Reportan incremento masivo de detenciones migratorias en aeropuertos de EE. UU.

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Los agentes de ICE han intensificado los arrestos de migrantes en aeropuertos de Estados Unidos, incluso en zonas de abordaje y vuelos domésticos. La operación se ha extendido a por lo menos 15 terminales aéreas, de acuerdo con los datos citados en el reporte.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan detenciones en puertas de embarque, mostradores y pasillos. El operativo genera preocupación entre viajeros hispanos, quienes aseguran que existe temor de ser detenidos por su situación migratoria o incluso por una posible confusión.

ICE aumenta arrestos de migrantes en aeropuertos

Según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado en el reporte, entre 200 y 400 personas son detenidas diariamente en terminales aéreas, una cifra que representa un aumento respecto de mayo de 2025.

La estrategia también habría aumentado durante la última semana, cuando se reportaron hasta mil detenciones diarias en aeropuertos.

La información utilizada por las autoridades migratorias incluye datos relacionados con el estatus de los viajeros. De acuerdo con el reporte, los sistemas de seguridad aeroportuaria pueden identificar casos como visas vencidas, trámites pendientes o estatus migratorio irregular y compartir información con autoridades federales.

La situación también ha generado preocupación entre pasajeros hispanos. Pablo Meyer, inmigrante entrevistado, señaló que existe temor ante posibles detenciones de personas por su apariencia o condición migratoria.

Otros viajeros consultados describieron la presencia de ICE en los aeropuertos como una fuente de estrés, incluso para quienes únicamente acuden a dejar o recoger a familiares.

Operativo migratorio se extiende a más aeropuertos

Abogados migratorios citados en el reporte advierten que las acciones de ICE ya no se concentrarían únicamente en personas con una orden final de deportación.

La operación también representa un riesgo para quienes acuden a las terminales aéreas sin intención de viajar, de acuerdo con el corresponsal de Uno TV en Houston, Francisco Villalobos.

Los datos citados señalan que ICE registró más de 43 mil arrestos en junio de 2026, mientras que en julio la cifra superó los 46 mil. El objetivo oficial mencionado en el reporte ronda los 2 mil arrestos diarios.

La presencia de agentes migratorios en las terminales aéreas convierte a estos espacios en un nuevo escenario de la estrategia de control migratorio en Estados Unidos, mientras las autoridades mantienen sus operativos en distintos puntos del país.

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