Green Card sin espera en agosto: cónyuges e hijos de residentes permanentes ya pueden pedir la residencia

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Quien hizo su solicitud antes del 22 de julio, podrá avanzar. Foto: Leonardo.ai

Miles de familias con una solicitud de residencia permanente o Green Card atorada desde hace meses recibieron una noticia inesperada este mes de agosto. El gobierno de Estados Unidos adelantó más de año y medio la fecha que determina cuándo puede aprobarse ese trámite para cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, la categoría conocida como F2A.

La fecha de corte para esa categoría pasó del 1 de enero de 2025 al 22 de julio de 2026, según el boletín correspondiente a agosto. No todas las familias, sin embargo, se van a beneficiar de la misma manera.

¿Qué es la fecha de corte y por qué importa?

La fecha de corte es el punto de comparación que el gobierno usa cada mes para decidir a quién “ya le toca su turno”.

Cuando alguien con residencia permanente pide la Green Card para su cónyuge o su hijo, presenta una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Esa petición queda marcada con una fecha de prioridad, que es simplemente el día en que USCIS la recibió. Como cada año hay más solicitudes que visas disponibles, la fecha de corte determina hasta qué fecha de prioridad ya se puede avanzar en el trámite ese mes.

Por ejemplo, en el caso de una mujer con residencia permanente que presentó la petición para su esposo el 10 de julio de 2026, con la fecha de corte de agosto, fijada en el 22 de julio de 2026, esa pareja ya puede avanzar, porque su fecha de prioridad quedó antes del corte. Si la hubiera presentado el 1 de agosto, en cambio, todavía tendría que esperar a que el corte llegue hasta esa fecha en un boletín futuro.

Antes del boletín de agosto, ese privilegio sólo lo tenían quienes llevaban esperando más de año y medio, por lo que la actualización representa un gran “alivio” para quienes hicieron su solicitud de manera reciente.

1* 🚨 New U.S. Visa Rule Goes Into Effect Today!



Starting today, August 3, 2026, the U.S. Department of State’s final rule making the Visa Bond Program permanent is officially in effect. pic.twitter.com/049V8WqARf — AK Poku Law, PLLC (@greencard1awyer) August 3, 2026

¿Qué tan cerca de “sin espera” está realmente la categoría F2A?

F2A agrupa a los cónyuges y a los hijos solteros menores de 21 años de las personas que ya tienen residencia permanente en EE. UU., es decir, quienes tienen la tarjeta pero todavía no se han hecho ciudadanos.

Esa categoría representa el 77% de la segunda preferencia familiar, de la cual el 75% está exento del límite por país, de acuerdo con la sección de reglas del boletín de agosto.

Comparado con el Boletín de Visas de julio, la fecha de corte para la mayoría de los países saltó del 1 de enero de 2025 al 22 de julio de 2026. Para México, en cambio, pasó del 1 de enero de 2024 al 22 de julio de 2025: sigue habiendo espera, aunque también avanzó.

¿Por qué se acortó tanto la espera en un solo mes?

El propio boletín explica que las tasas de emisión de visas a personas de ciertos países bajaron por distintas medidas que la administración tomó por razones de seguridad nacional, entre ellas dos proclamaciones presidenciales firmadas en 2025.

El Departamento de Estado adelantó las fechas de radicación y de acción final en varias categorías familiares y laborales en los últimos meses para no dejar sin usar los números de visa disponibles del año fiscal 2026, según el mismo documento. Los tiempos de espera se han alargado en varios trámites migratorios este 2026, incluida la renovación de tarjetas de residencia ya aprobadas, lo que hace más notorio este adelanto puntual en F2A.

¿Qué debe hacer quien ya tiene una petición F2A pendiente?

No todas las familias se van a mover al mismo ritmo, porque el trámite cambia según dónde vive el solicitante y en qué etapa se encuentra el proceso.

Ser cónyuge o hijo soltero menor de 21 años de alguien con tarjeta de residente, no de un ciudadano estadounidense — si el familiar ya es ciudadano, el cónyuge y los hijos menores se consideran “familiares inmediatos” y no dependen del Boletín de Visas en absoluto.

Ubicar la fecha de prioridad exacta, que aparece en el recibo de la petición familiar I-130 presentada ante USCIS.

Comparar esa fecha con el nuevo corte — 22 de julio de 2026 para la mayoría de los países y 22 de julio de 2025 para México.

Tener en cuenta que a partir del 18 de septiembre entra en vigor una versión más estricta de la norma de carga pública, uno de los requisitos que USCIS evalúa antes de aprobar cualquier Green Card.

Si el trámite es consular, esperar a que el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) programe la cita, porque es la instancia que agenda la entrevista una vez que la fecha de acción final lo permite.

¿Y quiénes todavía tienen que esperar?

Quienes tienen una petición F2A con fecha de prioridad más reciente que esos cortes —sobre todo las familias mexicanas cuya fecha quedó después de julio de 2025— todavía no pueden recibir la aprobación final.

Sí pueden, en cambio, presentar o seguir avanzando en el trámite inicial, porque la categoría F2A ha estado marcada como vigente para radicar solicitud, sin importar la fecha de prioridad, de acuerdo con los boletines de julio y agosto revisados para esta nota.

A diferencia de la vía familiar, que depende por completo de estas fechas de prioridad, existen otros caminos hacia la residencia —como la Trump Gold Card, dirigida a inversionistas— que funcionan bajo reglas, costos y categorías completamente distintas.

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