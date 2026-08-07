CBP Home: cómo hacer tu repatriación voluntaria, obtener tu vuelo de regreso y recibir hasta $2,600 dólares sin arresto

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Repatriación voluntaria. Foto: Envato.

Para miles de inmigrantes que perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) o permanecen en Estados Unidos sin un estatus migratorio vigente, el gobierno estadounidense abrió una alternativa distinta a un proceso de arresto o deportación.

A través de CBP Home, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece un vuelo gratuito, apoyo con documentos de viaje y un incentivo de hasta 2 mil 600 dólares para quienes decidan salir voluntariamente del país.

¿Quiénes pueden acceder a estos beneficios?

La iniciativa está dirigida principalmente a personas que se encuentran en situación migratoria irregular, siempre que no tengan antecedentes penales y superen las verificaciones realizadas por las autoridades migratorias.

El DHS explica que el programa también contempla casos que suelen generar dudas. Por ejemplo, tener un proceso abierto ante una corte de inmigración no impide solicitar la salida voluntaria. En esas situaciones, la agencia puede presentar una moción para cerrar el expediente, aunque recomienda buscar asesoría legal antes de tomar una decisión definitiva.

Lo mismo ocurre con quienes ya cuentan con una orden final de deportación o una orden de remoción pendiente. Según la información oficial, eso no bloquea la posibilidad de utilizar CBP Home, ya que la salida voluntaria generalmente se considera el cumplimiento de esa medida.

¿Cómo hacer tu repatriación voluntaria?

El trámite comienza descargando la aplicación CBP Home, disponible para dispositivos Android e iPhone. La plataforma funciona en 11 idiomas, entre ellos español, inglés, francés, portugués, criollo haitiano, árabe y chino simplificado.

El registro es relativamente sencillo. El solicitante debe:

Ingresar su nombre completo, fecha de nacimiento y país de ciudadanía

Registrar un correo electrónico y un número telefónico

Tomarse una fotografía reciente del rostro.Agregar a los familiares que viajarán con él

Revisar toda la información antes de enviar la solicitud

Cada integrante de la familia debe quedar registrado para recibir asistencia. En el caso de los menores de edad, estos pueden vincularse posteriormente utilizando el mismo correo electrónico del adulto responsable.

Si uno de los padres no viaja, será necesario presentar una autorización notariada, de acuerdo con las reglas publicadas por el gobierno estadounidense.

¿Qué beneficios ofrece CBP Home además del bono económico?

Más allá del pago de hasta 2 mil 600 dólares, el programa contempla varios apoyos adicionales que el DHS considera incentivos para facilitar la salida voluntaria.

Entre ellos destacan:

Boleto de avión gratuito hacia el país de origen o hacia otro país donde la persona tenga estatus legal

hacia el país de origen o hacia otro país donde la persona tenga estatus legal Asistencia para conseguir documentos de viaje , cuando sea necesario

, cuando sea necesario Condonación de multas civiles relacionadas con órdenes de salida voluntaria o de remoción incumplidas

relacionadas con órdenes de salida voluntaria o de remoción incumplidas Apoyo para organizar el traslado hasta el aeropuerto , mediante organizaciones autorizadas

, mediante organizaciones autorizadas Posibilidad de viajar con hijos y familiares registrados en la misma solicitud

Otro aspecto que llama la atención es que, después de presentar la intención de salir mediante CBP Home y superar la revisión, la persona deja de ser temporalmente una prioridad para acciones de arresto, detención o remoción por parte de ICE mientras llega la fecha programada de su viaje.

Eso no significa que obtenga un permiso migratorio ni que regularice su situación. Simplemente cambia la prioridad operativa mientras se concreta la salida voluntaria.

¿Cómo confirma el gobierno que saliste de Estados Unidos para recibir los 2 mil 600?

El incentivo económico no se entrega antes del viaje. El DHS señala que el pago se libera únicamente cuando la salida ha sido confirmada.

Si el viaje ocurre por avión o por vía marítima, la salida normalmente queda registrada automáticamente por CBP. En cambio, quienes abandonen Estados Unidos por tierra deberán ingresar nuevamente a CBP Home cuando ya estén al menos tres millas (4.8 kilómetros) fuera de la frontera, activar la ubicación del teléfono y enviar una nueva fotografía para validar el proceso.

Después de esa verificación, la constancia queda disponible dentro de la aplicación y, en la mayoría de los casos, el dinero se entrega en el país de destino, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria.

¿Qué pasa si tienes una solicitud de asilo o una orden de deportación?

Aquí conviene detenerse un momento. Presentar la intención de salir mediante CBP Home puede tener consecuencias legales importantes.

El propio DHS advierte que una solicitud de asilo pendiente generalmente se considera abandonada cuando la persona sale voluntariamente del país. Por esa razón insiste en que, antes de iniciar el trámite, se consulte con un abogado especializado en inmigración.

Además, utilizar la aplicación no equivale automáticamente a retirar solicitudes migratorias ni crea beneficios especiales para futuros procesos. Tampoco garantiza visas, permisos acelerados o ayudas para trámites migratorios posteriores.

Las autoridades también recuerdan que los representantes de CBP Home nunca solicitan información bancaria, números del Seguro Social, contraseñas o datos personales sensibles por teléfono o correo electrónico, una advertencia importante ante posibles intentos de fraude dirigidos a la comunidad inmigrante.

Para quienes enfrentan la pérdida del TPS o ya no cuentan con otra protección migratoria, CBP Home se presenta como una alternativa impulsada por el gobierno estadounidense para facilitar una salida voluntaria, con apoyo logístico y económico.

Sin embargo, debido a las implicaciones legales que puede tener abandonar el país, la recomendación oficial sigue siendo buscar asesoría jurídica antes de iniciar el proceso, especialmente si existe una solicitud de asilo o un caso pendiente ante un juez de inmigración.

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