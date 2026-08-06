Investigación revela cómo ICE puede acceder a direcciones personales via el uso de la tarjetas de crédito

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Tarjeta de crédito. Foto: Envato.

Abrir una tarjeta de crédito parece un trámite cotidiano. Entregas tu nombre, tu dirección y esperas que esa información permanezca entre tú y el banco. Sin embargo, una investigación publicada por 404 Media asegura que ese dato puede recorrer una compleja red de empresas hasta terminar disponible para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El reportaje sostiene que ICE podría acceder a tu dirección tras solicitar una tarjeta de crédito gracias a un mercado poco conocido de intermediarios que comercializan información personal sin necesidad de una orden judicial.

¿Cómo ICE podría acceder a tu dirección tras solicitar una tarjeta de crédito?

El mecanismo no comienza en una agencia gubernamental. Empieza con un trámite financiero completamente normal.

De acuerdo con la investigación de 404 Media, cuando una persona abre una tarjeta de crédito o actualiza su domicilio, la institución financiera comparte esa información con los principales burós de crédito, como Experian y Equifax. Hasta ahí, el proceso forma parte del funcionamiento habitual del sistema crediticio estadounidense.

Lo que pocos imaginan es lo que ocurre después.

Los llamados “credit header data” —que incluyen nombre, dirección, teléfono y otros datos básicos que aparecen en la parte superior del historial crediticio— cuentan con menos protecciones legales que el resto del reporte de crédito. Esa diferencia abre la puerta para que esos datos sean compartidos con otras compañías.

Según los documentos obtenidos por 404 Media, esa información se incorpora a CLEAR, una plataforma de investigación utilizada por organismos públicos y privados para localizar personas y relacionar información proveniente de distintas bases de datos.

¿Qué hace ICE con esa información personal?

La investigación sostiene que ICE compra acceso a CLEAR y puede consultar esa base de datos para apoyar investigaciones relacionadas con inmigración y otros casos que la agencia vincula con fraude, incluido el presunto fraude electoral.

Además, el reportaje señala que CLEAR está integrado con ELITE, una herramienta desarrollada con participación de Palantir, que asigna un nivel de confianza sobre cuál sería la dirección actual de una persona y ayuda a identificar zonas donde podrían realizarse operativos.

No obstante, el propio reportaje advierte que la información no siempre es precisa.

Una fuente de Thomson Reuters, citada de forma anónima por 404 Media, afirmó que combinar datos de múltiples fuentes puede generar errores, como asociar a una persona con la dirección de un familiar simplemente porque compartieron una cuenta o un recibo.

¿Qué dicen los expertos sobre la privacidad de los datos?

Para Laura Rivera, abogada de Just Futures Law, el problema va mucho más allá del ámbito migratorio.

La especialista explicó a 404 Media que muchas personas desconocen que, al abrir una cuenta bancaria, contratar un servicio telefónico o solicitar una tarjeta de crédito, su dirección puede difundirse entre corredores de datos en menos de 24 horas debido a vacíos legales existentes en Estados Unidos.

Rivera advirtió que ese mercado de información afecta especialmente a inmigrantes, comunidades racializadas y otros grupos que enfrentan una vigilancia más intensa, ya que facilita la localización de personas sin una orden judicial.

El senador Ron Wyden también criticó el sistema. En declaraciones recogidas por404 Media afirmó que nadie solicita una tarjeta de crédito pensando que sus datos terminarán vendidos a intermediarios que luego pueden ofrecer acceso a agencias gubernamentales.

El legislador recordó que durante la administración de Joe Biden el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) intentó limitar esta práctica mediante una regulación, iniciativa que finalmente no prosperó tras los cambios implementados por la administración de Donald Trump.

Mientras tanto, la empresa tecnológica Thomson Reuters rechazó que CLEAR esté diseñado para localizar inmigrantes indocumentados únicamente con fines de deportación y aseguró que sus contratos establecen restricciones para ese tipo de uso. Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que, como otras agencias policiales, ICE utiliza distintas tecnologías para apoyar investigaciones criminales y de seguridad pública.

Lo cierto es que la investigación vuelve a poner sobre la mesa un debate que crece en Estados Unidos: cuánto control tienen realmente los ciudadanos sobre sus datos personales una vez que ingresan al sistema financiero. Para millones de personas, esa respuesta podría ser mucho más incómoda de lo que imaginaban.

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