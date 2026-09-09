Nuevos formularios migratorios para tramitar la green card saldrán el 15 y 18 de septiembre

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En septiembre habrá nuevos formularios migratorios de USCIS. Foto: Envato.

Si tienes un trámite migratorio pendiente en Estados Unidos, septiembre trae una de esas fechas que conviene marcar en el calendario. USCIS cambiará varias ediciones de sus formularios los días 15 y 18 de septiembre de 2026, una modificación que puede afectar solicitudes de permiso de trabajo, extensión de estadía y residencia permanente.

El cambio alcanzará al I-539 y al I-765 el 15 de septiembre, mientras que el I-485, utilizado para solicitar la Green Card mediante ajuste de estatus, tendrá una nueva edición desde el 18 de septiembre.

Y hay un detalle que no conviene pasar por alto: para los primeros dos formularios, USCIS no contempla un periodo de gracia.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos formularios migratorios de USCIS?

Las dos fechas importantes son el 15 y el 18 de septiembre de 2026.

El 15 de septiembre comenzarán a utilizarse las nuevas ediciones del Formulario I-539, para solicitar una extensión o cambio de estatus de no inmigrante, y del Formulario I-765, utilizado para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

USCIS explicó que ambas modificaciones responden a cambios regulatorios relacionados con determinados estudiantes académicos, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

La agencia será especialmente estricta con las fechas. Para el I-539 y el I-765, las versiones anteriores solamente serán aceptadas si llevan matasellos o se presentan electrónicamente antes del 15 de septiembre. Después, deberán utilizarse las ediciones con fecha 09/15/26.

¿Qué pasa con el formulario I-485 para solicitar la Green Card?

El siguiente cambio llegará apenas tres días después.

Desde el 18 de septiembre, USCIS comenzará a exigir una nueva edición del Formulario I-485, la solicitud que utilizan determinados inmigrantes para obtener la residencia permanente mediante un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

La edición anterior, con fecha 01/20/25, dejará de ser aceptada a partir de esa fecha. Quienes presenten el formulario después del 18 de septiembre deberán utilizar la nueva versión.

Proceso de Green Card en Estados Unidos. Foto creada con Leonardo.ai.

Este cambio merece especial atención porque está relacionado con las nuevas instrucciones y criterios sobre inadmisibilidad por carga pública.

Eso no significa que recibir un beneficio público provoque automáticamente el rechazo de una solicitud de Green Card. La evaluación depende de las circunstancias del caso y existen categorías y beneficios sujetos a excepciones. Precisamente por eso, no conviene convertir el cambio del formulario en una conclusión general para todos los inmigrantes.

¿Por qué un formulario migratorio desactualizado puede convertirse en un problema?

Aquí está la parte que, a mi juicio, más deberían tener presente los lectores: un formulario rechazado no es lo mismo que una solicitud que USCIS ya aceptó para procesamiento.

La propia documentación de USCIS muestra que un beneficio migratorio rechazado puede no conservar la fecha del intento inicial de presentación.

Esto puede adquirir importancia cuando existen fechas límite, vencimientos de estatus o situaciones en las que la disponibilidad de una visa cambia.

Por eso, guardar en la computadora un PDF que se descargó hace semanas y utilizarlo automáticamente puede ser una mala idea.

¿Qué formularios de inmigración cambian en septiembre de 2026?

Este es el calendario que conviene tener a la mano:

15 de septiembre: entra en vigor la nueva edición del I-539

entra en vigor la nueva edición del 15 de septiembre: también entra en vigor la nueva edición del I-765

también entra en vigor la nueva edición del 18 de septiembre: USCIS comenzará a exigir la nueva edición del I-485

USCIS mantiene información y herramientas para consultar el estado de los casos y verificar procesos migratorios en línea.

¿Qué debes revisar antes de enviar tu solicitud a USCIS?

No hace falta complicar el proceso. Hay cuatro comprobaciones básicas que pueden evitar un problema innecesario:

Descarga el formulario directamente de USCIS.gov cuando corresponda presentar tu solicitud

cuando corresponda presentar tu solicitud Revisa la fecha de edición que aparece en el documento

que aparece en el documento Comprueba que todas las páginas correspondan a la misma versión

Verifica nuevamente la tarifa, las instrucciones y la dirección de presentación antes de enviar el paquete

Si presentas el trámite por correo, la fecha del matasellos será determinante para establecer qué edición corresponde. En las presentaciones electrónicas cuenta la fecha en que se realiza el envío.

Y hay algo más: no conviene adelantarse demasiado. USCIS indicó expresamente que las nuevas ediciones del I-539 y el I-765 no deben presentarse antes del 15 de septiembre, porque la agencia solo las aceptará a partir de esa fecha.

Para una persona que lleva meses preparando una solicitud migratoria, puede parecer un detalle menor. No lo es. Un formulario parece apenas unas cuantas páginas, pero detrás de esas páginas puede estar un permiso de trabajo, una extensión de estadía o un paso decisivo hacia la residencia permanente.

En septiembre, revisar la fecha de edición antes de firmar puede ser tan importante como revisar el contenido del propio formulario.

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