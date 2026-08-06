Terminó el TPS de Haití: esto es lo que deben saber los que se quedaron sin protección

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Haitianos pueden ser detenidos o entrar a proceso de deportación. Foto: AFP

La jueza federal Ana Reyes firmó el 5 de agosto una orden de dos páginas en la que reconoce, con sus propias palabras, que la protección judicial que había frenado el fin del TPS de Haití “ya no está en vigor”.

Esto sucede después de que la Corte Suprema revirtiera su fallo original en el caso Mullin v. Doe, y de que la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. le devolviera el litigio, ahora identificado como Miot contra Trump, para que continúe bajo esas nuevas reglas.

Cerca de 300 mil haitianos vivían y trabajaban legalmente en EE. UU. bajo el TPS antes de este cambio, según cifras de NPR. La misma orden de la jueza Reyes precisa que la Corte Suprema emitió su sentencia formal en el caso el 27 de julio, la fecha que, según coinciden varios reportes, marcó el fin real de la protección para quienes dependían de ella.

¿Qué significa que haya terminado el TPS de Haití?

Quienes tenían TPS y no cuentan con otro trámite migratorio vigente —una petición familiar aprobada, por ejemplo— ya no tienen ningún estatus legal en EE. UU. y pueden ser detenidos o entrar a proceso de deportación.

Tener una solicitud de asilo pendiente tampoco los protege de forma automática: según CBS Miami, esa gestión por sí sola no evita que alguien sea detenido o entre a proceso de deportación, y en algunos casos también puede verse afectada la licencia de manejo.

El mismo cambio afecta a haitianos que llegaron por el programa de parole humanitario CHNV, creado durante el gobierno de Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, de acuerdo con la misma nota de CBS Miami. El Consulado de Haití en EE. UU. ya está recomendando a sus connacionales tramitar un pasaporte haitiano, porque varios documentos migratorios que antes eran válidos ahora quedaron sin efecto.

🚨 A federal judge says the court order blocking the Trump administration from ending Haiti's Temporary Protected Status is no longer in effect after the Supreme Court's ruling in Mullin v. Doe. The lawsuit will continue, but the administration can move forward with ending TPS. pic.twitter.com/lhlUczG6ft — SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 5, 2026

¿Qué pueden hacer ahora los haitianos que se quedaron sin protección?

La abogada de inmigración Patricia Elizee, citada por CBS Miami, pidió a los afectados no entrar en pánico, pero sí actuar con rapidez. Su recomendación fue “entender su situación, entender sus opciones migratorias y tener un plan listo para ustedes mismos, su familia, sus hijos y sus bienes”. Entre los pasos que se desprenden de esa misma recomendación están:

Consultar con un abogado de inmigración para revisar si existe alguna otra vía legal disponible, como una petición familiar o laboral en trámite.

Reunir y actualizar documentos de identidad, incluido un pasaporte haitiano vigente.

Preparar un plan familiar por si ocurre una detención, incluyendo quién se haría cargo de los hijos menores de edad.

Evitar firmar documentos de ICE sin haberlos entendido primero ni haber hablado con un abogado.

Si agentes de ICE se presentan en una vivienda, la persona tiene derecho a no abrir la puerta sin una orden firmada por un juez y a guardar silencio sobre su estatus migratorio antes de hablar con un abogado. Anotar la hora exacta, la placa del vehículo y el número de identificación visible del agente también ayuda si después hace falta comprobar que la detención fue ilegal.

El litigio de fondo, sin embargo, no está cerrado. La misma orden de la jueza Reyes rechaza la petición del gobierno de suspender el intercambio de pruebas en el caso y ordena a las partes presentar un calendario conjunto para los siguientes pasos del proceso. La posibilidad de que la Corte Suprema revirtiera la protección para los haitianos con TPS ya se veía venir meses antes, cuando el caso llegó a esa instancia con un desenlace todavía incierto.

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