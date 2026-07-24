Aviso de ICE en EE. UU.: a quiénes afecta la nueva ola de deportaciones rápidas

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Deportaciones rápidas en Estados Unidos. Foto creada con Leonardo.ai.

La preocupación volvió a instalarse entre miles de familias inmigrantes en Estados Unidos. Tras un fallo judicial emitido el 23 de junio, la administración de Donald Trump recuperó la facultad de aplicar deportaciones rápidas en todo el país y, hacia finales de julio de 2026, quienes no puedan demostrar que llevan al menos dos años viviendo de forma continua en el país podrían enfrentar una expulsión sin comparecer ante un juez de inmigración.

¿Qué significa el aviso de ICE ?

La llamada deportación acelerada —también conocida como expulsión acelerada— no es una figura nueva. Existe desde 1996, cuando fue incorporada mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes.

La diferencia es que ahora su alcance vuelve a ampliarse. Después de que el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia autorizó nuevamente su aplicación, el procedimiento ya no queda limitado a zonas cercanas a la frontera. ICE puede utilizarlo en cualquier parte de Estados Unidos.

En términos prácticos, el proceso permite que un oficial migratorio ordene la expulsión de una persona sin que su caso sea escuchado primero por un juez de inmigración. En algunos casos, la remoción puede concretarse en cuestión de horas o pocos días.

Para muchas organizaciones de defensa de inmigrantes, ese es precisamente el punto más delicado: el margen para reunir pruebas o conseguir representación legal puede ser muy reducido.

¿A quiénes afecta la nueva ola de deportaciones rápidas de ICE?

La medida alcanza principalmente a inmigrantes que no logran demostrar una presencia continua de dos años o más dentro del país. Entre los casos con mayor riesgo se encuentran:

Personas indocumentadas que no pueden acreditar dos años de residencia continua

que no pueden acreditar dos años de residencia continua Quienes ingresaron sin inspección , es decir, fuera de un puerto oficial de entrada

, es decir, fuera de un puerto oficial de entrada Personas cuyo parole humanitario fue cancelado o expiró y ya no cuentan con otro estatus migratorio

y ya no cuentan con otro estatus migratorio Extranjeros que entraron con visa , permanecieron más tiempo del autorizado y no pueden demostrar una residencia prolongada

, permanecieron más tiempo del autorizado y no pueden demostrar una residencia prolongada Inmigrantes que recibieron una notificación para acudir ante autoridades migratorias, pero no presentaron una solicitud de asilo

Personas que utilizaron documentación falsa durante su ingreso al país

durante su ingreso al país Solicitantes de asilo que no logran demostrar un temor creíble de regresar a su país de origen

En la práctica, el elemento que más peso tiene es la capacidad de probar rápidamente cuánto tiempo ha permanecido una persona en Estados Unidos.

¿Qué documentos recomienda llevar para demostrar residencia en EE. UU.?

Cuando un oficial de ICE solicita pruebas, cada documento puede convertirse en una pieza importante para reconstruir el tiempo vivido en el país.

Entre los comprobantes más útiles destacan:

Contratos de renta o hipoteca

Facturas de electricidad, agua, gas, internet o teléfono

Declaraciones de impuestos, formularios W-2 y 1099

formularios W-2 Talones de pago, contratos laborales o cartas del empleador

Expedientes médicos, recetas y citas

Documentos escolares de hijos o registros académicos

También resulta recomendable conservar documentación relacionada con cualquier trámite migratorio, como:

Recibos de USCIS (formularios I-797).

Solicitudes pendientes de asilo, TPS, ajuste de estatus, petición familiar o visa .

. Permisos de trabajo (EAD), incluso si ya expiraron, junto con las cartas de aprobación correspondientes.

Especialistas en inmigración suelen recomendar guardar los documentos originales en un lugar seguro, además de tener copias digitales almacenadas en el teléfono o en una cuenta de correo electrónico para poder compartirlas rápidamente con un abogado o una organización de apoyo si fuera necesario.

¿Qué pasa si no tienes un estatus migratorio legal?

Este punto suele generar muchas dudas.

Si una persona no tiene un estatus migratorio vigente, algunos abogados de inmigración aconsejan actuar con cautela respecto a los documentos de identidad extranjeros.

Llevar un pasaporte o una matrícula consular durante un encuentro con agentes migratorios podría facilitar la confirmación inmediata de la nacionalidad y acelerar ciertos procedimientos administrativos.

Por ello, varios especialistas consideran que, cuando no existe un estatus legal vigente, la prioridad debe ser reunir evidencia sólida de más de dos años de presencia continua en Estados Unidos, ya que ese factor puede ser determinante para evitar quedar sujeto al procedimiento de deportación acelerada.

Con el aviso de ICE en EE. UU. y la reactivación de esta herramienta migratoria, conocer cuáles son los documentos importantes y entender quiénes pueden verse afectados deja de ser una simple recomendación. Para miles de inmigrantes, puede convertirse en una diferencia crucial si llegan a enfrentar una detención.

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