Derechos ante controles migratorios: qué dicen las tarjetas del ILRC

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La tarjeta contiene 3 afirmaciones básicas para actuar ante un arresto. Foto: AFP

Miles de personas que enfrentan el temor a un control migratorio han empezado a cargar en la cartera una tarjeta con un mensaje breve, pensada para mostrarse a un agente sin necesidad de decir una sola palabra.

El Immigrant Legal Resource Center (ILRC) creó ese formato en 2007, conocido como “tarjeta roja”, y hoy lo distribuye de forma gratuita en decenas de idiomas, incluido el español.

El contenido de esa tarjeta se limita a tres frases que resumen los derechos que una persona conserva frente a un agente migratorio o policial, sin importar su estatus legal. Pero el formato corto tiene una limitación que pocos conocen: la versión que circula en inglés no es exactamente la misma que conviene imprimir para quienes prefieren leerla en español.

¿Qué debe decir exactamente la tarjeta?

Según el ILRC, la tarjeta original resume los derechos constitucionales en un lado con instrucciones prácticas y otro lado con el fundamento legal.

El lado de instrucciones dice, en su versión oficial en español:

No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta

No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio

No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado

Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad

Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta

El otro lado de la tarjeta, que el ILRC mantiene únicamente en inglés incluso en su versión impresa en español, contiene el fundamento constitucional de esos derechos. La Quinta Enmienda respalda negarse a hablar, firmar o entregar documentos, y la Cuarta Enmienda respalda negar la entrada a la vivienda sin una orden firmada por un juez.

The images you see below are our ILRC Red Cards!



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🔗 https://t.co/pUbo3qqX43 https://t.co/U6X70iGMoC — Immigrant Legal Resource Center (ARCHIVED) (@the_ILRC) February 23, 2025

¿Qué pasa si un agente toca la puerta de la casa?

La tarjeta también cubre un escenario distinto al de la calle, el de la puerta de la casa. Ahí la recomendación central es no abrir a menos que el agente muestre una orden firmada por un juez, no un documento administrativo.

Una orden administrativa de deportación, como los formularios I-200 o I-205 que emite el propio ICE, no obliga a nadie a abrir la puerta ni a dejar entrar a los agentes a espacios privados. Solo una orden judicial tiene ese efecto.

¿Estos derechos aplican a cualquier persona, incluso a ciudadanos?

Estos derechos no dependen del estatus migratorio ni de la nacionalidad, y protegen por igual a residentes permanentes, personas indocumentadas y ciudadanos estadounidenses.

El alcance de estas protecciones también varía según el estado. En Texas, por ejemplo, la SB4 permite a la policía local arrestar a alguien por ingreso irregular al país, una facultad que antes correspondía solo a agencias federales.

¿Dónde se puede descargar e imprimir gratis?

Quien quiera imprimir alguna de estas versiones puede acudir directamente a los sitios de la organización, sin intermediarios ni copias de terceros. Estas son las opciones disponibles hasta ahora:

El ILRC ofrece la tarjeta roja original, lista para imprimir en español, en formato de tarjeta de cartera.

La organización la distribuye gratis también en inglés y en otros 57 idiomas, desde su página oficial de tarjetas rojas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Washington ofrece, por separado, una versión extendida en español con un mensaje similar, pensada como guía más detallada.

La ACLU nacional también tiene gráficos para guardar como fondo de pantalla del teléfono, disponibles en inglés y en español.

Ninguna de estas versiones oficiales tiene costo ni requiere registro previo.

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