Aerolíneas podrían denegarte el embarque por tu forma de vestir

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Puerta de embarque en aeropuerto. Foto creada con Leonardo.ai.

Llegar a la puerta de embarque con el boleto en la mano no siempre garantiza que vas a despegar. Hay un detalle que muchos pasan por alto: la ropa que eliges para viajar. En Estados Unidos no existe una ley federal que imponga un código de vestimenta para los pasajeros, pero eso no significa que puedas abordar con cualquier atuendo.

Las aerolíneas tienen sus propias reglas y, en algunos casos, sí pueden negarte el embarque o pedirte que abandones el avión.

La duda ha cobrado fuerza en los últimos meses por casos virales y por recomendaciones recientes sobre cómo vestir al viajar. Si vas a tomar un vuelo dentro o fuera de Estados Unidos, conviene conocer dónde termina tu libertad para vestir y dónde empiezan las políticas de las compañías aéreas.

¿Te pueden bajar de un avión de Estados Unidos?

La respuesta corta es sí, pero depende de la aerolínea y de las circunstancias.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) deja claro que no tiene un código de vestimenta para los pasajeros. Su trabajo consiste en revisar que no ingresen objetos prohibidos a las zonas de seguridad y garantizar que los controles en los aeropuertos se realicen correctamente.

Eso sí, algunas prendas pueden provocar inspecciones adicionales. Abrigos muy voluminosos, varias capas de ropa o accesorios metálicos suelen llamar la atención durante los filtros de seguridad, aunque eso no significa que vayas a perder tu vuelo.

La decisión sobre quién puede abordar recae, en realidad, en las aerolíneas.

¿Qué ropa puede hacer que una aerolínea te niegue el embarque?

Las compañías incluyen estas normas en su Contract of Carriage, el contrato que aceptas al comprar un boleto.

Aunque cada empresa tiene políticas distintas, varias coinciden en restringir prendas como:

Playeras con mensajes obscenos, insultos o imágenes ofensivas

Ropa considerada excesivamente reveladora , según el criterio de la tripulación

, según el criterio de la tripulación Viajar descalzo , una prohibición presente en varias aerolíneas

, una prohibición presente en varias aerolíneas Prendas o accesorios que dificulten la identificación del pasajero o representen un problema de seguridad

Ropa o falta de higiene que genere molestias importantes a otros viajeros

Por ejemplo, American Airlines señala que sus pasajeros deben vestir de forma apropiada y prohíbe viajar sin zapatos o con ropa ofensiva. United Airlines contempla restricciones similares para personas descalzas o con prendas consideradas obscenas. Mientras tanto, Delta Air Lines establece que puede negar el transporte cuando el atuendo, la higiene o incluso el olor corporal representen un riesgo irrazonable de incomodidad para otros pasajeros.

¿Puedes viajar en pijama dentro de Estados Unidos?

No existe una prohibición federal contra las pijamas.

En la práctica, miles de personas vuelan con ropa deportiva, pants o prendas muy cómodas sin inconvenientes. Sin embargo, algunos expertos en aviación y el propio Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) han recomendado evitar pijamas o pantuflas, al considerar que mantener una presentación adecuada puede ayudar a reducir conflictos durante los vuelos.

Eso no convierte la pijama en una prenda prohibida, pero sí demuestra que la interpretación de lo que resulta “apropiado” puede variar entre una aerolínea y otra.

¿Qué papel tiene la FAA si surge un conflicto por la ropa?

La Administración Federal de Aviación (FAA) tampoco regula directamente cómo debes vestir. Lo que sí exige es que todos los pasajeros obedezcan las instrucciones de la tripulación.

Si un sobrecargo solicita cubrir una prenda, ponerse zapatos o atender una indicación relacionada con la seguridad y el pasajero se niega, el problema deja de ser la ropa. Se convierte en un caso de conducta disruptiva, una falta que puede derivar en multas, restricciones para volver a volar e incluso consecuencias legales.

La FAA mantiene desde hace años una política de tolerancia cero contra quienes interfieren con el trabajo de la tripulación.

¿Cómo evitar problemas por tu forma de vestir al viajar?

Si quieres evitar un mal momento en la puerta de embarque, lo más recomendable es seguir algunas reglas sencillas:

Usa ropa cómoda, pero evita prendas con mensajes ofensivos o imágenes explícitas

Lleva siempre zapatos, salvo que exista una condición médica justificada

Procura que tu vestimenta no dificulte los controles de seguridad

Revisa el Contract of Carriage de la aerolínea antes de viajar si tienes dudas sobre alguna prenda específica

Al final, sí te pueden bajar de un avión de Estados Unidos por tu forma de vestir, aunque no porque exista una ley federal que lo ordene. La razón suele estar en las políticas internas de las aerolíneas y en la obligación de mantener un ambiente seguro y respetuoso a bordo.

Cuando planeas un viaje, es fácil concentrarte en el equipaje, el pasaporte o la hora del vuelo. La ropa parece un detalle menor. Pero, en ocasiones, ese detalle puede convertirse en el motivo por el que un avión despega… sin ti.

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