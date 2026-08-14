Nueva York destinará 7.25 millones de dólares para defensa legal de menores inmigrantes que enfrenten deportaciones solos

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El fondo cubrirá servicios para cerca de 1,400 menores inmigrantes en NY. Foto: AFP

El estado de Nueva York anunció un fondo de 7.25 millones de dólares para pagar abogados a niños y adolescentes inmigrantes que están solos frente a un juez de inmigración, después de que el gobierno federal dejara de financiar ese servicio a finales de julio.

La gobernadora Kathy Hochul presentó la medida junto al alcalde Zohran Mamdani y la fiscal general Letitia James, en un anuncio conjunto el 12 de agosto. “Ningún niño en nuestro estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores ni apoyo legal de su lado”, afirmó Hochul, según el comunicado oficial de la gobernación.

Mamdani se sumó con un mensaje similar: “Nueva York se niega a quedarse de brazos cruzados mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes y los deja vulnerables a la explotación.” James, por su parte, advirtió que “Nueva York nunca va a permitir que niños vulnerables tengan que enfrentar solos nuestro sistema migratorio.”

¿A quiénes beneficia y quién administra el dinero?

El fondo cubrirá servicios legales para cerca de 1,400 menores inmigrantes no acompañados en Nueva York que actualmente enfrentan un proceso activo de deportación, entre ellos más de 250 niños que ya están detenidos.

El dinero sale de la Oficina Estatal para Nuevos Americanos (ONA, por sus siglas en inglés) y se canalizará a través de contratos con una coalición de organizaciones de servicios legales encabezada por la Federación Hispana.

Estos 7.25 millones de dólares son parte de una inversión más amplia: el presupuesto estatal del año fiscal 2027 ya había destinado casi 87 millones de dólares a la ONA, un aumento del 27% respecto al año anterior, para financiar una línea de ayuda, asistencia legal rápida, talleres sobre derechos y otros servicios para adultos y niños inmigrantes.

Democrat NY Governor Kathy Hochul announces $7.25M in assistance for illegal alien children: "The Statue of Liberty stands tall in our harbor. For generations, she's had a simple message – Bring me your tired, your poor, your huddled masses yearning to be free." pic.twitter.com/r5QyE8uOiW — TheBlaze (@theblaze) August 14, 2026

¿Por qué se creó este fondo?

Durante casi dos décadas, la ley federal obligó a proteger a los menores inmigrantes que llegan solos a Estados Unidos, sin importar qué partido gobernara. Ese servicio de representación legal es clave porque, sin un abogado, los menores no acompañados enfrentan mayor riesgo de ser víctimas de tráfico de personas, abuso o explotación.

Ese esquema se rompió el 31 de julio, cuando el gobierno de Trump dejó vencer el contrato federal que pagaba la representación legal de estos menores en todo el país, según el mismo comunicado de la gobernación. Nueva York decidió cubrir ese vacío con fondos propios mientras dure la falta de financiamiento federal.

¿Qué otras medidas anunciaron contra el actuar de ICE?

El mismo anuncio sirvió para reafirmar un paquete de leyes estatales que, según la gobernación, ya está entre los más completos del país para poner límites a la agencia migratoria. Entre las medidas vigentes están:

Prohibir que los gobiernos y policías estatales y locales firmen acuerdos 287(g) con autoridades federales de inmigración

Prohibir que agentes federales, estatales y locales cubran su rostro con máscaras mientras interactúan con el público

Permitir que cualquier neoyorquino demande a funcionarios federales, estatales o locales por violar sus derechos constitucionales

Mantener a las autoridades de inmigración fuera de lugares sensibles, como escuelas, hospitales y refugios

Garantizar el acceso a la educación pública gratuita para estudiantes inmigrantes, sin importar su estatus

A esto se suma la ley conocida como “Dignity Not Detention”, que entra en vigor este mes de agosto y que, según el senador estatal Zellnor Myrie, pondrá fin a la participación de cárceles de Nueva York en la detención de personas para ICE.

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