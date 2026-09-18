Tres proyectos de ley buscan prohibir que ICE arreste a personas cerca de niños en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Se protegería a niños dentro de centros de cuidado infantil o guarderías. Foto: AFP

El senador demócrata Chris Murphy presentó tres proyectos de ley para prohibir que agentes de inmigración hagan arrestos en paradas de autobús escolar, centros de cuidado infantil y parques infantiles, según adelantó Axios, medio al que Murphy entregó un comunicado en exclusiva antes de la presentación formal en el Senado.

La propuesta responde a un vacío legal que existe desde hace más de año y medio. Y es que desde 2011, una política interna del gobierno —conocida como la guía de “áreas protegidas“— le pedía a los agentes de inmigración evitar hacer arrestos en escuelas, hospitales, iglesias y sitios similares.

De acuerdo con el propio memorando de 2021 del DHS, esa guía se amplió para incluir explícitamente los lugares donde se reúnen niños, como parques infantiles y paradas de autobús escolar.

¿Por qué Murphy lanzó estas propuestas?

Pese a lo anterior, el 20 de enero de 2025, primer día de la segunda administración de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló esa guía por completo, devolviéndole a sus agentes la discreción total para actuar en cualquiera de esos lugares.

Desde entonces no existe ninguna protección, ni siquiera administrativa, para esos espacios — y es justo ese vacío el que los tres proyectos de Murphy buscan cerrar, esta vez como ley y no como una simple guía interna que un gobierno puede revocar de un día para otro.

Además de esto, el detonante inmediato fue una operación de cuatro días que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron a finales de agosto en el sur de Connecticut.

Uno de los arrestos, según reportó Axios, ocurrió cerca de una parada de autobús escolar momentos después de que los niños ya habían subido al camión. Murphy visitó la ciudad de Danbury en plena operación y calificó lo ocurrido como un intento deliberado de sembrar miedo en la comunidad.

Qué prohibirían exactamente los tres proyectos

Cada uno de los tres proyectos bloquearía, por separado, que funcionarios del DHS o cualquier persona que actúe bajo su autoridad realice acciones de aplicación de la ley migratoria en uno de estos tres puntos:

Una parada de autobús escolar

Un centro de cuidado infantil o guardería

Un parque infantil

Hasta el momento, la oficina de Murphy no ha publicado el texto completo ni los nombres formales de los tres proyectos. Sin embargo, y en la información que compartió con el medio, Murphy dijo que los niños “deberían estar a salvo de la aplicación violenta de la ley, punto, pero especialmente en el parque, en la guardería y esperando el camión”, y que estas propuestas no deberían siquiera necesitar explicación.

Here’s the simplest bill I’m introducing: no ICE enforcement at school bus stops.



Looking forward to a Republican explaining why they are against that. https://t.co/OivDNwxZZ7 — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) September 17, 2026

La operación en Connecticut que detonó la propuesta

Sobre lo ocurrido en el sur de Connecticut esa semana, existen dos versiones que enfrentan a autoridades locales con fuerzas migratorias.

Murphy y activistas locales aseguran que ICE arrestó a padres frente a sus hijos, incluido el caso de la parada de autobús escolar, y hablan de un patrón deliberado para generar terror en la comunidad inmigrante.

Por su parte, ICE confirmó oficialmente en un comunicado que arrestó a 118 personas durante esa operación, realizada la semana del 24 de agosto, y enmarcó todo el operativo como una acción contra “extranjeros criminales”, muchos de ellos, según dice, liberados previamente de cárceles estatales porque las autoridades locales se negaron a cooperar con las solicitudes de detención de la agencia.

El comunicado detalló los antecedentes penales de varias de las personas arrestadas —cargos que van desde agresión sexual contra un menor hasta posesión de armas y narcóticos— y no mencionó en ningún momento arrestos cerca de escuelas, camiones o paradas de autobús.

El director interino de la oficina de ICE en Boston, David T. Wesling, aprovechó el comunicado para criticar directamente la ley estatal conocida como TRUST Act, que limita la cooperación entre la policía de Connecticut e ICE.

En una entrevista con CNN, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo desconocer el caso específico de la parada de autobús y negó que ICE tenga como objetivo aterrorizar niños.

Sin embargo, ICE sí reconoció públicamente un caso similar meses antes: en mayo de 2026, en Bridgeport, Connecticut, la agencia confirmó haber arrestado a un padre que esperaba el camión escolar junto a su hijo de 16 años, aunque aclaró que el menor nunca fue detenido.

No es el primer intento en el Congreso

Los tres proyectos de Murphy se suman a otros esfuerzos demócratas ya presentados este año con objetivos parecidos:

El KIDS Act , presentado en mayo de 2026 por el representante Joe Neguse, prohibiría detener a menores o a sus cuidadores principales y bloquearía operaciones de ICE a menos de 1,000 pies de escuelas, hospitales e iglesias, salvo con orden judicial criminal.

, presentado en mayo de 2026 por el representante Joe Neguse, prohibiría detener a menores o a sus cuidadores principales y bloquearía operaciones de ICE a menos de 1,000 pies de escuelas, hospitales e iglesias, salvo con orden judicial criminal. El Keep Immigration Enforcement Out of Schools Act, presentado en abril de 2026 por la representante Sheila Cherfilus-McCormick, se enfoca específicamente en impedir que las escuelas sean usadas para identificar o compartir información de estudiantes con fines migratorios.

Ninguno de los dos ha llegado siquiera a una votación, lo mismo que le espera previsiblemente a los proyectos de Murphy: el control republicano de ambas cámaras del Congreso deja a los demócratas pocas herramientas más allá de la presión pública para revivir, ahora como ley, una protección que hasta 2025 existía solo como política interna.

El contexto político detrás de la ofensiva demócrata

Encuestas recientes muestran que el respaldo que Trump había ganado entre votantes latinos en 2024 se ha debilitado, y su manejo del tema migratorio es, en general, impopular entre el electorado.

Incluso la representante republicana María Elvira Salazar, de Florida, salió en un anuncio a pedirle directamente al presidente que frene la mano en la aplicación de la ley migratoria, diciendo que los mismos hispanos que ayudaron a llevarlo a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados.

Axios enmarcó la propia iniciativa de Murphy como parte de una estrategia demócrata más amplia para poner a los republicanos a la defensiva de cara a las elecciones intermedias de 2026, aprovechando precisamente ese desgaste entre votantes latinos e independientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.