Una corte de apelaciones confirma que no necesitas cometer un delito para que revisen tu celular en la frontera

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Solo se revisará un celular bajo sospecha razonable. Foto: AFP

Una corte federal de apelaciones confirmó que las autoridades fronterizas de Estados Unidos pueden revisar el celular de cualquier viajero sin necesidad de sospechar que cometió un delito ni de pedir una orden judicial — una práctica que CBP ya aplicaba desde antes y que con este fallo queda blindada legalmente, de acuerdo con la sentencia publicada por el Segundo Circuito de Apelaciones.

El fallo llega después de que varios jueces de tribunales inferiores, dentro del mismo circuito, habían resuelto lo contrario en casos distintos: que sí se necesita una orden judicial para revisar el contenido de un teléfono en un puesto fronterizo.

Esa era precisamente la grieta legal que el Segundo Circuito buscaba cerrar con esta decisión, al alinearse con otros siete circuitos federales que ya habían llegado a la misma conclusión en años recientes.

Dos organizaciones defensoras de la libertad de prensa, el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia y el Reporters Committee for Freedom of the Press, se sumaron al caso como terceros interesados para pedir que se exigiera una orden judicial, con el argumento de que estas revisiones exponen de forma especial el trabajo de periodistas, incluidos los nombres de fuentes confidenciales. Pese a lo anterior, la corte rechazó ese planteamiento.

¿Qué autoriza exactamente el fallo?

El punto central de la decisión es una distinción legal que ya existía desde hace décadas: en la frontera, las llamadas “búsquedas rutinarias” de maletas, ropa o bolsas no requieren ni sospecha ni orden judicial, mientras que las “no rutinarias” —como un cacheo corporal o una revisión de cavidades— sí exigen que un agente tenga una razón concreta para sospechar de esa persona.

Por lo anterior, el Segundo Circuito decidió que revisar manualmente un celular cae en la primera categoría, no en la segunda.

Quien apeló, Chinwendu Alisigwe, había pedido que la corte aplicara en la frontera un precedente de la Corte Suprema, el caso Riley v. California de 2014, que sí exige una orden judicial para revisar el celular de alguien al momento de un arresto.

La corte de apelaciones rechazó esa comparación: explicó que la razón detrás de esa regla —evitar que un detenido borre evidencia o use el teléfono como arma— no aplica en la frontera, donde el interés del gobierno es distinto: decidir quién y qué puede entrar al país, no asegurar la escena de un arresto.

La opinión, redactada por el juez Steven Menashi, también descarta que la Primera Enmienda imponga una protección aparte por el hecho de que un celular guarde mensajes, fotos o notas personales. Según ese razonamiento, si se exigiera una orden solo para lo digital, un agente podría seguir revisando sin restricción una libreta o un diario físico con el mismo tipo de contenido, algo que la corte considera incoherente.

NEW: The Second Circuit ruled that federal officers may manually search travelers’ cellphones at the border without a warrant, probable cause, reasonable suspicion, or any individualized suspicion, holding that such searches are “routine” border searches. pic.twitter.com/nNbwSzF5b9 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 17, 2026

El caso que originó el fallo

Alisigwe, residente permanente legal, usaba pasaportes e identificaciones falsas para abrir cuentas bancarias con datos robados de personas reales y mover dinero de otros fraudes a través de ellas. La investigación en su contra comenzó después de que las autoridades del Reino Unido alertaran a Estados Unidos sobre un pasaporte sudafricano falso con su fotografía.

2018: el Reino Unido decomisa un pasaporte falso con la foto de Alisigwe; Estados Unidos abre una investigación criminal

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Su defensa pidió anular esa evidencia por considerarla obtenida sin orden judicial; el Segundo Circuito confirmó que la búsqueda fue legal

Una jueza no está del todo de acuerdo

La opinión no fue unánime en su razonamiento. La jueza Eunice Lee coincidió en el resultado final —que no se necesitaba orden judicial en este caso—, pero se apartó de la idea de que revisar un celular sea automáticamente una búsqueda “rutinaria” sin ningún nivel de sospecha exigido.

En su opinión por separado, argumentó que un teléfono guarda una cantidad de información personal tan distinta a la de una maleta que compararlos “no es sostenible”, y que debería exigirse al menos algún tipo de sospecha razonable antes de revisarlo.

¿Qué tan común es que esto te pase?

De acuerdo con cifras oficiales de Customs and Border Protection (CBP), la agencia revisó el celular u otro dispositivo electrónico de 47,047 viajeros en el año fiscal 2024, de más de 420 millones de personas procesadas en puertos de entrada ese año — es decir, menos del 0.01% de quienes cruzan la frontera terminan con su dispositivo bajo revisión. De esas revisiones, 9 de cada 10 fueron del tipo básico: la manual, que es justo la que este fallo deja ya sin ningún filtro de sospecha.

Esa cifra no dice nada, sin embargo, sobre qué puede revisar CBP en tu celular al entrar a Estados Unidos una vez que sí ocurre la inspección, un punto que depende del tipo de búsqueda que se aplique:

Búsqueda básica: un agente revisa manualmente el contenido del dispositivo, sin conectarlo a ningún equipo externo. Es el tipo de revisión que se hizo en el caso de Alisigwe, y la que el Segundo Circuito ya declaró que no necesita ninguna sospecha.

un agente revisa manualmente el contenido del dispositivo, sin conectarlo a ningún equipo externo. Es el tipo de revisión que se hizo en el caso de Alisigwe, y la que el Segundo Circuito ya declaró que no necesita ninguna sospecha. Búsqueda avanzada: un agente conecta el dispositivo a un equipo externo para copiar o analizar su contenido a fondo. Bajo la propia política de CBP, este tipo de revisión sí requiere sospecha razonable y la aprobación de un supervisor. El fallo del Segundo Circuito no se pronuncia sobre este tipo de búsqueda, así que ese punto sigue sin resolverse en este circuito.

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