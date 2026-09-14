¿Faltaste a tu entrevista de asilo en EE. UU.? USCIS te da 10 días para justificarlo

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Entrevista migratoria en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si una emergencia te impidió llegar a tu entrevista de asilo, todavía existe una vía para explicar lo ocurrido, pero el tiempo para reaccionar es limitado. Desde el 21 de agosto de 2026, USCIS aplica nuevas reglas para reprogramar entrevistas de asilo afirmativo y exige demostrar circunstancias excepcionales. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) confirmó el cambio y advirtió que una inasistencia puede tener consecuencias importantes para el caso.

Para los miles de migrantes que esperan una decisión sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos, el detalle que más importa ahora es qué hacer después de faltar a una cita.

¿Qué debes hacer si faltaste a una entrevista de asilo?

La primera recomendación es no dejar pasar los días.

De acuerdo con la información de USCIS sobre las entrevistas de asilo afirmativo, cuando una persona no puede acudir debe seguir el procedimiento establecido para explicar la ausencia y solicitar una nueva fecha. La agencia señala que, si acepta la petición de reprogramación, enviará otro aviso con el día, la hora y el lugar de la nueva entrevista.

Con las nuevas reglas, sin embargo, ya no basta con alegar una dificultad cualquiera. USCIS exige demostrar “circunstancias excepcionales”, un estándar que la propia agencia utiliza para evaluar determinadas solicitudes de reprogramación. AILA confirmó que este procedimiento actualizado comenzó el 21 de agosto de 2026.

Y aquí aparece el dato que puede cambiar la manera de actuar de un solicitante: hay un plazo de 10 días calendario después de la cita perdida, según la información proporcionada para este cambio, para explicar la ausencia y presentar las pruebas correspondientes.

No es un trámite que convenga dejar para después.

¿Qué circunstancias excepcionales puede aceptar USCIS para reprogramar una entrevista de asilo?

USCIS explica que las circunstancias excepcionales deben ser situaciones que estén fuera del control del solicitante. La agencia analiza cada petición individualmente.

Entre los ejemplos contemplados están situaciones graves como una enfermedad, el maltrato o crueldad extrema y la muerte de determinados familiares. La clave está en demostrar que aquello que impidió acudir realmente ocurrió.

🇺🇸 USCIS cambia reglas de asilo para reducir acumulación de casos



📄 El USCIS anunció una nueva norma para agilizar el sistema de asilo y reducir los casos pendientes, permitiendo que algunas solicitudes sean enviadas directamente a jueces de inmigración sin una entrevista… pic.twitter.com/Z2EF2t7JsE — EVTV (@EVTVMiami) July 27, 2026

Por eso, una explicación escrita tiene mucho más peso cuando está acompañada de documentos.

Una persona que estuvo hospitalizada, por ejemplo, podría necesitar presentar registros médicos. Si la ausencia ocurrió por el fallecimiento de un familiar, el certificado de defunción puede ser parte de la evidencia. En situaciones de violencia, un reporte policial u otros documentos pueden ayudar a respaldar lo ocurrido.

USCIS también contempla la presentación de evidencia relacionada con la circunstancia que motivó la petición. Su orientación sobre las entrevistas de asilo establece que los solicitantes deben seguir las instrucciones específicas incluidas en su aviso de entrevista.

¿Qué documentos necesitas para justificar una ausencia ante USCIS?

Este punto puede parecer burocrático, pero para un solicitante de asilo puede ser decisivo.

La explicación debe estar respaldada por evidencia cuando las circunstancias lo permitan. Algunos documentos que podrían demostrar la situación son:

Expedientes o informes médicos , si hubo una enfermedad o emergencia de salud

, si hubo una enfermedad o emergencia de salud Reportes policiales , en casos relacionados con violencia o maltrato

, en casos relacionados con violencia o maltrato Certificados de defunción , cuando la ausencia estuvo relacionada con la muerte de un familiar

, cuando la ausencia estuvo relacionada con la muerte de un familiar Documentos que acrediten el vínculo familiar , cuando sean necesarios para explicar la circunstancia

, cuando sean necesarios para explicar la circunstancia Otra evidencia que permita demostrar que el hecho estaba fuera del control del solicitante

Hay además un detalle especialmente importante para los latinos que presentan documentos emitidos en países de habla hispana: los documentos que no estén en inglés deben acompañarse de una traducción certificada, de acuerdo con las reglas de USCIS para la documentación presentada en sus trámites.

Por eso, si alguien sabe con anticipación que tendrá dificultades para acudir, esperar hasta el último momento para reunir papeles puede ser una mala decisión.

¿Qué pasa si USCIS rechaza la solicitud para reprogramar la entrevista?

Aquí la situación se vuelve más delicada.

La solicitud para cambiar la fecha no significa que USCIS haya aprobado automáticamente una nueva cita. La persona debe esperar la respuesta de la agencia y, si la petición es rechazada, acudir a la entrevista originalmente programada.

USCIS endurece reprogramación de entrevistas de asilo; faltar sin justificar ya puede desechar la solicitud o enviarla ante un juez. #Inmigración https://t.co/F2A7Z3mTkm pic.twitter.com/NFhs59HL7e — Uno TV (@UnoNoticias) September 11, 2026

USCIS indica en sus instrucciones que, cuando acepta una solicitud de reprogramación, envía un nuevo aviso con la información de la cita.

AILA, que representa a abogados especializados en inmigración, confirmó que el procedimiento actualizado también elimina los antiguos avisos de advertencia por incomparecencia. Además, advierte que USCIS puede desestimar o remitir determinados casos después de una entrevista perdida.

Eso cambia el cálculo para quien piensa: “No voy hoy y después explico”.

No necesariamente.

¿Qué ocurre con una solicitud de asilo si el migrante no justifica su ausencia?

Las consecuencias dependen de la situación migratoria de cada solicitante.

Según la información proporcionada para este cambio, si la persona no presenta una justificación aceptable dentro del plazo correspondiente, USCIS puede desestimar la solicitud de asilo cuando mantiene un estatus migratorio legal. En otros casos, particularmente cuando el solicitante no tiene estatus legal, el expediente puede ser remitido a un juez de inmigración.

El contexto actual hace que esta posibilidad sea todavía más relevante. AILA informó en julio de 2026 que una regla interina permite a los oficiales de asilo remitir determinados casos a la corte migratoria sin realizar primero una entrevista, bajo ciertas circunstancias.

No significa que faltar a una cita provoque automáticamente una deportación. Sí significa que una entrevista perdida puede cambiar el camino que seguirá un caso de asilo.

Y ahí está el verdadero riesgo.

Para alguien que huyó de su país y lleva años esperando contar su historia ante un oficial de inmigración, esos 10 días posteriores a una cita perdida no son un detalle administrativo. Pueden convertirse en el momento en que tenga que demostrar, con documentos y rapidez, por qué no pudo estar presente.

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