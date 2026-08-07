DHS propone eliminar esta ayuda clave para miles de personas que buscan la ciudadanía en EE. UU.

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DHS busca eliminar la exención total y la tarifa reducida. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso el pasado 23 de junio de 2026 eliminar las dos únicas vías que existen hoy para pagar menos —o nada— por el trámite de ciudadanía estadounidense: la exención total y la tarifa reducida.

La dependencia argumenta que las tarifas actuales no cubren el costo real de revisar cada solicitud, así que además de eliminar esas dos opciones, subiría la tarifa completa del Formulario N-400 de 760 a 1,330 dólares en su versión de papel, y de 710 a 1,280 dólares si se presenta en línea..

La medida no se limita al formulario principal. También eliminaría la exención de pago para el N-336 —el trámite para pedir una audiencia cuando USCIS niega una solicitud de naturalización—, cuya tarifa completa subiría a 1,475 dólares en papel o 1,425 dólares en línea.

¿Quién pierde la exención de pago?

Hoy, un solicitante puede calificar para una exención total del pago si recibe un beneficio basado en necesidad económica, si su ingreso familiar está en 150% o menos de las Guías Federales de Pobreza, o si demuestra una dificultad financiera extrema.

Existe además una tarifa reducida de 380 dólares para quienes ganan entre 150% y 400% de esas guías, aunque esta última opción solo aplica al N-400. Esa exención y esa tarifa reducida son, precisamente, las dos opciones que desaparecerían: la primera tanto para el N-400 como para el N-336, y la segunda solo para el N-400, que es el único formulario que la ofrece hoy.

Quedarían exentos únicamente los siguientes casos, según el propio texto de la regla:

Miembros actuales de las fuerzas armadas de EE. UU. que solicitan bajo las secciones 328 o 329 de la ley de inmigración

Veteranos que solicitan bajo esas mismas secciones

Nadie más —sin importar su nivel de ingreso— podría pagar menos del costo completo una vez que la regla entre en vigor, si se aprueba como está redactada.

¿Por qué el gobierno justifica el aumento?

Detrás de ese argumento hay un cambio de política interna: DHS dice haber reforzado las verificaciones de antecedentes, las entrevistas y los controles de seguridad a raíz de las órdenes ejecutivas migratorias que el presidente Trump firmó desde enero de 2025, y sostiene que ese trabajo adicional también debe pagarse con las tarifas de naturalización.

La dependencia defiende que debe regir el “principio de que paga el beneficiario”, en lugar de que otros trámites de inmigración sigan subsidiando el costo de la naturalización, como ha ocurrido hasta ahora.

Según sus propios cálculos, eliminar por completo las exenciones de pago le transferiría a los solicitantes cerca de 196 millones de dólares al año que hoy paga el sistema a través de otras tarifas. DHS recibe casi un millón de solicitudes del Formulario N-400 cada año, además de miles del N-336.

¿Cuándo podría entrar en vigor?

Por ahora se trata solo de una propuesta, no de una regla final. El periodo de comentarios públicos cierra el 24 de agosto de 2026, y hasta el 6 de agosto ya se habían recibido 668 comentarios en Regulations.gov. DHS debe revisar esos comentarios antes de publicar una versión definitiva.

La propia agencia reconoce en el documento un posible efecto no deseado: si los costos suben demasiado, algunas personas elegibles para naturalizarse podrían posponer su solicitud, lo que a su vez las obligaría a seguir renovando su Green Card mientras tanto.

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