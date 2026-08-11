Huelgas de hambre en centros de ICE han terminado en alimentación forzada 

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Al menos tres personas fueron alimentadas a la fuerza por sonda. Foto: AFP

Al menos 10 personas detenidas en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron sometidas a intentos de alimentación forzada entre enero de 2025 y agosto de 2026, según una investigación de The Guardian basada en expedientes judiciales federales.

De esos casos, al menos tres personas terminaron siendo alimentadas a la fuerza por sonda nasogástrica mientras protestaban por su detención o por el estado de su caso migratorio.

Según la misma investigación, en seis de esos 10 casos, la persona detenida no tuvo representación legal durante el proceso judicial que autorizó el procedimiento, y la mayoría de los expedientes permanecen sellados. El propio protocolo oficial de ICE exige agotar antes cualquier alternativa voluntaria y actuar solo cuando la vida del detenido corre riesgo real, según consta en el manual de estándares de detención de la propia agencia.

¿Qué dice el protocolo oficial de ICE sobre las huelgas de hambre?

Según el Estándar 4.2 de los National Detention Standards de ICE, el personal médico debe monitorear la salud del detenido, registrar su peso y sus signos vitales al menos cada 24 horas, y hacer “esfuerzos razonables para educar y alentar al detenido a aceptar tratamiento de forma voluntaria” antes de recurrir a cualquier procedimiento involuntario.

El documento establece que el tratamiento forzado solo procede después de que la autoridad médica clínica determine que la vida o la salud del detenido está en riesgo real, y que la política de la agencia es buscar primero una orden judicial que autorice el procedimiento.

En la práctica, ese proceso judicial puede resolverse en cuestión de días. The Guardian documentó, con base en expedientes de cortes federales, que ICE solicita órdenes de emergencia una vez que el detenido lleva cierto tiempo en huelga. En al menos uno de los casos revisados, el juez autorizó el procedimiento sin programar audiencia ni escuchar directamente al detenido.

🚨NEW🚨The Trump administration and DHS force fed a hunger striker in ICE detention for nearly 8 months.



“It mentally broke me,” Gabar Choli said. “I would choke on my blood and drink the blood from inside [my throat]."



This is Gabar Choli's story: https://t.co/T0TJqbBtte — Jose Olivares (@jlosc9) August 10, 2026

¿Qué encontró la investigación en los casos revisados?

Entre los casos documentados por The Guardian destacan:

Un hombre afgano, detenido en el centro privado de Port Isabel, en el sur de Texas, alimentado a la fuerza durante casi 6 meses —hasta dos veces al día en la etapa final— hasta terminar en silla de ruedas.

Un ucraniano de 46 años con doctorado en un área relacionada con las ciencias de la computación y trastorno bipolar severo, cuya alimentación forzada fue detenida antes de aplicarse, gracias a la intervención de su abogada el mismo día en que ICE la solicitó.

Una mujer saudita que fue hospitalizada por desnutrición en dos centros de detención distintos, y llegó a desmayarse en el segundo, antes de que el gobierno pidiera cerrar su caso al romper ella misma la huelga.

El caso del hombre afgano es el más prolongado de los documentados. Comenzó su huelga el 11 de septiembre de 2025 y, 8 días después, un juez federal ordenó alimentarlo a la fuerza sin programar audiencia ni escuchar su versión.

Para cuando una doctora del centro declaró “médicamente necesario” continuar el procedimiento, casi 3 meses después, el hombre ya usaba silla de ruedas y era alimentado dos veces al día. “Lo que están haciendo califica como tortura”, dijo a The Guardian la doctora Kate Sugarman, médica familiar en Washington D.C. que no participó en este caso específico pero trabaja con comunidades inmigrantes. “La huelga de hambre es un acto de desesperación. No lo hacen porque sea divertido, lo hacen porque están desesperados”, agregó.

¿Qué responden ICE y las autoridades?

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE han respondido a las solicitudes de comentario que envió The Guardian para esta investigación. Tampoco lo hicieron las fiscalías federales de los distritos sur de Texas y sur de Florida, donde se abrieron la mayoría de los casos documentados.

La única respuesta institucional registrada vino de CoreCivic, la empresa privada que opera uno de los centros de detención en Houston, Texas. “La seguridad, la salud, el bienestar y la dignidad de cada persona bajo nuestro cuidado es una prioridad”, dijo la compañía en un comunicado citado por The Guardian. La empresa agregó que su personal médico sigue lineamientos establecidos para monitorear, documentar y evaluar a quienes están en huelga de hambre.

ICE y su actuar en el panorama migratorio

El hallazgo llega en un momento en que la población bajo custodia de ICE ha crecido de forma acelerada. Superó las 68 mil personas detenidas el 7 de febrero de 2026, un aumento de más del 70% frente a las 39 mil que había a finales de la administración Biden, según datos de KFF, una organización de investigación en políticas de salud.

La misma organización documentó 46 muertes bajo custodia de ICE entre enero de 2025 y marzo de 2026, la cifra más alta en 2 décadas.

Ese crecimiento coincide con otras fallas ya documentadas en la atención médica dentro de los centros, incluido el protocolo que debería seguir ICE cuando un inmigrante muere bajo su custodia.

La falta de representación legal en la mayoría de los casos de alimentación forzada se repite también en otros procesos migratorios, razón por la que distintas organizaciones ofrecen representación legal gratuita para quienes enfrentan audiencias migratorias masivas.

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