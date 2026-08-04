ICE registra su récord de detenciones del año en julio: más de 46 mil personas

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La colaboración entre ICE, el CBP y la TSA ha ocasionado los aumentos. Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 46 mil personas durante julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump, según muestran datos internos de la agencia obtenidos por CBS News.

El monto superó las cerca de 43 mil detenciones registradas en junio, que hasta ese momento marcaban el máximo del periodo. Las estadísticas, que aún no han sido reveladas públicamente por el gobierno federal, confirman que la agencia amplió sus arrestos en aeropuertos, oficinas de trámites migratorios y comunidades de distintos estados del país.

De acuerdo con cifras preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por CBS News, un promedio de mil 500 personas ingresó a la custodia de ICE cada día durante julio, aunque la Casa Blanca había presionado a la agencia para alcanzar 2 mil arrestos diarios.

¿Por qué habían bajado los arrestos de ICE antes de este repunte?

El aumento de julio llega después de una caída significativa en los arrestos a inicios de 2026, luego de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante un operativo de la agencia en Minneapolis.

La tensión se repitió en julio, cuando agentes de ICE mataron a dos inmigrantes, Lorenzo Salgado Araujo en Texas y Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, durante intentos de detenerlos en paradas vehiculares.

Ambas muertes provocaron indignación local y nacional, y las investigaciones federales y locales sobre los dos casos continúan abiertas. Tras los hechos, ICE ordenó la suspensión temporal de la mayoría de las paradas vehiculares en operativos migratorios, medida que el propio Trump revirtió apenas 24 horas después de anunciada.

There’s been a terrifying increase of ICE arrests at airports.



Why? Because TSA has offered up data on our immigrant neighbors so ICE can fulfill its daily arrest quota.



I introduced the No TSA Data for ICE Act so immigrants can fly safely in the US without fear. pic.twitter.com/mM3hF2bNtZ — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) August 4, 2026

¿Cómo amplió ICE sus arrestos sin la misma exposición pública de antes?

Markwayne Mullin sustituyó a Kristi Noem al frente del DHS esta primavera con un objetivo declarado: mantener a la agencia fuera de los titulares mientras continúa la promesa de Trump de encabezar la operación de deportación más grande en la historia de EE. UU. Aunque la administración dejó atrás los grandes operativos masivos que realizó el año pasado en varias ciudades gobernadas por demócratas, CBS News reporta que ICE encontró la forma de aumentar sus arrestos con operativos menos visibles.

Theresa Cardinal Brown, quien fue funcionaria de inmigración en las administraciones de Obama y Bush, explicó al medio que bajo el liderazgo anterior “había una intención de hacer pública la aplicación de la ley, de hacerlo públicamente, de ser vistos haciéndolo”. Ahora, dijo, ICE amplía sus operativos sin ese enfoque frontal, aunque la administración “nunca abandonó su meta de deportaciones masivas”, según sus propias palabras.

Entre los factores que explican el repunte de julio, se encuentran:

La colaboración entre ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) , que ahora comparte con la agencia migratoria información sobre viajeros sin ciudadanía, incluidos aquellos con estatus vencido, lo que derivó en arrestos de personas vestidas de civil cerca de puertas de embarque en distintos aeropuertos del país.

, que ahora comparte con la agencia migratoria información sobre viajeros sin ciudadanía, incluidos aquellos con estatus vencido, lo que derivó en arrestos de personas vestidas de civil cerca de puertas de embarque en distintos aeropuertos del país. Parte de los ingresos a custodia de ICE en julio correspondieron a personas arrestadas primero por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con los datos obtenidos por CBS News.

La ampliación de las categorías de personas elegibles para ser arrestadas y procesadas para deportación, incluida la terminación del Estatus de Protección Temporal para más de 300 mil migrantes haitianos, lo que ya generó temor en comunidades como Springfield, Ohio.

¿Cómo ha actuado ICE en julio?

Al cierre del fin de semana previo a la publicación de los datos, ICE mantenía bajo custodia a 68 mil personas, cifra que se acerca al récord de más de 70 mil detenidos que la propia agencia alcanzó en enero pasado.

Datos independientes de TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), el centro de acceso a registros migratorios de la Universidad de Syracuse que recibe la información directamente de ICE y CBP mediante solicitudes de transparencia, respaldan esa tendencia: para el 11 de julio, la agencia tenía bajo custodia a 65 mil 765 personas, de las cuales 70.6% no tenía ninguna condena penal.

El mismo centro documentó 43 mil 138 ingresos a custodia durante junio, y ubicó a Texas como el estado con más detenidos del país, con 16 mil 450 personas bajo custodia de ICE en lo que va del año fiscal 2026.

El DHS respondió a CBS News con una declaración en la que aseguró que, durante el primer año del segundo mandato de Trump, más de 3 millones de personas en situación irregular salieron de EE. UU., de las cuales un estimado de 2.2 millones corresponden a autodeportaciones. La misma dependencia afirmó haber deportado a más de 985 mil personas y arrestado a más de un millón hasta el 12 de julio.

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