalada que se ve en todo el país. En julio, ICE arrestó a 49,571 personas a nivel nacional, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Trump, un salto de 15% frente a las 43,021 de junio y de 70% frente a las 29,241 de febrero, según una investigación de The Associated Press sobre esos mismos datos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentario que ABC News hizo sobre estas cifras.

¿Qué tan grande es el aumento en San Diego e Imperial?

El salto de 1,964 arrestos en un solo mes marca el punto más alto para esta franja fronteriza desde que arrancó la actual administración, dejando la “eficacia” de la estrategia migratira impulsada por el presidente Donald Trump.

Esta franja fronteriza no es cualquier punto del mapa: San Diego e Imperial concentran una de las zonas de mayor tránsito migratorio de todo Estados Unidos, con comunidades donde conviven desde hace generaciones familias con distintos estatus migratorios, lo que hace que un repunte de esta magnitud se sienta de forma directa en la vida diaria de miles de personas.

¿Cómo se compara esto con la tendencia nacional?

El caso de San Diego e Imperial encaja dentro de un patrón que AP documentó con datos duros: la cifra de arrestos de ICE no ha dejado de subir mes con mes desde principios de año. Así ha evolucionado el total nacional en los meses más recientes, según la misma investigación:

Texas y Florida concentraron juntos casi 20,000 de esos arrestos de julio, es decir, cerca de dos de cada cinco a nivel nacional, de acuerdo con The Associated Press. Eso deja claro que, aunque San Diego e Imperial rompieron su propio récord, la presión más fuerte del operativo sigue concentrada en otros estados, incluso cuando la frontera con México también está sintiendo el aumento.

¿Cómo ha respondido el condado de San Diego al aumento de operativos?

La tensión por este repunte llegó a la política local. Los supervisores del condado de San Diego votaron 3-2 el martes 18 de agosto para cancelar los contratos que permitían a ICE y a la Patrulla Fronteriza entrenar en instalaciones del condado y de la Marina cerca de la frontera con México, un acuerdo que ambas agencias habían mantenido durante años.

La supervisora Monica Montgomery Steppe justificó la decisión diciendo que “los agentes federales de inmigración han dañado a nuestras comunidades de muchas formas, tanto aquí como en el resto del país”, y agregó que el condado no quería ser cómplice de esas acciones, de acuerdo con The Associated Press.

La presidenta de la junta de supervisores, Terra Lawson-Remer, fue más contundente: “nuestra comunidad es un hogar, no un blanco”, y planteó que el gobierno de Trump debería usar sus propios recursos federales para su campaña de deportaciones en lugar de depender de instalaciones locales.

¿Qué dijeron autoridades policiacas?

La respuesta de las agencias federales no se hizo esperar. El director de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, advirtió que la corporación depende de esas instalaciones para entrenar a 1,700 oficiales y calificó la medida como algo “sin precedentes” que un socio local decida, en sus palabras, sabotear la seguridad fronteriza, con el riesgo de reducir el personal disponible para el comercio y los cruces legales.

La sheriff electa del condado, Kelly Martinez, tomó una postura distinta a la de los supervisores: anunció que la Patrulla Fronteriza podría seguir usando las instalaciones bajo su propia autoridad, ya que la agencia combate delitos en la zona fronteriza. ICE, por su parte, no respondió a las solicitudes de comentario, según la misma agencia de noticias.

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