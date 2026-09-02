Hasta 179 años de espera: el escandaloso tiempo que tardaría en llegar una Green Card para algunos solicitantes

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La razón principal del retraso se debería a dos límites legales. Foto: Leonardo.ai

Algunos solicitantes de la Green Card en Estados Unidos tendrían que esperar hasta 179 años para recibirla, según un nuevo análisis de la organización de investigación en políticas públicas National Foundation for American Policy (NFAP).

El informe, publicado el 26 de agosto, midió los tiempos de espera para quienes solicitan la residencia permanente por la vía laboral, es decir, patrocinados por una empresa que los contrató en el país.

La cifra más alta corresponde a solicitantes de la India en la categoría EB-2 —la segunda preferencia migratoria por empleo, reservada para profesionales con posgrado o habilidades excepcionales— que presentaron su trámite a partir de enero de 2026.

¿Por qué el tiempo de espera es tan alto para algunas nacionalidades?

La razón detrás de una cifra tan alta no tiene que ver con lentitud administrativa, sino con dos límites legales que EE. UU. no ha modificado en más de tres décadas.

Desde 1990, el Congreso fijó un tope de 140 mil visas de residencia por empleo al año, y ese total se reparte entre todos los países bajo un límite adicional: ningún país puede recibir más del 7% de esas visas en un mismo año, sin importar cuántos solicitantes tenga, según establece la sección 202(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

India concentra el 79% de todo el rezago de residencias por empleo, muy por encima de cualquier otro país, seguida de lejos por China y Filipinas. Esa combinación de alta demanda y un límite parejo para todos los países es lo que dispara los tiempos de espera a niveles que un solicitante promedio no viviría para ver.

“Estos largos tiempos de espera generan dificultades significativas para las personas y sus familias, y afectan la capacidad de las empresas para atraer y retener talento en el país”, dijo Stuart Anderson, director ejecutivo de NFAP, de acuerdo con Business Today.

#Gravitas | Indians may have to wait for 179 years for the US green card



Nearly 1mn Indians stuck in the US green card backlog@MollyGambhir has more pic.twitter.com/dwfHewi5pv — WION (@WIONews) September 2, 2026

¿Cuánto tarda la Green Card según la categoría?

El informe de NFAP detalló el tiempo estimado de espera por país y categoría para quienes presentaron su solicitud a partir de enero de 2026. Estos son algunos de los plazos que documentó:

Los solicitantes de la India en la categoría EB-2 enfrentarían hasta 179 años de espera

Los solicitantes de la India en la categoría EB-3, para trabajadores calificados y profesionales en general, esperarían 38 años

Los solicitantes de China esperarían 25 años en la categoría EB-2 y 7 años en la EB-3

Los solicitantes de Filipinas, el país mejor posicionado del análisis, esperarían 6 años en la categoría EB-3 y prácticamente no tendrían espera en la EB-1

El rezago total de solicitudes de residencia por empleo alcanzó 1 millón 264 mil personas hasta diciembre de 2025, un 20.6% más que en abril de 2020. Si el Congreso no interviene, NFAP proyecta que la fila podría superar los 2 millones de personas para 2040, un retraso que no es exclusivo de las nuevas solicitudes: en general, los trámites migratorios en EE. UU. ya tardan el doble de tiempo que hace un año.

¿Existe algún esfuerzo para cambiar esto?

En el Congreso existe una propuesta bipartidista para aliviar este cuello de botella, aunque no ha logrado avanzar. Se trata de la Ley EAGLE (Equal Access to Green Cards for Legal Employment), impulsada por los senadores John Hickenlooper, demócrata por Colorado, y Kevin Cramer, republicano por Dakota del Norte, que eliminaría de forma gradual, en un plazo de nueve años, el límite del 7% por país para las visas de residencia por empleo.

“Los límites arbitrarios a las visas de empleo están frenando nuestra economía, en momentos en que tantas industrias tienen escasez de trabajadores”, dijo el senador Hickenlooper al presentar la iniciativa, de acuerdo con un comunicado de su oficina.

La propuesta retoma una idea que ya había pasado la Cámara de Representantes en 2019 bajo otro nombre, pero que nunca se convirtió en ley; con el nombre de Ley EAGLE se ha reintroducido varias veces desde 2021 sin que el Senado la someta a votación.

Mientras tanto, quienes ya tienen su Green Card tampoco se libran de la lentitud del sistema, pues renovarla en 2026 está tardando más de un año, otra señal de que el problema de fondo no es un trámite aislado, sino un sistema migratorio saturado en casi todos sus frentes.

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