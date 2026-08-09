Calendario escolar y primer día de clases en Miami

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Ciclo escolar 2026-2027 en Miami tendrá 180 días. Foto: Orion Production / Envato

El calendario escolar 2026-2027 en Miami estableció que los estudiantes regresarán a las aulas el 13 de agosto y el año académico culminará en junio de 2027.

Como ocurre en otros distritos escolares de Estados Unidos, no existe una fecha única para el inicio de actividades en todo el país. Cada sistema educativo establece su propio calendario, con periodos académicos, vacaciones y días sin clases según sus necesidades.

Para las familias de Miami-Dade, conocer estas fechas permite organizar con anticipación la compra de útiles escolares, los horarios familiares, los planes de vacaciones y cualquier trámite relacionado con el inicio del nuevo ciclo académico.

También hay varios puntos fundamentales para el regreso a clases que las familias latinas en Estados Unidos deben considerar. Desde los requisitos de inscripción, incluyendo la vacunación, hasta los programas gubernamentales que ayudan a pagar los útiles escolares.

¿Cómo está organizado el calendario escolar 2026-2027 en Miami?

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por Miami-Dade County Public Schools (MDCPS), el primer día de clases del periodo escolar 2026-2027 será el jueves 13 de agosto, fecha en la que inicia oficialmente el primer semestre.

Asimismo, el año escolar finalizará el jueves 3 de junio de 2027, que también corresponde al cierre del cuarto periodo de calificaciones y del segundo semestre académico.

El distrito contempla un total de 180 días de clases durante el ciclo escolar 2026-2027.

El calendario de Miami-Dade divide el año académico en cuatro periodos de calificación, conocidos como “grading periods”. Cada uno marca una etapa de evaluación del rendimiento estudiantil. Las fechas de cierre de cada periodo son:

Primer periodo: 16 de octubre de 2026

Segundo periodo: 14 de enero de 2027 (fin del primer semestre)

Tercer periodo: 19 de marzo de 2027

Cuarto periodo: 3 de junio de 2027 (fin del segundo semestre)

Además, durante el año habrá jornadas destinadas a planificación docente y desarrollo profesional del personal educativo, por lo que en esas fechas no habrá clases para los estudiantes.

¿Cuándo son las vacaciones y días festivos?

Uno de los periodos más esperados por las familias será el receso de invierno. También llamado “winter recess”, está programado desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 1 de enero de 2027, con el regreso a las actividades escolares el lunes 4 de nero de 2027.

Asimismo, el tradicional descanso de primavera o “spring break” se realizará del 22 al 26 de marzo de 2027.

Y entre los principales días festivos del calendario escolar están:

7 de septiembre de 2026: Labor Day

Labor Day 11 de noviembre de 2026: Día de los Veteranos

Día de los Veteranos 26 y 27 de noviembre de 2026: Thanksgiving. En este caso, si bien la conmemoración de Acción de Gracias es los dos días mencionados, el receso escolar de Thanksgiving en MDCPS constituye toda la semana, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026 .

Thanksgiving. En este caso, si bien la conmemoración de Acción de Gracias es los dos días mencionados, el receso escolar de Thanksgiving en MDCPS constituye toda la semana, . 18 de enero de 2027: Día de Martin Luther King Jr.

Día de Martin Luther King Jr. 15 de febrero de 2027: Día de los Presidentes

Día de los Presidentes 31 de mayo de 2027: Memorial Day

Con todas las fechas establecidas, cada familia de Miami-Dade puede comenzar a prepararse para el ciclo escolar 2026-2027 y organizar con tiempo todo lo necesario para el regreso a las aulas.

Vacunación, útiles escolares y otros recursos

Recuerda que para matricular a tu hijo en una escuela de Miami, debe cumplir con algunas vacunas esenciales. Asimismo, debes presentar un certificado médico que acredite que tu hijo está vacunado y está al día con las dosis de refuerzo. De lo contrario, no podrá asistir.

Si aún estás en la búsqueda de cuadernos, lápices y otros materiales, en Miami hay múltiples organizaciones que ya anunciaron ferias de útiles escolares. En la mayoría se entregarán mochilas gratuitas, recursos y hasta regalarán cortes de cabello.

En caso de que no llegues a alguna de las ferias, hay varios supermercados y tiendas donde puedes encontrar útiles escolares con precios desde 25 centavos.

Y recuerda que en agosto continúan los periodos de compras libres de impuestos 2026. El periodo libre de impuestos de Florida se extiende del 20 de julio al 20 de agosto de 2026, así que todavía tienes oportunidad de aprovecharlo.

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