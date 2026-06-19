Sin historial crediticio en EE.UU.: cómo empezar a construir tu crédito desde cero aunque seas inmigrante

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La opción más común para empezar es la tarjeta de crédito garantizada. Foto: AFP

El historial crediticio o financiero acumulado en el país de origen no sirve de mucho frente a un banco o una agencia de crédito local, por más años de buen récord que tenga la persona. Los burós estadounidenses no reconocen reportes extranjeros, así que la mayoría de las personas inmigrantes arranca prácticamente desde cero, sin importar qué tan responsables hayan sido con sus finanzas antes.

Cerca de 26 millones de personas en el país no tienen ningún historial de crédito registrado, según un reporte de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Esa proporción es más alta entre la población hispana que en otros grupos, alrededor del 15%, frente al 9% de los consumidores blancos.

Hay varias formas de comenzar a construir un historial desde cero, incluso sin un número de seguro social. La primera puerta de entrada suele ser un documento que muchos inmigrantes ya tramitaron por otras razones.

¿Qué documento permite empezar a construir crédito sin seguro social?

Ese documento es el Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN por sus siglas en inglés. Se usa principalmente para declarar impuestos, pero también sirve para que los burós de crédito empiecen a generar un historial a nombre de la persona. No todos los bancos lo aceptan igual, pero instituciones como Citi, Capital One y Discover ofrecen tarjetas para quienes sólo tienen ITIN.

La opción más común para empezar es la tarjeta de crédito garantizada. Funciona con un depósito de entre 200 y 500 dólares, que se convierte en el límite de la tarjeta. El banco reporta cada pago a los burós de crédito igual que con una tarjeta normal, y ese reporte es lo que construye el historial con el tiempo.

@abogadojorgerivera Muchas personas están preocupadas por las nuevas medidas dirigidas a instituciones financieras. Es importante entender bien la información: los bancos no han recibido instrucciones para quitar dinero, cerrar cuentas o actuar directamente contra personas individuales. El enfoque está en reportar posibles actividades relacionadas con contratación no autorizada a gran escala. Lo más importante es revisar si puedes obtener un permiso de trabajo legal en Estados Unidos. Llama al 1-888-578-2276 o agenda en www.jorgerivera.com. InmigraciónUSA PermisoDeTrabajo AbogadoDeInmigración ITIN JorgeRivera ♬ sonido original – Jorge Rivera – Jorge Rivera

¿Y si no se quiere abrir una tarjeta nueva?

Otra alternativa es convertirse en usuario autorizado de la tarjeta de un familiar o una persona de confianza. Esto significa recibir una tarjeta adicional ligada a la cuenta de esa persona, sin la obligación de pagarla, y el historial de esa tarjeta puede aparecer también en el reporte de quien la recibe como usuario autorizado.

El pago de la renta también puede contar, pero solo si se reporta a través de un servicio especializado, como Esusu o Experian RentBureau. El pago de la renta no llega a los burós de crédito por más puntual que sea, sin ese paso previo. Una cuenta de banco ayuda a mostrar estabilidad financiera frente a futuras solicitudes, aunque no construye crédito por sí sola.

¿El historial crediticio de otro país sirve de algo?

Servicios como Nova Credit traducen el historial crediticio de otros países a un formato que algunos prestamistas en Estados Unidos pueden leer, en alianza con burós como Experian. Ese historial traducido no se convierte automáticamente en un puntaje de crédito estadounidense. La persona sigue necesitando abrir productos de crédito locales y generar pagos que se reporten dentro del sistema del país.

Hay reglas básicas que se repiten en todas las recomendaciones de burós y especialistas en finanzas, sin importar el camino que se elija:

Los pagos deben hacerse siempre a tiempo, incluso si es solo el mínimo.

El límite disponible debe usarse solo en una parte, idealmente menos del 30%.

El reporte de crédito debe revisarse de forma periódica para detectar errores.

Las cuentas deben mantenerse abiertas el mayor tiempo posible, ya que la antigüedad también pesa en el puntaje.

El proceso no es inmediato, pero cada pago reportado construye una base que, con el tiempo, abre acceso a préstamos para auto, vivienda o un negocio propio.

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