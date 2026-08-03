Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre los países cuyos ciudadanos deberán pagar hasta 20 mil dólares solo para pedir una visa

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La medida aplica solo para visas B-1 y B-2. Foto: AFP

El Departamento de Estado de EE. UU. convirtió en permanente, desde el lunes 3 de agosto de 2026, un programa que obliga a ciertos solicitantes de visa a depositar dinero en efectivo antes de que un cónsul apruebe su trámite.

Según la regla final publicada en el Federal Register, ese depósito, llamado fianza de visa, puede llegar hasta los 20 mil dólares, según decida el oficial consular en cada caso. Pese a lo anterior, no se trata de un requisito general, solo aplica a nacionales de un grupo específico de países que Washington considera de mayor riesgo de incumplimiento migratorio como Cuba, Venezuela y Nicaragua además de un gran número de países africanos como Cabo Verde, Nigeria, Etiopía, entre otros.

Aunado a lo anterior, la medida aplica únicamente a las visas de turista y de negocios, conocidas como B-1 y B-2, tras un programa piloto de 12 meses que arrancó el 20 de agosto de 2025. Cuba y Venezuela están sujetas a la fianza desde el 21 de enero de 2026, y Nicaragua desde el 2 de abril de 2026, según la lista oficial de países cubiertos que publica el Departamento de Estado, que en total suma 50 naciones.

Lo que todavía genera dudas entre los viajeros de estos países es qué pasa con ese dinero si el viaje se cancela o si la visa termina rechazada.

¿Cómo se decide cuánto debe pagar cada solicitante?

Según el dictamen, el monto no es el mismo para todos los solicitantes. La regla federal fija tres montos posibles, 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares, y dejó en manos del oficial consular decidir cuál aplica según el perfil de cada viajero.

El punto de partida esperado son 15 mil dólares, salvo que el solicitante muestre que no puede cubrir esa cantidad sin dejar de solventar su viaje, en cuyo caso baja a 10 mil, o que sus circunstancias generen dudas más serias sobre si va a regresar a tiempo, en cuyo caso sube a 20 mil.

El Departamento de Estado, junto con el Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tomó como referencia el costo de deportar a alguien que se queda más tiempo del permitido, calculado por el DHS en cerca de 18 mil dólares por caso.

La lista de países obligados a pagar la fianza se arma con base en las tasas de sobrestadía medidas en el reporte anual del DHS.

🇺🇸 A partir del lunes 3 de agosto, Estados Unidos endurece su política de visas temporales. El Departamento de Estado convirtió en permanente el programa de fianzas para visas de turismo y negocios. Con la publicación de la norma en el Federal Register, el depósito exigido a… pic.twitter.com/2tC6vlWxzO — Maibort Petit (@maibortpetit) August 1, 2026

¿Qué pasa con el dinero después del viaje?

Durante la entrevista, el oficial decide si corresponde la fianza y de qué monto, y desde ahí el trámite pasa por el Formulario I-352 del DHS, que solo debe presentarse cuando el consulado lo indique.

El pago se procesa a través de Pay.gov, la plataforma oficial del Departamento del Tesoro, con un enlace que envía el propio gobierno y nunca un sitio de terceros. Pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, implica un cargo adicional por procesamiento que corre por cuenta del solicitante.

La fianza se cancela y el dinero se devuelve de forma automática en tres escenarios, según confirmó el propio Departamento de Estado. Se libera si el DHS registra la salida de la persona antes de que venza su estancia autorizada, si nunca llega a viajar antes de que la visa expire, o si le niegan la entrada al llegar al puerto de entrada.

Fuera de esos casos, el DHS puede remitir el expediente a USCIS para determinar si hubo un incumplimiento, por ejemplo si la persona se queda más tiempo del permitido o si pide ajustar su estatus, incluyendo una solicitud de asilo, mientras la fianza sigue activa.

No existe un trámite formal para pedir que se exente de la fianza, aunque el Departamento de Estado puede otorgar excepciones puntuales, por ejemplo a empleados del gobierno de EE. UU. o en casos de necesidad humanitaria urgente.

¿Qué deben saber los viajeros de los países incluidos en la lista?

Estar en la lista no cambia el trámite básico para pedir una visa de turista o de negocios. El solicitante sigue agendando su cita consular y pagando la tarifa regular de solicitud, el mismo procedimiento que ya existe para quienes buscan una cita consular más rápida mediante el servicio exprés que EE. UU. ofrece en México. La fianza se suma a ese costo, no lo sustituye, y su pago tampoco garantiza que la visa vaya a aprobarse.

La cobertura depende de la nacionalidad del pasaporte, sin importar en qué país se tramite la visa.

Si la visa se aprueba, queda anotada para que el oficial de aduanas en el puerto de entrada sepa que esa persona tiene una fianza activa.

El monto puede cambiar entre trámites o renovaciones distintas, porque cada caso se evalúa por separado.

El pago de la fianza es adicional a la tarifa normal de solicitud de visa, no la reemplaza, y no garantiza que el trámite sea aprobado.

La fianza se suma a otros gastos migratorios que ya pesan sobre buena parte de los solicitantes, en un año donde también subió el costo de tramitar la ciudadanía estadounidense para quienes buscan dar ese paso. Por ahora, el techo de 20 mil dólares se mantiene fijo, ya que el primer ajuste por inflación previsto en la regla no llegará antes de octubre de 2027.

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