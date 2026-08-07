Estos beneficiarios del TPS podrán seguir trabajando en EE. UU., pese al fin del programa: así lo confirmó USCIS

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USCIS dijo que la extensión de estos permisos es un “alivio limitado”. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha extendido, en tramos cortos, el permiso de trabajo de las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) de Birmania y Somalia, mientras un litigio en tribunales federales determina si esos programas terminan de manera definitiva.

USCIS publicó su aviso más reciente el 3 de agosto de 2026. Pero quien realmente decide si estas personas pueden seguir trabajando no es la agencia: son dos jueces federales, que desde antes habían ordenado detener el fin del TPS en ambos países. Mientras esas órdenes de los jueces sigan activas, la protección continúa, sin importar si USCIS saca un aviso nuevo o no.

Esto no es algo aislado. Un juez de Illinois frenó el fin del TPS de Birmania el 23 de enero, y un juez de Massachusetts hizo lo mismo con el de Somalia el 13 de marzo. Ambas órdenes llegaron después de que el gobierno ya había anunciado la fecha en que planeaba terminar los dos programas. Algo parecido pasó antes con el TPS de Haití, cuya protección judicial finalmente no logró sostenerse en las cortes superiores.

¿Cuáles son las fechas vigentes según la última actualización de USCIS?

El comunicado del 3 de agosto explicaba que, mientras esas órdenes judiciales sigan en pie, los beneficiarios conservan tanto su estatus migratorio como su autorización para trabajar. Para que los empleadores no rechazaran documentos por error, la agencia detalló instrucciones para el Formulario I-9:

Birmania : en la sección uno, el trabajador debía anotar “según orden judicial”; en la sección dos, y en E-Verify, el empleador debía registrar el 7 de agosto como fecha de vencimiento.

: en la sección uno, el trabajador debía anotar “según orden judicial”; en la sección dos, y en E-Verify, el empleador debía registrar el 7 de agosto como fecha de vencimiento. Somalia: se seguía el mismo procedimiento, con el 5 de agosto como fecha de vencimiento en la sección dos del formulario y en E-Verify.

Esas fechas ya llegaron o están por cumplirse sin que exista todavía una actualización posterior de USCIS. Estas correspondían a permisos con vencimiento original de noviembre de 2025, mayo de 2024 o noviembre de 2022 en el caso de Birmania, y de marzo de 2023, septiembre de 2024 o marzo de 2026 en el caso de Somalia, de acuerdo con los avisos de terminación publicados por el propio Registro Federal.

Several district judges continue to defy the Supreme Court’s ruling on Temporary Protected Status (TPS). The most egregious example is Judge Allison Burroughs, District of Massachusetts, appointed by Barack Obama. Judge Burroughs already prevented us from ending Somalia TPS,… — James Percival (@DHSGenCounsel) August 3, 2026

¿Por qué las fechas de extensión son tan cortas y cambian tan seguido?

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió el caso Mullin v. Doe por seis votos contra tres, en una opinión mayoritaria escrita por el juez Samuel Alito. El fallo determinó que la ley que regula el TPS le impide a los tribunales revisar la mayoría de las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre cancelar, extender o designar el programa para un país, salvo que exista un reclamo constitucional de por medio.

Ese caso no trató sobre Birmania ni Somalia, sino sobre la cancelación del TPS de Haití y de Siria.

El propio USCIS reconoció en su comunicado del 3 de agosto que la extensión de estos permisos es un “alivio limitado” que durará solo hasta que los tribunales inferiores se alineen con la decisión de la Corte Suprema.

Esa es la razón de fondo por la que las fechas se han ido renovando en tramos tan cortos: cada actualización asume que la protección judicial podría caer en cualquier momento. Los venezolanos con TPS atraviesan una situación judicial parecida, con su estatus sostenido por una orden judicial mientras la Corte Suprema define el resto del panorama.

¿Qué pasa si el TPS termina de forma definitiva?

Si las cortes de Illinois y Massachusetts terminan por avalar la cancelación, la propia normativa del programa establece que los beneficiarios regresan al estatus migratorio que tenían antes de recibir el TPS, siempre que ese estatus siga vigente, o a cualquier otra categoría migratoria legal que hayan obtenido mientras estuvieron inscritos. Quienes no tengan ninguna otra opción migratoria válida podrían quedar sin forma de permanecer legalmente en el país.

Para otros beneficiarios de TPS que ya enfrentaron esta misma disyuntiva, existen algunas alternativas legales documentadas que vale la pena revisar con tiempo, antes de que se acerque una fecha límite definitiva.

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