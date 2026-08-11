ICE arrestó a miles de inmigrantes con antecedentes penales en Atlanta

GENERANDO AUDIO...

ICE detuvo miles de personas en el último mes. Créditos: Shutterstock

A través del operativo denominado “Operación Comunidad Segura – Atlanta”, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de Georgia informaron que detuvieron a mil 226 inmigrantes indocumentados en la región. Mediante un comunicado oficial publicado en su página web, el ICE informó de manera detallada que estas personas presentan antecedentes penales por delitos de alta gravedad, entre los que destacan delitos sexuales, delitos contra menores, agresión con agravantes, así como agresión y lesiones físicas, por mencionar algunos de los cargos registrados en sus expedientes.

Inmigrantes indocumentados detenidos por el ICE infringieron la ley

“Nuestros agentes hicieron lo que mejor saben hacer: arrestar y expulsar a delincuentes peligrosos de las comunidades estadounidenses”, informó de manera categórica Patricia Hyde, subdirectora interina de Operaciones de Control y Expulsión de ICE.

“Que quede claro: todos los inmigrantes indocumentados detenidos durante esta operación infringieron la ley de inmigración estadounidense, pero más de 700 de ellos también tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Expulsar a estos delincuentes de los barrios de Georgia contribuye a que las comunidades sean mucho más seguras, y eso es precisamente lo que los agentes de ICE se esfuerzan por lograr cada día en todo nuestro país”.

De la cifra global de los mil 226 inmigrantes ilegales arrestados durante el despliegue de seguridad, las autoridades precisaron que 720 de ellos fueron encontrados formalmente condenados o acusados por diversos delitos dentro del territorio nacional.

Por su parte, Marcos Charles, director ejecutivo asociado de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción (ERO), ofreció importantes declaraciones durante una entrevista concedida al programa Fox & Friends. En dicho espacio, la autoridad ratificó que el objetivo central de este operativo siempre ha sido retirar de las calles a las personas con antecedentes que permanecen en el país sin un estatus migratorio legal.

De igual manera, Charles indicó que estos operativos de fiscalización y control por parte del ICE continuarán de manera paulatina por todos los estados de Estados Unidos. “Todos los días, los hombres y mujeres de ICE ERO patrullaban las calles de todo el país, haciendo cumplir las leyes de inmigración establecidas por el Congreso. Así que velamos por la seguridad de la comunidad. Viajaremos por todo Estados Unidos haciendo lo mismo”, afirmó Charles al referirse al plan de acción que mantiene la agencia federal a nivel nacional.

El pasado mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó alrededor de 51 mil inmigrantes sin estatus legal en diferentes jurisdicciones del país, pico de arrestos del año, la gran mayoría de ellos en pleno proceso de deportación, como parte de las medidas de control fronterizo impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Tal el caso de las recientes detenciones realizadas en los aeropuertos. Estos números superaron significativamente el registro del mes anterior, cuando en junio se contabilizaron aproximadamente 43 mil detenciones por parte de la entidad federal.

Agentes cambiaron las tácticas al momento de arrestar inmigrantes ilegales en Estados Unidos

En el marco de las recientes declaraciones oficiales, el director de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción también confirmó que las tácticas operativas impuestas por los agentes al momento de ejecutar las órdenes de arresto cambiaron debido a las continuas manifestaciones y protestas registradas en las calles, describiendo que estas acciones ciudadanas solo intentan “interferir” de forma directa en las detenciones de la autoridad.

“Lo que hemos hecho es adaptarnos a eso, no solo con capacitación adicional, sino que también hemos adaptado nuestra metodología sobre cómo llevamos a cabo estas labores de aplicación de la ley y nuestros métodos de arresto”, explicó el funcionario.

Quiénes fueron los inmigrantes indocumentados arrestados

Respecto a la caracterización de los individuos bajo custodia, el ICE publicó en su portal web oficial la procedencia geográfica y los perfiles de algunos de los detenidos. Según el reporte oficial de la agencia, entre los inmigrantes indocumentados arrestados con antecedentes penales confirmados en Estados Unidos se encuentran:

2 mujeres procedentes de Rumania

5 hombres procedentes de México

1 hombre procedente de El Salvador

1 hombre procedente de Honduras

Asimismo, el informe de la autoridad migratoria destacó el caso específico de uno de los ciudadanos mexicanos arrestados durante las incursiones en Georgia. Esta persona cuenta con “antecedentes penales por conspiración para poseer con intención de distribuir al menos 500 gramos de metanfetamina y conducir bajo los efectos del alcohol”, según reseña de manera explícita la información divulgada por la web institucional del ICE.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.