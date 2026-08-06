Revés para el ICE: un estado de EE. UU. firma la ley de protección migratoria más fuerte del país

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La gobernadora Healey la llamó “la ley más fuerte del país contra ICE”. Foto: AFP

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó el 5 de agosto la ley PROTECT Act, que prohíbe a los agentes de ICE hacer arrestos sin orden judicial en cortes, escuelas, guarderías y hospitales del estado.

Healey la calificó como “la ley más fuerte del país contra ICE“, según su propia cuenta oficial, aunque el Departamento de Seguridad Nacional respondió ese mismo día con una advertencia directa.

La firma ocurrió en Chelsea, rodeada de inmigrantes, policías, maestros y médicos, apenas meses después de que agentes federales mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

¿Qué prohíbe exactamente la ley PROTECT?

De acuerdo con la ficha oficial publicada por la Legislatura de Massachusetts, la ley —identificada como H.5620— reúne protecciones que antes existían por separado en distintas órdenes ejecutivas de la gobernadora. Entre los cambios más relevantes están:

Prohibir a los agentes federales hacer arrestos civiles sin orden judicial en cortes, escuelas, guarderías, hospitales y clínicas comunitarias.

Prohibir nuevos acuerdos 287(g), que permiten a la policía local actuar como agentes de inmigración.

Permitir que los padres dejen preparada una tutela de emergencia para sus hijos en caso de ser detenidos o deportados.

Crear una vía legal para demandar civilmente a agentes federales, incluidos los de ICE, que violen derechos constitucionales.

Exigir que los empleadores avisen a sus trabajadores antes de que ICE revise sus expedientes migratorios (formularios I-9).

Massachusetts no es el único lugar donde un juez ha intentado frenar arrestos de ICE en cortes: en mayo, un juez federal ya había limitado las detenciones dentro del edificio de cortes migratorias en Nueva York, aunque esa orden cubría un solo edificio en Manhattan, no un estado completo como ahora ocurre en Massachusetts.

Under President Trump, too many families are afraid to send their kids to school, go to the doctor, or seek justice in court because of ICE.



Not anymore. Not in Massachusetts.



I just signed the PROTECT Act — America’s strongest protections against ICE — into law. pic.twitter.com/sVcZWorkYD — Governor Maura Healey (@MassGovernor) August 5, 2026

¿Por qué surgió esta ley justo ahora?

El proyecto se presentó el 28 de enero, 4 días después de que un agente de la Patrulla Fronteriza matara a tiros a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante un operativo migratorio en Minneapolis. Pretti se había sumado a las protestas contra ICE después de que otra ciudadana, Renee Good, muriera 21 días antes a manos de otro agente federal, según reportó UPI.

El presidente de la Cámara de Representantes de Massachusetts, Ronald Mariano, citó ambas muertes al anunciar, en un comunicado del 25 de marzo, que la Cámara ya había aprobado la ley, y dijo que esos hechos, junto con la separación de familias, estaban obligando a los inmigrantes del estado a vivir con miedo.

¿Cómo respondió el gobierno federal?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la ley como una decisión de “los políticos santuario” que “deben dejar de poner la política por encima de la seguridad pública”.

El organismo advirtió, en un comunicado dado a la televisora WJAR, que al limitar la cooperación de la policía local sus propios agentes tendrán que mantener una presencia más visible en las calles para encontrar y detener a los delincuentes que, según ellos, quedan libres de las cárceles.

La ley entró en vigor de manera inmediata desde el momento en que Healey la firmó.

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